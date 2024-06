8 consigli per un weekend estivo a Bormio

Fonte: iStock Paesaggio di Bormio

In provincia di Sondrio, nell’Alta Valtellina, Bormio è una rinomata destinazione turistica di montagna nota soprattutto per le sue piste da sci. Tuttavia, anche d’estate ha tanto da offrire: durante la bella stagione, questo scrigno di bellezza tra le Alpi diventa infatti il paradiso degli sportivi, degli amanti della natura incontaminata e delle famiglie con bambini.

Ecco tutto quello che c’è da vedere in estate durante un weekend a Bormio e nei dintorni, quando la neve non ricopre i tetti delle case, i pendii boscosi e i prati verdeggianti, e il sole riscalda l’atmosfera rendendola estremamente suggestiva.

Escursioni a piedi o mountain-bike: la pittoresca Capanna Dosdè

A Bormio, diversi sono gli impianti di risalita aperti anche durante l’estate. Così, è possibile raggiungere in cabinovia, funivia o seggiovia la cima delle montagne, per godersi paesaggi mozzafiato, per pranzare nei rifugi e nei ristori alpini e, soprattutto, per dedicarsi a piacevoli escursioni a piedi o in mountain-bike.

Tra i molteplici itinerari che portano ad esplorare le montagne della Valtellina, merita attenzione il percorso che parte da Valdidentro, a circa 9 chilometri da Bormio, e raggiunge la pittoresca Capanna Dosdè, immersa nella Val Viola del Parco Nazionale dello Stelvio.

Si può parcheggiare l’auto ad Altumeira di Valdidentro per poi intraprendere una camminata di circa 3,5 ore lungo un percorso segnalato di 8 chilometri, con un dislivello totale di 870 m. Percorrendo il sentiero ci si immerge nell’incantevole bellezza della flora e della vita selvatica locali, fino a raggiungere Capanna Dosdè a 2.824 metri di altitudine, un bivacco antico dai colori inconfondibili: il suo tetto rosso spicca tra le cime rocciose con vista panoramica sui laghetti d’alta quota e i pendii verdeggianti della Val Viola.

L’edificio storico, risalente al 1890, ha riacquistato fascino e utilità a partire dal 2023, dopo la sapiente ristrutturazione intrapresa dalla celebre azienda locale produttrice dell’amaro Braulio in collaborazione con il CAI Bormio. Un progetto che ha permesso di riportare alla luce un edificio storico simbolo dell’autenticità di questa terra ricca di tradizioni.

Il sentiero che porta alla capanna è accessibile per tutto il periodo estivo, da maggio a settembre.

Fonte: Ufficio Stampa Casa Braulio

Il centro storico di Bormio e Casa Braulio

A pochi passi da Bormio Terme si estende il caratteristico centro storico di Bormio, attraversato da strade principali sulle quali si affacciano antiche chiese, come quella del Santo Spirito (la cappella Sistina della cittadina), o la chiesa del Crocefisso (risalente al XIV sec), palazzi storici, portali antichi e piazzette dalla storia millenaria.

Addentratevi nel centro storico recandovi in Piazza Cavour, il cuore pulsante di Bormio. Qui si trova il Kuerc (coperchio), un’antica tettoia ad anfiteatro sorretta da cinque pilastri, che un tempo fungeva da luogo di incontro in cui si tenevano i consigli del popolo. Sopra alla piazza spicca la Torre delle Ore (del XIV secolo) caratterizzata da un orologio dipinto, da diversi stemmi e da una meridiana. Tra gli edifici storici del centro cittadino si trova anche Palazzo de Simoni risalente al XVII secolo, oggi sede del Museo Civico.

Bormio è anche il borgo che ospita Casa Braulio, la celebre cantina produttrice dell’intramontabile amaro alle erbe. Situata proprio nel centro storico della cittadina, la cantina merita una visita tra un’escursione in montagna e una passeggiata tra i palazzi storici, per godere di una pausa rilassante alla scoperta della maestria artigianale e degli aromi delle erbe valtellinesi unite all’acqua pura che sgorga dal cuore delle Alpi.

Un’esperienza sensoriale che attraversa uno spazio di 1600 metri quadri di sotterranei che custodiscono più di 300 botti. Durante la visita a Casa Braulio si ha l’occasione di esplorare tutti i luoghi di produzione degli amari. Tra questi ci sono la sala infusi e l’affascinante laboratorio delle erbe che mette in risalto i quattro ingredienti principali della ricetta storica: genziana, ginepro, achillea e assenzio.

Il tour, che dura circa un’ora, si conclude con una degustazione durante la quale assaporare il gusto inconfondibile dell’amaro tradizionale e di altri prodotti del territorio valtellinese, acquistabili in loco. L’ingresso con visita guidata alle cantine del Braulio ha un costo di 10 euro a persona (per maggiorenni) e può essere prenotato comodamente dalla pagina dedicata del sito ufficiale amarobraulio.com.

Fonte: Uffiico stampa Casa Braulio

Sci estivo a Bormio

A Bormio, lo sci non si pratica solo durante l’inverno. I comprensori di Cima Piazzi-San Colombano, Bormio e Santa Caterina solitamente chiudono ai primi di aprile per poi riaprire a inizio giugno, e proseguire la loro stagione sino a novembre. Il Passo dello Stelvio è infatti uno dei migliori ghiacciai d’Europa dove sciare durante l’estate, e le sensazioni che regala sono incredibili.

Sono 20 i chilometri di piste adatte a tutti i livelli di esperienza, servite da 6 impianti di risalita tra funivie e skilift: gli appassionati non dovranno rinunciare agli sport invernali anche durante il periodo estivo se decidono di organizzare un viaggio a Bormio nei mesi più caldi.

Le Terme di Bormio

Oltre alle piste da sci e al trekking in montagna, ciò che fa di Bormio una delle destinazioni più amate del Nord Italia sono le sue terme. La piscina dei Bagni Vecchi, la prima inaugurata dal gruppo QC Terme, è scavata nella roccia e offre una vista mozzafiato sulla cittadina. È uno specchio d’acqua proteso verso l’infinito, frutto di una maestosa opera di restauro che ha permesso a queste terme di essere annoverate tra le più belle d’Europa.

Oltre ai Bagni Vecchi, le Terme di Bormio offrono anche esperienze rigeneranti nei Bagni Nuovi, più adatti a giornate estive calde e soleggiate con ampi spazi esterni e splendidi giardini, oppure nella struttura termale Bormio Terme a due passi dal centro cittadino e adatta alle famiglie con bambini.

Il golf della “Fornace”

Bormio ospita uno dei più bei campi da golf d’Italia. Opera dell’architetto Mario Verdieri, originario di St. Moritz, il golf della “Fornace”, situato a poca distanza dal centro storico della cittadina, ha 9 buche ed è perfetto sia per i golfisti più esperti sia per i principianti. Aperto tutti i giorni da aprile a novembre, offre la possibilità di giocare circondati da un panorama spettacolare, tra le montagne e la natura. E c’è persino un bar-ristorante per rilassarsi dopo la partita.

I laghetti di Cancano

Creati nel secolo scorso, i laghetti artificiali di Cancano si raggiungono percorrendo la strada che da Bormio va a Livigno, deviando nei pressi dell’abitato di Premadio lungo una via che sale ripida fino al passo di Fraele.

Ci si può arrivare parcheggiando l’auto al piazzale A2A (nel periodo estivo l’accesso al traffico motorizzato è limitato) proseguendo a piedi, oppure prendendo una delle navette che effettuano il giro attorno ai laghi: una volta giunti a destinazione, si possono poi organizzare passeggiate, trekking e gite in mountain-bike, alla scoperta del paesaggio naturalistico in cui sono immerse queste splendide distese d’acqua.

Il passo di Gavia

Chi ama organizzare escursioni in bicicletta, da Bormio può raggiungere Passo Gavia. Il percorso, lungo 25,6 chilometri, non è però adatto a tutti: se fino a Santa Caterina la salita è sempre abbastanza pedalabile, dopo si fa più difficoltosa. Immersi nello splendido scenario del Parco dello Stelvio, col gruppo Ortles-Cevedale ad accompagnare il percorso, si raggiunge la Val di Gavia e si sale in quota, da dove è possibile ammirare una vista mozzafiato sul Lago Bianco.

Il Passo dello Stelvio

Arrivare a Bormio significa percorrere il Passo dello Stelvio, il valico automobilistico più alto d’Italia e il secondo più alto d’Europa. Coi suoi mitici 48 tornanti, è una delle strade panoramiche più belle del Paese: percorrerla è uno spettacolo, soprattutto in moto (oppure in bicicletta, per i più coraggiosi).

Dove dormire a Bormio

Non manca l’offerta turistica, in una località dove è possibile trascorrere le vacanze durante tutto l’anno, dall’estate all’inverno. Dagli hotel delle terme agli chalet di montagna, fino agli appartamenti in affitto e ai tradizionali Bed and Breakfast, a Bormio c’è solo l’imbarazzo della scelta sulle tipologie di pernottamento.