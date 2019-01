California on the road, ma in bicicletta. Le ciclabili più belle

editato in: da

Se immaginate una vacanza in California come un viaggio on the road non vi state sbagliando.

Il mezzo di trasporto però non deve per forza essere l’automobile. Si può visitare lo Stato americano anche in bicicletta.

Complice anche il bel tempo, si può fare un tour della California – o anche solo di alcune zone – tutto l’anno.

Ci sono originali percorsi nel deserto e suggestivi tracciati di montagna oltre alle piste ciclabili che costeggiano l’oceano.

Tra gli itinerari più insoliti c’è quello che attraversa le piccole cittadine del deserto nella Coachella Valley. È il Tour de Palm Springs, con distanze che possono variare dai 14 ai 164 chilometri. Una vasta zona che comprende il lago Salton, l’Imperial Valley e il golfo di California.

Bellissimo per il paesaggio che si attraversa è anche l’itinerario lungo la Napa Valley, la valle famosa per i vigneti e per gli ottimi ristoranti. Persino gli chef di questa zona amano andare in bicicletta, tanto che ogni anno ad aprile viene organizzata una corsa lungo il Vine Trail a cui partecipano i cuochi accompagnata da dimostrazioni culinarie e da un festival gastronomico.

Se avete un’immagine della California con rocce a picco sul mare puntellate dai fari, ecco un percorso iconico lungo la Highway 1. L’itinerario si snoda lungo uno dei più famosi e panoramici tratti costieri californiani nella San Luis Obispo County, partendo da Morro Bay.

Se poi avete il mito del Big Sur, sappiate che si può andare in bicicletta anche qui. I percorsi sono piuttosto impegnativi e corrono lungo le rocce a picco sull’oceano e attraverso stretti sterrati, ma il panorama che si può ammirare è decisamente unico.

Sequoie e piante gigantesche sono invece le protagoniste del nuovo itinerario chiamato Avenue of the Giants Century, nella contea di Humboldt, nella California del Nord, una zona ricca di foreste. Si pedala lungo la costa e attraverso le boschi dove si può anche fare campeggio libero in tutta sicurezza.

Sempre a Nord, esiste un itinerario nella Sonoma County che attraversa bellissime strade collinari di. Tra una pedalata e l’altra si può fare tappa per una degustazione di birra e vino, per un festival dedicato – come quello dedicato alla paella che tiene a ottobre – e per altre manifestazioni.

Per i più allenati, c’è un percorso chiamato Death Ride – si corre anche una gara considerata molto dura il 13 luglio Questo percorso attraversa le “Alpi Californiane”, comprende cinque passi di montagna e è lungo circa 210 km. È una zona bellissima, con prati, torrenti e laghetti di montana, che ricorda moltissimo l’Italia. Tutto molto più grande però.

Ma in California si può andare in bicicletta ovunque, anche in città (Los Angeles a parte). A Monterey, una deliziosa cittadina costiera, si pedala sulle ciclabili lungo la spiaggia e nel centro cittadino. A San Diego c’è una lunghissima pista ciclabile che costeggia tutta la spiaggia e che arriva fin fuori città, alle porte di Los Angeles, a Nord, e fino al confine con il Messico, a Sud.