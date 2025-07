Spiagge sabbiose, fondali bassi e tanti servizi su misura rendono le Marche una meta ideale per vacanze in famiglia. Relax, natura e sicurezza al mare

Le Marche sono una meta perfetta per le vacanze estive in famiglia. Questa regione offre coste ampie, servizi ben organizzati, sabbia fine o ghiaia sottile e tanti fondali bassi, ideali per i bambini.

Molte spiagge marchigiane vantano la Bandiera Verde – che indica una spiaggia adatta ai più piccoli – e numerose ricevono ogni anno anche la Bandiera Blu – riconoscimento assegnato alle località turistiche che soddisfano criteri di qualità relativi alla gestione sostenibile del territorio, alla qualità delle acque di balneazione, ai servizi offerti e alla sicurezza.

Ogni spiaggia ha caratteristiche uniche: alcune offrono ambienti più tranquilli per i bambini, altre combinano natura e servizi per famiglie più attive. Ecco una selezione di spiagge, dal nord al sud della regione Marche, adatte alle vacanze con i più piccoli.

Gabicce Mare: divertimento e natura a misura di famiglia

Situata al confine tra Marche ed Emilia-Romagna, Gabicce Mare è una località balneare perfetta per famiglie grazie alla sua spiaggia sabbiosa, i fondali bassi e i numerosi stabilimenti attrezzati.

La cittadina è raccolta e tranquilla, con un bel lungomare pedonale vista mare arricchito da elementi verdi, ricco di locali, aree giochi e pista ciclabile. Gabicce offre anche la possibilità di esplorare il vicino Parco Naturale del Monte San Bartolo – dove si trova la selvaggia spiaggia di Fiorenzuola di Focara – con sentieri adatti anche ai bambini.

Le famiglie in vacanza qui possono alternare giornate di mare a passeggiate nel verde o gite in bicicletta. Inoltre, molti hotel e residence propongono offerte e servizi a misura di famiglie.

Pesaro: comfort e servizi top in una città a misura di famiglia

Pesaro è una delle località balneari più attrezzate delle Marche e rappresenta una scelta perfetta per le famiglie con bambini. La sua ampia spiaggia di sabbia fine e dorata, il mare generalmente calmo e i fondali che digradano dolcemente rendono il mare accessibile anche ai più piccoli.

Il lungomare è vivace e curato, con tanti stabilimenti balneari che offrono servizi dedicati alle famiglie: aree gioco, animazione, baby sitting e ristoranti con menù pensati per i più piccoli.

In città, oltre al mare, si possono visitare parchi verdi, musei interattivi e partecipare a eventi estivi organizzati per bambini e ragazzi. A Pesaro si può unire perfettamente il dinamismo cittadino con il relax della spiaggia, il tutto in una situazione sicura e molto ben organizzata.

Fano: storia, mare e accoglienza family-friendly

Fano coniuga perfettamente relax balneare e scoperta culturale. La Spiaggia della Sassonia, con la sua sabbia a tratti ghiaiosa, il mare cristallino e limpido e il fondale digradante dolcemente verso il largo, è molto amata dalle famiglie per la presenza di stabilimenti ben attrezzati – alcuni hanno anche le piscine – aree giochi e ristoranti con menù baby.

Il centro storico di Fano, a pochi passi dal mare, offre la possibilità di passeggiare tra antiche mura romane, fontane e musei. La città propone ogni estate un ricco calendario di eventi per famiglie, tra cui festival, spettacoli e laboratori per bambini. Fano è quindi la scelta ideale per chi desidera alternare una giornata al mare con attività culturali e divertimento adatto a tutte le età.

Senigallia: la “spiaggia di velluto” perfetta per bambini piccoli

Senigallia è una delle destinazioni più amate dalle famiglie italiane e straniere che vanno in vacanza nelle Marche. La sua spiaggia lunga e dorata viene detta anche “spiaggia di velluto” grazie alla sabbia finissima e morbida, ideale per far giocare i bambini in totale sicurezza.

Il fondale basso permette ai più piccoli di entrare in acqua in tutta tranquillità, mentre i genitori possono rilassarsi sotto l’ombrellone grazie ai tanti stabilimenti attrezzati con tutti i servizi.

Oltre alla spiaggia, il lungomare offre anche piste ciclabili, gelaterie e aree gioco. L’intera città di Senigallia è pensata per accogliere famiglie durante le vacanze estive: molti hotel offrono servizi family-friendly e in estate vengono organizzati eventi e spettacoli per bambini.

Sirolo: spiagge incantevoli tra natura e mare cristallino

Sirolo, nel cuore del Parco del Conero, offre alcune delle spiagge più suggestive e meravigliose delle Marche. Le famiglie più dinamiche e attive ameranno l’incantevole Spiaggia delle Due Sorelle – raggiungibile via mare con traghetti o con imbarcazioni private noleggiate dalle vicine località – perfetta per i bambini più grandi e amanti dell’avventura.

Più accessibili sono invece la Spiaggia di San Michele e la Spiaggia Urbani – raggiungibili a piedi o con navetta parcheggiando l’auto nei pressi delle spiagge o nel centro di Sirolo – circondate dal verde del monte e caratterizzate da acque limpide e cristalline.

San Michele, in parte attrezzata e in parte libera, è ampia e ideale anche per fare snorkeling – i fondali sono cristallini e c’è una ricca vita marina – mentre Urbani offre stabilimenti, bar, ristoranti e un comodo parcheggio nei suoi pressi. Le spiagge di Sirolo sono ideali per le famiglie che cercano un contatto vero con la natura e vogliono vivere esperienze diverse ogni giorno.

Numana Bassa e Marcelli: relax e servizi nella Riviera del Conero

Per le famiglie che cercano un luogo dove natura e comfort convivono in perfetto equilibrio, Numana Bassa e la frazione Marcelli sono l’ideale per una vacanza con i bambini.

Qui la spiaggia è ampia e caratterizzata da ghiaia fine, il mare cristallino e il fondale digradante verso il largo rende l’acqua sicura per i più piccoli – che hanno però sempre bisogno di sorveglianza da parte dei genitori.

Gli stabilimenti balneari sono tantissimi e tutti sono dotati di ogni servizio. In alcuni è anche possibile trovare: animazione, baby club, ristoranti family-friendly e noleggio pedalò.

A Marcelli si trovano anche appartamenti in affitto e residence molto comodi per famiglie numerose. La zona è perfetta per chi desidera vacanze rilassanti vista mare ma con ogni comodità a portata di mano, senza dover rinunciare alle magnifiche sfumature di blu e a una cornice naturale suggestiva come quella del Conero.

Porto Recanati e Porto San Giorgio: il mare per tutta la famiglia

Due località che hanno fatto dell’accoglienza familiare un punto di forza sono Porto Recanati e Porto San Giorgio. Porto Recanati offre spiagge di sabbia e ghiaia sottile riparate da scogliere che formano piscine naturali tranquille anche per i bambini, mare calmo e pulito e stabilimenti balneari attrezzati e ricchi di ogni comfort, con giochi e animazione per bambini. Il centro è a misura d’uomo, con negozi, ristoranti e locali lungo la passeggiata.

Porto San Giorgio, più a sud, ha spiagge sabbiose con tratti di ghiaia con fondali che digradano dolcemente verso il mare e quindi molto apprezzate dalle famiglie, con servizi curati e una lunga tradizione turistica. Entrambe le spiagge sono ideali per chi vuole godere del mare con tutti i comfort, senza rinunciare a passeggiate serali e ottima cucina locale e marinara delle Marche.

Civitanova Marche: comodità, divertimento e tanto spazio per i più piccoli

Civitanova Marche è una destinazione balneare particolarmente perfetta per le famiglie grazie alla sua ampia offerta turistica e alle spiagge lunghe, ampie e ben attrezzate.

La costa alterna tratti di sabbia fine a zone di ghiaia, con fondali bassi e sicuri – nella zona nord – perfetti per i giochi in acqua dei più piccoli in viaggio. Il bel lungomare è animato da tanti ristoranti, gelaterie, parchi giochi per i bambini e una lunga pista ciclabile che permette di muoversi comodamente anche con passeggini o biciclette.

Molti degli stabilimenti offrono servizi dedicati ai più piccoli, come aree baby, animazione e nursery attrezzate. Civitanova è facilmente raggiungibile, oltre che con l’autostrada, anche con il treno – la stazione ferroviaria è vicina al mare – e questo la rende pratica anche per le famiglie che viaggiano senza auto. Una scelta ideale per chi è alla ricerca di comfort, accessibilità e intrattenimento family-friendly.

Riviera delle Palme: Grottammare e San Benedetto del Tronto per vacanze comode e sicure

Nel sud delle Marche, la Riviera delle Palme è un vero paradiso per le famiglie. A Grottammare la spiaggia è ampia, sabbiosa e con fondali che digradano dolcemente, perfetta per le famiglie con bambini. Il lungomare – fiancheggiato da stabilimenti balneari, ristoranti e bar – è ben curato, con parchi, aree gioco, pista ciclabile e una vista mozzafiato sul mare.

San Benedetto del Tronto – con la sua spiaggia caratterizzata da sabbia fine e un fondale basso e sabbioso – è altrettanto accogliente e family-friendly: stabilimenti moderni, eventi estivi, parchi per bambini e un lungomare pieno di giardini tematici che offrono esperienze multisensoriali tra piante, fiori, giochi d’acqua e aree relax rendono la località tra le più adatte alle famiglie in Italia.

Entrambe le città vantano Bandiere Blu e Verdi, a conferma della qualità ambientale e dei servizi per i piccoli ospiti. Queste due spiagge sono perfette per chi cerca vacanze al mare senza sorprese e in totale tranquillità.