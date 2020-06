I 10 migliori di viaggio per i più piccoli

Ci sono film fatti per sognare, alcuni nati per commuoverci e altri invece, ci conducono in luoghi inesplorati e lontani. Pellicole animate, musical e live action destinati a un pubblico vasto, fatto di adulti e bambini, che ci permettono di viaggiare, anche senza uscire di casa e che anzi, alimentano proprio nei più piccoli, la voglia e la curiosità di partire alla scoperta del mondo. Sfogliate la gallery per scoprire la nostra selezione.