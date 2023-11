Il resort più bello del mondo è una casa sull’albero nella foresta

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Il termine eco-sostenibilità è diventata ormai una priorità, un principio fondamentale che sta guidando l’evoluzione di diversi settori, uno di questi è sicuramente il turismo.

Sempre più strutture alberghiere, infatti, stanno adottando politiche ecocompatibili, cercando di ridurre al minimo l’impatto ambientale e di promuovere un turismo più responsabile.

Tra tutte le nazioni del mondo, c’è un Paese che si distingue come uno dei leader indiscussi in termini di sostenibilità ambientale: il Giappone. L’attenzione per l’ambiente, infatti, è radicata nella sua cultura e nelle sue tradizioni. Il profondo rispetto per la natura, intrinseco nella filosofia Shinto e nel concetto di “mottainai” (che esprime disprezzo per lo spreco), ha plasmato la visione di questa nazione sull’uso efficiente delle risorse e la conservazione della biodiversità.

Oggi ci troviamo a Okinawa, un arcipelago di isole tropicali nel sud del Giappone, noto per la sua bellezza naturale mozzafiato e la sua ricca cultura. Più precisamente, siamo nel Parco Nazionale di Yambaru, una riserva naturale che ospita il Treeful Treehouse, un resort sostenibile che offre un’esperienza senza eguali per immergersi completamente nella natura.

Treeful Treehouse: un’oasi di sostenibilità nel cuore di Okinawa

Nel cuore lussureggiante del Parco Nazionale di Yambaru a Okinawa, troverai una meraviglia di sostenibilità, il Treeful Treehouse. Questo resort è un vero tributo all’ambiente e alla natura, un luogo in cui l’eco-design si fonde con la bellezza selvaggia dell’isola.

Progettato con un profondo rispetto per l’ambiente circostante, ogni dettaglio del riflette l’amore e l’impegno per la salvaguardia della flora e della fauna locali. Qui, il lusso non è ostentato, ma si trova nel silenzio della foresta, nel design armonioso delle case sugli alberi e nell’esperienza autentica di vivere a stretto contatto con la vegetazione.

In questa struttura innovativa la sostenibilità non è solo un concetto astratto, ma un vero e proprio stile di vita. Infatti, l’energia viene generata da pannelli solari a zero emissioni, che catturano la luce del sole per alimentare ogni angolo del resort, eliminando completamente l’utilizzo di combustibili fossili.

Inoltre, la produzione di energia in loco non solo alimenta le case sull’albero, ma contribuisce anche a creare un ambiente più pulito e salubre. E quando si tratta di manutenzione, il Treeful Treehouse si affida alla natura stessa. Le capre del luogo hanno il compito di tosare il prato, eliminando la necessità di un tosaerba e aggiungendo un tocco di charme rurale all’intera esperienza.

Ogni dettaglio è stato concepito per farti sentire parte di un ecosistema più grande, un mondo in cui l’uomo e la natura possono coesistere in armonia, proteggendo il nostro pianeta per le generazioni future.

Yambaru: il cuore verde di Okinawa

Il Parco Nazionale di Yambaru, istituito nel 2016, è davvero un tesoro nascosto situato nella parte settentrionale dell’isola principale di Okinawa. Questa splendida area abbraccia i pittoreschi villaggi di Kunigami, Ōgimi e Higashi, insieme alle acque circostanti, offrendo un rifugio davvero unico per una sorprendente varietà di flora e fauna selvatica.

Nel 2021 è stato riconosciuto come quinto Patrimonio Naturale dell’Umanità del Giappone, un prezioso riconoscimento che testimonia l’importanza ecologica della regione e il suo ruolo fondamentale nella conservazione della biodiversità.

Inoltre, qui è possibile partecipare a emozionanti tour guidati con esperti locali per esplorare la meravigliosa foresta. Le guide, grazie alla loro conoscenza approfondita del territorio e alla passione per la natura, trasformeranno ogni itinerario in un’avventura indimenticabile. Ti sveleranno i segreti nascosti della zona, insieme alle sue creature rare e alle piante endemiche, accompagnandoti con affascinanti racconti sulla vita selvaggia di Yanbaru.