All'estremo lembo della penisola sorge Palizzi, paese di pietra e vento che guarda lo Ionio. Qui storia, vigne, torri e silenzi hanno un’intensità rara

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock@FrancescoDI Il bellissimo borgo di Palizzi

Nella punta meridionale della Calabria ionica, in provincia di Reggio Calabria, per la precisione nel territorio grecanico che conserva memorie linguistiche e culturali legate al mondo ellenico, resiste allo scorrere del tempo Palizzi. No, non è un luogo qualsiasi, perché questo è il borgo da cui comincia l’Italia. Tale fascia di terra, infatti, rappresenta il comune più meridionale della Penisola.

Non è di certo la sua unica particolarità, perché a colpire chi lo vista è pure il suo paesaggio: da una parte il mare Ionio, limpido e largo; dall’altra colline aride, valloni profondi, costoni d’arenaria, filari di vite e montagne che annunciano l’Aspromonte meridionale. In mezzo c’è lui, un paese che sale verso l’alto.

Palizzi si divide in 4 nuclei principali: Palizzi Marina lungo la costa, Palizzi Superiore arroccato sulla roccia, Pietrapennata tra panorami montani e Spropoli vicino al litorale. Il cuore emotivo resta il borgo alto, medievale, stretto sotto un castello poderoso che domina case, gradinate e vicoli. E poi c’è anche un altro orgoglio, ovvero il vino rosso locale chiamato Palizzi IGT, che risulta intenso e generoso. Non stupisce, quindi, che il paese sia conosciuto anche come Città del Vino.

Cosa vedere a Palizzi

La struttura urbana di questo borgo della Calabria ricalca perfettamente la gerarchia medievale, con il castello che domina l’abitato fungendo da vertice di una piramide di roccia. Le case sembrano quasi colare lungo le pareti della montagna, collegate da una rete di vicoli che si attorcigliano attorno ai rilievi naturali.

Palizzi, tra le altre cose, va osservato nel suo rapporto con la rupe, con il vuoto attorno e con il mare lontano che appare all’improvviso tra una casa e l’altra.

Castello di Palizzi

Simbolo assoluto del borgo, il castello si alza su un gigantesco sperone roccioso a circa 300 metri sul livello del mare. La posizione basta a spiegare il suo valore strategico nei secoli segnati da assalti, rivalità feudali e incursioni dal mare. Le origini medievali rimandano tra XIII e XIV secolo, con interventi successivi dei Ruffo, dei Colonna, degli Arduino e dei De Blasio.

Il risultato è un edificio stratificato, metà fortezza e metà residenza signorile. Recentemente restaurato, mostra oggi murature consolidate, una scenografica volta a crociera ricostruita nell’androne, tetti in castagno e raffinati interni in cotto e legno che rendono gli spazi storici pronti per ospitare eventi culturali e visitatori.

Centro storico di Palizzi Superiore

Il borgo antico pare cesellato nella pietra: case addossate l’una all’altra, passaggi stretti, gradini senza tregua e architetture adattate alla pendenza. Molte abitazioni mostrano soluzioni costruttive pensate contro i terremoti, frutto di esperienza accumulata nei secoli. Tra una salita e l’altra si aprono scorci improvvisi sulla vallata e sul blu dello Ionio che incantano davvero.

Chiesa di Sant’Anna

Affacciata sulla piazza principale, la Chiesa di Sant’Anna rappresenta il centro religioso del paese alto. Custodisce statue lignee e marmoree di pregio, tra cui opere cinquecentesche e la figura di Sant’Anna commissionata nel 1827. Il suo elemento distintivo, però, è la cupola di gusto bizantino, percepibile anche all’esterno.

I Catoj

Tra gli spazi più affascinanti del nucleo antico figurano i Catoj, ambienti seminterrati scavati o ricavati sotto le abitazioni. Servivano per conservare derrate alimentari, botti e strumenti agricoli grazie alla temperatura stabile. Oggi rappresentano una memoria concreta della vita contadina e vinicola locale.

Pietrapennata

Pietrapennata è una frazione posta a quota 673 metri che regala un volto diverso del territorio in cui il paesaggio cambia ritmo, per farsi più severo e montano. Alla zona si lega la devozione alla Madonna dell’Alica, venerata da secoli.

Palizzi Marina e Torre Mozza

Sul litorale sorge la parte più recente e popolosa del comune. Spiaggia a conca, alternanza di sabbia e ciottoli chiari, acqua trasparente e atmosfera tranquilla anche in estate. A ricordare il passato costiero resta invece Torre Mozza, una costruzione difensiva del 1595, mutilata nella parte superiore.

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I Calanchi Bianchi

Queste formazioni geologiche circondano l’abitato trasformando il paesaggio in uno scenario lunare. Trattasi di profonde incisioni prodotte dall’acqua piovana su rocce argillose, che creano creste affilate e canaloni d’un bianco latteo.

Sotto la luce del tramonto, le colline sembrano brillare di luce propria, regalando un contrasto cromatico violento con l’azzurro del mar Ionio visibile in lontananza.

Cosa fare a Palizzi

Attraversare Palizzi è quasi come partecipare a un rito collettivo legato alla terra, specialmente durante il periodo della vendemmia. Più che collezionare tappe, infatti, conviene lasciarsi prendere dai silenzi, dal profumo di mosto, dal sale nell’aria e dalla pietra scaldata dal sole. Tra le migliori esperienze da fare:

Salire al borgo alto nelle prime ore del mattino : la luce radente accende muri e scalinate, mentre la vallata resta ancora quieta.

: la luce radente accende muri e scalinate, mentre la vallata resta ancora quieta. Assaggiare il Palizzi IGT in una cantina locale : rosso strutturato, profondo e nato da vigne battute dal sole e dalla brezza ionica.

: rosso strutturato, profondo e nato da vigne battute dal sole e dalla brezza ionica. Provare la cucina del territorio : pasta al nero di seppia sul mare, carni caprine nell’interno, formaggi stagionati e conserve casalinghe raccontano due anime gastronomiche.

: pasta al nero di seppia sul mare, carni caprine nell’interno, formaggi stagionati e conserve casalinghe raccontano due anime gastronomiche. Raggiungere un punto panoramico verso lo Ionio : nei giorni limpidi l’orizzonte sembra infinito e la costa appare tagliata con precisione.

: nei giorni limpidi l’orizzonte sembra infinito e la costa appare tagliata con precisione. Visitare il paese durante le feste estive : piene di musica popolare, incontri serali, vino e strade vive che restituiscono un volto caloroso e conviviale.

: piene di musica popolare, incontri serali, vino e strade vive che restituiscono un volto caloroso e conviviale. Osservare il litorale legato alla Caretta Caretta : questo tratto di costa rientra nelle aree di nidificazione della tartaruga marina, presenza preziosa del Mediterraneo.

: questo tratto di costa rientra nelle aree di nidificazione della tartaruga marina, presenza preziosa del Mediterraneo. Fotografare il castello al tramonto: le murature assumono toni ramati e la rupe acquista un profilo drammatico.

Dove si trova e come arrivare

Il borgo di Palizzi si trova nella Calabria meridionale ionica, circa 60 km a sud-est di Reggio Calabria, lungo il tratto finale della Penisola italiana. Chi arriva in auto percorre la SS 106 Jonica, arteria principale della costa, con uscita verso Palizzi Marina. Da lì una strada interna sale in direzione Palizzi Superiore tra vigneti e valloni.

In treno si può utilizzare la linea ionica con fermata a Palizzi Marina, utile per chi desidera base sul mare. Gli aeroporti più pratici sono Reggio Calabria e Lamezia Terme, da dove poi è necessario il trasferimento su strada o ferrovia.

Il consiglio è quello di fermarsi almeno una notte, perché Palizzi cambia volto tra alba, pomeriggio assolato e sera ventosa. In poche ore si visita, mentre in più tempo si capisce davvero.