Sembrano alberi con rami e frutti. In realtà sono le strutture di un hotel di lusso

Sembrano alberi con rami e frutti, ma a guardarli meglio è evidente che la loro funzione sia un’altra. Forse un parco divertimenti? Oppure strutture celebrative degli iconici mattoncini Lego?

Niente di tutto questo, gli edifici in questione appartengono a un unico e grande hotel che domina l’isola di Hainan, nel sud della Cina.

Una sorta di foresta urbana, all’apparenza, in cui nulla è lasciato al caso e che nel complesso dà vita a una struttura ricettiva dal grande impatto visivo.

Forse non è azzardato dire che nel mondo, tra tutte le cose bizzarre, non esiste niente di paragonabile a questo. L’originale composizione pensata per il Sanya Beauty Crown Hotel nella provincia dell’isola di Hainan, in Cina, è davvero unica nel suo genere. E a guardarla si ha davvero l’impressione di essere sul set di un film fantasy, ricordate Pixels?

Invece altro che cartoni, set cinematografici e film, qui si tratta di un hotel di lusso meritevole di essersi aggiudicato anche il Guinness World Record in qualità di hotel più grande del mondo.

Il fiume Linchun da una parte, le montagne dall’altra, l’Hainan Sanya Beauty Crown Hotel è un complesso alberghiero costituito in totale da nove edifici, incastonato in un territorio bellissimo. Su una superficie di 180.000 mq troviamo un hotel a 7 stelle, uno di platino a 5 stelle, un residence hotel e altri sei hotel di categoria.

Non manca un un centro commerciale sotterraneo con un ipermercato, che si estendono al di sotto delle strutture osservabili per oltre 290.000 mq e che si aggiungono al gigantesco e maestoso complesso turistico.

Sono 6.668 le camere di lusso che caratterizzano gli edifici a forma di albero, meritevoli non solo del Guinness World Record, ma di altri premi nazionali e internazionali che hanno riconosciuto questo hotel come un nuovo punto di riferimento per il turismo in Cina.

Con le sue verdi montagne pittoresche e il clima tropicale, Sanya è oggi una delle destinazioni costiere più apprezzate dell’intero Paese. La presenza di questo bizzarro e lussuoso hotel, da guardare e scoprire, offrirà sicuramente un motivo in più per raggiungere questo territorio e trascorrere una vera e propria vacanza d’elite.