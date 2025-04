Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Vista del Monastero di Montserrat

A poco più di un’ora da Barcellona, esiste un luogo dove la natura si è trasformata in scultura, la spiritualità risuona nell’aria e ogni sasso sembra raccontare una leggenda. È il Monastero di Montserrat, incastonato come un gioiello mistico tra le rocce frastagliate della montagna che porta lo stesso nome. Montserrat, che in catalano significa “monte seghettato”, è la catena montuosa più esemplare della Catalogna, un luogo che da secoli incanta pellegrini, viaggiatori, amanti dell’arte e della natura.

Ma Montserrat non è solo un monastero: è un’esperienza di viaggio a tutto tondo. Si può camminare tra panorami spettacolari, ascoltare il famoso coro dei bambini, ammirare opere di artisti come Dalí e Picasso, oppure semplicemente respirare la pace che avvolge questa cima sacra. Un mix unico di natura, cultura e spiritualità che regala emozioni indimenticabili. E sì, è la meta perfetta per una gita in giornata da Barcellona!

Il Monastero di Santa Maria di Montserrat, fede, storia e mistero

Il cuore pulsante di Montserrat è senza dubbio il suo monastero benedettino, fondato nel IX secolo. Ma ciò che rende questo luogo davvero straordinario è la leggenda che lo avvolge, nel cuore della Catalogna. Si narra che, in una grotta della montagna, alcuni bambini abbiano avvistato una luce misteriosa. Accompagnati dagli adulti del villaggio, scoprirono l’immagine della Vergine Maria. Quando il vescovo cercò di trasportarla, la statua divenne inspiegabilmente pesante: un chiaro segno che quel luogo era destinato a diventare sacro.

Nacque così il Monastero di Santa Maria di Montserrat, oggi uno dei centri spirituali più importanti della Spagna. Al suo interno si custodisce la famosa “Mare de Déu de Montserrat”, una statua romanica in legno scuro, oggetto di pellegrinaggi e profonda devozione. E non finisce qui: la basilica ospita anche il celebre coro dei bambini, l’Escolania de Montserrat, tra i più antichi d’Europa. Le loro voci angeliche riempiono la navata ogni giorno, creando un’atmosfera magica che rapisce l’anima.

Il complesso monastico comprende anche il chiostro progettato dal modernista Josep Puig i Cadafalch, ristoranti, negozi e persino un albergo, per chi volesse prolungare il soggiorno. È un luogo dove sacro e accoglienza convivono con armonia.

Fonte: iStock

Oltre il monastero: natura, arte e panorami mozzafiato

Raggiungere Montserrat da Barcellona è semplice e panoramico. Chi viaggia in auto può prendere l’autostrada A-2 in direzione di Lleida e poi seguire le indicazioni per Montserrat: in circa un’ora si arriva a destinazione. Perfetto per chi ama la libertà on the road, magari inserendo Montserrat come prima tappa di un tour più ampio in Catalunya.

Ma chi si avventura alla volta di Montserrat, deve soprattutto sapere che è molto più di un semplice monastero. La montagna stessa è una meraviglia naturale, scolpita nei secoli dal vento e dall’acqua, con forme bizzarre e affascinanti che sembrano uscite dalla fantasia di Gaudí. Le vette più alte, come Sant Jeroni (1.236 m), offrono percorsi di trekking spettacolari e punti panoramici da cui si domina tutta la Catalunya.

Per chi preferisce l’arte alla fatica, il Museo di Montserrat è una tappa obbligata: al suo interno si trovano opere di artisti del calibro di Caravaggio, Dalí, El Greco e Picasso. Non manca poi una sezione archeologica e una collezione d’arte religiosa di pregio.

E per un’esperienza ancora più suggestiva? Si può prendere una delle due funicolari: quella di Sant Joan, che porta ancora più in alto tra le vette, e quella della Santa Cova, che conduce al luogo dove si dice sia stata trovata la statua della Madonna. Entrambe regalano scorci mozzafiato e un tocco d’avventura alla visita.