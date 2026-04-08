PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock L'incredibile Monastero della Panagia Hozoviotissa

Sferzato dal vento che profuma di sale e timo selvatico, il versante orientale dell’Isola di Amorgos si impone allo sguardo con una verticalità brutale. Una muraglia di roccia rossastra precipita per 300 metri verso l’azzurro profondo dell’Egeo, creando una barriera naturale che sembra respingere qualsiasi tentativo di civilizzazione. Ma, osservando con attenzione, si nota che proprio incastrato in una fenditura di questa parete titanica brilla un edificio talmente bianco da “ferire” la vista. Si tratta del Monastero della Panagia Hozoviotissa, una struttura che sfida le leggi della gravità dal IX secolo.

Vi basti pensare che da lontano si distingue appena una lama bianca sottile e verticale che rompe il colore bruciato della parete e che, contemporaneamente, si affaccia su un mare di un turchese accecante. Una posizione che nasce da una combinazione di fede, necessità e ostinazione. In epoca bizantina, tra IX e XI secolo, i monaci in fuga dalle persecuzioni iconoclaste portarono con sé un’icona della Vergine proveniente dalla Palestina. Quel dipinto, secondo la tradizione, guidò la fondazione del monastero dopo eventi ritenuti miracolosi che indicarono il punto esatto dell’edificazione.

L’intervento dell’imperatore Alessio I Comneno nel 1088 rese possibile completare un’opera che, fino a quel momento, sembrava fuori dalla portata umana. Da allora, questo posto è diventato uno dei simboli spirituali più potenti della Grecia, un santuario che attraversa secoli di terremoti, dominazioni straniere e cambiamenti ma senza mai perdere la propria identità.

L’incredibile architettura del Monastero della Panagia Hozoviotissa

Questo straordinario monastero della Grecia si sviluppa in altezza più che in larghezza, ovvero circa 40 metri verticali compressi in appena 5 metri di profondità. Ma non è tutto, perché ci sono ben 8 livelli sovrapposti e collegati da scale strette, passaggi inclinati e corridoi modellati direttamente nella parete rocciosa.

iStock

Il paragone più celebre arriva dal naturalista francese Joseph Pitton de Tournefort, che lo descrisse come una “cassettiera”, un’immagine che funziona ancora oggi: una serie di volumi sovrapposti, incastrati uno sull’altro e ciascuno con una funzione precisa.

All’interno pare quasi di stare dentro un labirinto. Celle monastiche, magazzini, forni, cisterne per l’acqua e refettori, tutto è ricavato sfruttando ogni centimetro disponibile. La roccia non è un limite, ma parte integrante dell’architettura, al punto che alcune pareti interne coincidono con la montagna lasciata grezza, senza rivestimenti.

La chiesa principale occupa una posizione raccolta. Piccola, a navata unica e con icone che attraversano i secoli. Tra queste, una delle più importanti è proprio l’immagine della Vergine legata alla fondazione del monastero, considerata miracolosa. Accanto ci sono manoscritti, vangeli e paramenti sacri che coprono un arco temporale che va dal X al XIX secolo.

Gli elementi architettonici rivelano invece le sue stratificazioni storiche: archi gotici introdotti durante il dominio veneziano convivono con la struttura bizantina originaria. Il risultato è una specie di organismo che si è adattato nel tempo senza perdere equilibrio. All’esterno, la facciata bianca viene ridipinta periodicamente con metodi che sembrano appartenere a un’altra epoca, ovvero con l’uso di corde, cesti sospesi nel vuoto e gesti lenti.

Sorprende anche la resistenza. Terremoti violenti, come quello del 1956 che devastò parte delle Cicladi, hanno lasciato il luogo sacro praticamente intatto. La roccia continua a cedere piccoli frammenti, segni quotidiani di un equilibrio delicato che, però, non ha mai compromesso la struttura.

Cosa vedere durante la visita del Monastero della Panagia Hozoviotissa

Il percorso verso l’ingresso di questo tesoro di Amorgos comincia dal basso, da un piccolo parcheggio collegato alla strada principale. Da lì parte una scalinata in pietra che conta più di 300 gradini, una salita che richiede attenzione, soprattutto sotto il sole dell’Egeo che in estate non concede tregua.

Arrivati in alto, l’accesso sorprende per la sua semplicità: una porta bassa costringe a piegarsi. Un gesto involontario che sembra trasformarsi in un atto simbolico. Dentro è invece la luce a cambiare. Se l’esterno abbaglia, infatti, l’interno protegge. Piccole finestre lasciano entrare fasci sottili che disegnano lo spazio. Il percorso si sviluppa in verticale, tra scale ripide e passaggi stretti. Alcune rampe sembrano quasi venire incontro, inclinate e addossate alla roccia.

I monaci, oggi solo 3, accompagnano i visitatori con discrezione. L’accoglienza è semplice e viene offerto un bicchiere di psimeni raki, un liquore locale aromatizzato con erbe e miele, insieme a un dolce tipico. La visita include la chiesa, alcune stanze comuni e piccoli spazi espositivi, perché molte aree restano riservate alla vita monastica.

All’esterno una terrazza apre lo sguardo sul blu del mare che occupa tutto l’orizzonte, mentre una volta all’anno, il 21 novembre, il monastero cambia volto con la festa della Presentazione della Vergine, la quale richiama abitanti dell’isola e pellegrini. L’icona viene portata in processione, seguita da una celebrazione collettiva che prosegue con cibo, vino e dolci tradizionali.

Dove si trova e come arrivare

Il sorprendente Monastero della Panagia Hozoviotissa si trova sulla costa orientale di Amorgos, a breve distanza da Chora, il centro principale dell’isola. La posizione rimane nascosta alla vista fino all’ultimo momento, ma tutto ciò contribuisce alla sua aura quasi irreale.

In auto si percorre una strada panoramica che conduce a un piccolo spiazzo alla base della scogliera da dove inizia una salita a piedi lungo la scalinata. Il tragitto richiede circa 15-20 minuti, variabili in base al passo e alla temperatura.

Un’alternativa più intensa parte direttamente da Chora tramite un sentiero in discesa che, passo dopo passo, porta fino al punto di partenza della scalinata. Il ritorno, in salita, mette alla prova anche chi è allenato. Per chi desidera un’esperienza più completa, esiste un percorso più lungo che attraversa l’isola lungo l’antica dorsale, la cosiddetta “palìa strata”. Si tratta di un itinerario che solca villaggi semi-abbandonati, terrazzamenti agricoli e paesaggi che raccontano un’altra epoca.

L’ingresso al monastero è gratuito (ma con donazioni gradite) ed è richiesto un abbigliamento adeguato come spalle coperte e pantaloni lunghi. In caso contrario, vengono forniti indumenti all’ingresso. Gli orari seguono una logica precisa: apertura al mattino fino alle 13, pausa nelle ore centrali per poi riaprire a nel tardo pomeriggio. Arrivare qui richiede uno sforzo minimo, ma il monastero si prende il tempo che serve, poi resta addosso come pochi altri luoghi al mondo.