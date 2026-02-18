Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

La nuova promozione di Vueling, la compagnia low cost che vola su Barcellona e che prevede uno sconto del 20 per cento per prenotazioni entro domenica 22 febbraio, è l’occasione giusta per organizzare un weekend non soltanto alla scoperta della città catalana, ma per visitare anche i dintorni. Poiché molto probabilmente avete già visto Barcellona decine di volte, con i voli che costano solo 16 euro a tratta l’importante è prenotare, poi dove andare ve lo consigliamo noi.

A un’ora di strada (o anche meno) da Barcellona, infatti, si possono raggiungere mete bellissime che meritano assolutamente un viaggio, almeno di un giorno. Ve ne suggeriamo tre. Imperdibili.

Da Barcellona a Montserrat

C’è un treno che parte da plaça de Catalunya e che arriva in uno dei luoghi imperdibili della Catalogna in meno di un’ora ed è Montserrat. Non soltanto è un luogo di culto, ma è circondato da un meraviglioso paesaggio montano che offre opportunità di trekking di ogni livello e, solo arrivarci, è un’esperienza. Il treno arriva fino a Monistrol de Montserrat, da qui si sale su un treno a cremagliera oppure si prende la funivia (aeri) fino all’abbazia. L’Abbazia di Santa Maria de Montserrat è un monastero benedettino nonché un importante centro di pellegrinaggio religioso, famoso per la statua della “Madonna Nera” (La Moreneta) le cui origini risalgono al IX secolo. Nel 2025 si è celebrato il millesimo anniversario della fondazione del monastero.

Sotto la grande piazza di Santa Maria e custodita da imponenti strutture in ferro, opera dell’architetto Puig e Cadafalch, uno dei padri del Modernismo catalano, troviamo una delle collezioni d’arte più importanti della Spagna. Tra i capolavori spicca il San Geronimo di Caravaggio, ma anche opere di artisti Impressionisti come Monet e Degas e del XX secolo come Picasso e Dalí.

La montagna di Montserrat è famosa anche per la sua geologia e per il paesaggio molto suggestivo. La conformazione delle rocce qui è seghettata. Si possono fare diverse escursioni, ma una delle più frequentate conduce al picco Sant Jeroni (1.236 metri) dal quale, nelle giornate limpide, si può ammirare gran parte della Catalogna.

Da Barcellona a Lleida

A un’ora di strada da Barcellona, si trova anche Lleida. Raggiungibile anche con il treno ad alta velocità (AVE), è una città ricca di storia, con molti luoghi da visitare che merita anche solo una gita di un giorno (chi può, però, dovrebbe restare almeno due o tre giorni).

Tra valli e montagne, Lleida si è sviluppata lungo il corso del fiume Segre che attraversa la città e che ha da sempre influenzato il suo sviluppo. Per scoprire il patrimonio storico della città si devono visitare alcuni luoghi simbolo, a partire dal Museu de Lleida, che mette insieme archeologia, arte romanica e gotica e cultura religiosa, proseguendo per la Seu Vella, l’imponente cattedrale, e i resti di Castell del Rei – La Suda, la fortezza edificata sotto il dominio arabo. Inoltre, dalla fine del XII secolo, Lleida svolse un ruolo importante nei cammini di pellegrinaggio verso Compostela. A Lleida c’è una seconda cattedrale, la Seu Nova, che si trova sulla via principale della città e che fu costruita quando, nel Settecento, la Seu Vella in cima alla collina fu trasformata in caserma militare. La città, infatti, aveva bisogno di una nuova cattedrale e la sua costruzione iniziò nel 1761, grazie alle donazioni del popolo.

Il “salotto” di Lleida è plaça Sant Joan, un grande spazio urbano con una chiesa neogotica, bar e terrazze molto frequentata dai cittadini, è qui che si svolgono i principali eventi cittadini, le feste e gli eventi natalizi.

Da Barcellona a Sitges

A meno di un’ora di treno a Sud di Barcellona (i treni partono dalla stazione di Barcelona Sants) si raggiunge la deliziosa cittadina di Sitges, una delle località più note della costa catalana, famosa per le sue bellissime spiagge di sabbia fine. Se ne contano una ventina, tra cui le più conosciute Platja de la Ribera e Platja de la Fragata, che sono davanti al grazioso centro storico del paese, dominata dalla Iglesia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, Platja de Sant Sebastià, preferita dai locali, e Platja dels Balmins, frequentata da chi pratica naturismo. Infatti, Sitges è una nota meta LGBT e vanta una lunga tradizione gay-friendly, tanto che ogni anno vi si tiene il Sitges Pride che raduna migliaia di persone.

Il paese è da cartolina ed è uno dei più pittoreschi della Catalogna. Il centro storico, con le stradine bianche, i balconi fioriti, i cortili nascosti, le botteghe d’arte e i bar pieni di vita che si animano soprattutto la sera è bellissimo da scoprire a piedi.

Ma Sitges non è solo spiagge e divertimento: per chi cerca storia e cultura c’è anche questo. Non mancano neppure qui, infatti, gli edifici modernisti del primo Novecento, molti dei quali ubicati proprio sul lungomare, il passeig Marítim. Alcuni ospitano dei musei, come Palau Maricel, uno degli edifici più emblematici della città dove si organizzano visite guidate, ma che ospita anche eventi culturali e privati.