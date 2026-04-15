Tra mura severe e affreschi che narrano il destino umano, Sucevița sorprende con colori intensi, silenzi monastici e una storia scolpita nella pietra

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock L'affascinante Moastero di Sucevița

Romania è spesso sinonimo di Transilvania, zona ricca di fascino e misteri. Ma nel nord-est del Paese, tra colline fitte di abeti e villaggi dai ritmi antichi, si estende la regione storica della Bucovina che custodisce alcune perle ancora poco note al turismo di massa. In questa particolare area, infatti, tra le tante meraviglie si incontra il Monastero di Sucevița che, a prima vista, appare come una cittadella militare, con torri robuste e mura compatte alte diversi metri.

Poi lo sguardo si sposta verso il cuore del complesso e tutto cambia: al centro si innalza la chiesa dedicata alla Resurrezione, rivestita da affreschi che trasformano la pietra in racconto. Si tratta di un luogo in cui la spiritualità ortodossa si fonde con un’estetica potente, tanto che questa struttura viene spesso definita l’ultima grande creazione della stagione dei monasteri dipinti della Bucovina, una sorta di sintesi finale, matura e consapevole. Qualcuno la chiama anche la “Fortezza Dipinta”, un soprannome che rende bene il contrasto tra difesa e contemplazione.

Breve storia del Monastero di Sucevița

La costruzione del Monastero di Sucevița prese forma tra il 1582 e il 1586 per volontà della famiglia Movilă, una delle più influenti della Moldavia di fine ‘500. Il progetto nacque in un periodo complesso, segnato da tensioni politiche e pressioni esterne. Da qui l’idea di un santuario in grado sì di accogliere, ma anche (e soprattutto) di proteggere.

Il complesso riflette una fase avanzata dello stile moldavo, sviluppato già ai tempi di Stefano il Grande. In questa architettura convivono infatti elementi bizantini, strutture gotiche e soluzioni locali nate dall’esperienza dei maestri artigiani della regione. All’inizio del ‘600 arrivarono gli affreschi esterni, realizzati tra il 1602 e il 1604. Sono delle pitture ricche di colori che trasformano Sucevița in una vera enciclopedia visiva della fede cristiana.

Il motivo è davvero molto semplice: oltre a fungere da decorazione, rappresentano una narrazione continua che all’epoca era accessibile anche a chi non sapeva leggere. Nel corso dei secoli il monastero resistette a invasioni e cambiamenti politici. Le mura alte circa 6 metri e le torri angolari servirono davvero a difendere. A differenza di altri complessi simili, qui la vita monastica non si è mai interrotta, al punto che ancora oggi una comunità di monache mantiene viva una tradizione che esiste da oltre 400 anni.

Cosa vedere e cosa fare al Monastero di Sucevița

È praticamente impossibile negare che l’impatto visivo più forte con questa chiesa della Romania non arrivi dall’esterno della stessa. Sono proprio le sue pareti , infatti, che raccontano episodi biblici con una ricchezza di dettagli quasi ipnotica.

Tra tutte le scene merita una menzione la celebre Scala delle Virtù, una rappresentazione che colpisce anche chi non ha familiarità con la simbologia religiosa. Si tratta di una scala che sale verso il cielo, con angeli che aiutano le anime mentre i demoni tentano di trascinarle verso il basso. E sono ben 32 i gradini che separano la Terra dalla salvezza.

Poco più in là si trova l’Albero di Jesse, una genealogia visiva che collega Antico e Nuovo Testamento. Figure di filosofi antichi compaiono accanto a personaggi biblici in un dialogo che sorprende per complessità. Sul lato sud, la Vergine appare come una principessa bizantina, sotto un velo rosso sostenuto da angeli.

L’interno della chiesa cambia registro. La luce è più tenue e i colori più raccolti. Il percorso segue una struttura precisa: altare, naos, camera funeraria e pronao. La gropniță, ovvero la sala sepolcrale, custodisce le tombe dei fondatori, tra cui Ieremia Movilă e Simion Movilă. Le proporzioni emozionano con ben 28 metri di lunghezza, muri spessi approssimativamente 2 metri e una torre che si alza fino a 20 metri sopra il naos.

C’è anche una scala nascosta nella muratura, la quale conduce a una stanza segreta. In passato serviva a proteggere gli oggetti preziosi durante le invasioni, mentre oggi ancora trasmette una sensazione di mistero, come se il tempo si fosse fermato.

Merita una sosta pure il museo che tra le sue vetrine custodisce gelosamente manoscritti miniati, tessuti ricamati e oggetti liturgici in argento dorato, alcuni dei quali risalgono al XV secolo. Si fanno particolarmente notare i ritratti ricamati dei principi Movilă, opere che uniscono tecnica raffinata e forte carica simbolica. Una capsula conserva una reliquia insolita, ovvero una ciocca di capelli appartenuta a Elisabeta Movilă, inviata in segno di devozione.

All’esterno è disponibile una passeggiata lungo le mura grazie a cui osservare il complesso da un’altra prospettiva. Le torri agli angoli raccontano un passato in cui la difesa era essenziale. Il cortile interno, invece, trasmette calma. Le monache si muovono tra orti e laboratori artigianali, portando avanti attività tradizionali come tessitura e iconografia.

Chi visita questo luogo può fermarsi anche nel piccolo negozio vicino all’ingresso, il quale vende tappeti, icone e tessuti realizzati a mano. Oggetti semplici, ma autentici, lontani da qualsiasi logica industriale.

Dove si trova e come arrivare

Il Monastero di Sucevița si trova nella regione storica della Bucovina, nel nord della Romania, a circa 60 chilometri dalla città di Suceava. Il paesaggio circostante alterna boschi, prati e strade secondarie che attraversano piccoli centri abitati. Raggiungerlo richiede un minimo di organizzazione, poiché i collegamenti pubblici risultano limitati (soprattutto fuori stagione). L’opzione più semplice è perciò l’automobile, che si rivela molto utile anche per esplorare altri monasteri della zona, come il Monastero di Moldovița o il Monastero di Voroneț.

In alternativa, si può scegliere un tour organizzato con partenza da Suceava. Questa soluzione consente di visitare più siti in una giornata, senza preoccuparsi della logistica. Il tragitto regala scorci notevoli, tra colline morbide e villaggi che sembrano usciti da un’altra epoca.

L’ingresso al Sucevița prevede un piccolo contributo. Durante il giorno la luce valorizza gli affreschi, rendendo la visita molto più intensa. Gli orari variano in base alla stagione, ma in generale l’accesso è garantito per buona parte della giornata.

iStock@Balate Dorin

Sucevița lascia un’impressione forte perché è uno spazio che riesce a raccontare, stratificare e persino interrogare. La combinazione tra arte, fede e architettura crea qualcosa di raro. Una presenza che resta addosso anche dopo la partenza, come un’immagine che continua a parlare.