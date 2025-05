Si tratta di un vero e proprio paradiso che unisce giungla, spiagge e culture: ecco cosa vedere nell'arcipelago di Langkawi in Malesia

Langkawi, arcipelago della Malesia

A vedere le foto lascia senza fiato: l’arcipelago di Langkawi in Malesia è un vero e proprio paradiso tropicale che rivela la sua anima più selvaggia. Sabbie dorate, acque turchesi, giungle e miti: tutto questo fa parte delle isole da sogno dell’arcipelago malese che dal 29 maggio è protagonista del nuovo show Money Road condotto da Fabio Caressa. Lo strategy game coinvolge ben 12 giocatori che, proprio nella giungla di questo luogo, sono impegnati a superare sfide e tentazioni.

Cosa vedere a Langkawi

L’arcipelago di Langakawi ha un pregio: una grande varietà di ambienti e attività. Riesce infatti a conquistare tutti, da chi cerca il relax a chi vuole una vacanza all’insegna della natura e chi ha bisogno di un mix, tra attività outdoor, mare e scoperte culturali. Ecco cosa vedere a Langakawi assolutamente.

Le spiagge

Molti scelgono la destinazione proprio per le splendide spiagge di Langakawi, dopotutto è una delle zone balneari più amate della Malesia. Tra le più famose c’è Pantai Cenang, estesa e animata da un lungomare ricco di locali, ristoranti e negozi. È la spiaggia più famosa, frequentata e ricca di servizi. È persino attrezzata con ombrelloni e lettini, dunque a tutto comfort.

Più riservata e selvaggia è invece Pasir Tengkorak Beach, una baia più piccola e immersa nella natura che regala un angolo di pace e un paesaggio pittoresco. Altrettanto suggestiva Tanjung Rhu Beach che molti considerano la più bella della zona; spaziosa e incorniciata da foreste e isolotti, è il top per una passeggiata e per godersi la sabbia bianchissima. Durante la bassa marea è persino possibile attraversare a piedi il percorso raggiungendo altre isolette vicine.

Meno turistica, invece, Wild Beach. Come dice il nome stesso è selvaggia, lontana dalla folla e davvero autentica. Chi viaggia con i bambini o in famiglia dovrebbe invece puntare sulle spiagge di Teluk Datai e sull’isoletta di Pulau Beras Basah, dove sabbia soffice e un mare poco profondo garantiscono comfort e sicurezza.

Fonte: iStock

Porto di Kuah

Il centro urbano principale della zona è Kuah e proprio qui c’è un importante porto non distante dal Lagenda Langkawi Dalam Taman, un parco sul lungomare dove si possono scoprire le leggende locali attraverso colorate statue immerse nel verde. Da qui si arriva comodamente a piedi fino alla moschea Al-Hana, un luogo di culto con archi moreschi e un’incantevole cupola dorata.

La giungla

Il programma TV Money Road ha scelto proprio la giungla di Langkawi come location del proprio show. La giungla malesiana è un vero e proprio paradiso tropicale dove è racchiusa una ricca biodiversità. La foresta pluviale antichissima ha un habitat che alterna sentieri umidi e ombreggiati ad altri più esposti: qui la natura è la protagonista, creando una sinfonia che accompagna i visitatori grazie al canto degli uccelli esotici e il ronzio degli insetti.

Proprio sul territorio è custodito persino il parco geoforestale di Kilim dove mangrovie e grotte calcaree creano un ecosistema unico. Una chicca in più? Proprio qui è possibile percorrere un sentiero di i 1,2 km attraverso un sentiero preistorico nella foresta pluviale: un progetto che rende l’esperienza nella giungla di Langkawi qualcosa di fiabesco ed indimenticabile.

Eagle Square

Imperdibile la visita a Eagle Square, una piazza davvero grande con al centro una statua gigante che raffigura un’aquila in volo. Il simbolo non è casuale, è strettamente legato all’isola tanto da dare il nome al territorio stesso.

Cosa fare a Langkawi

L’arcipelago di Langakawi è un autentico paradiso della Malesia che offre numerose attività da fare, specialmente per gli amanti degli sport outdoor e del contatto con la natura. Le bellezze naturali sorprendono, tanto quanto il paesaggio mozzafiato che offre da ogni sua angolazione. Ma cosa fare? Ecco alcune opzioni da inserire nell’itinerario.

Raggiungi la cascata di Telaga Tujuh

Scarpe comode e adatte al trekking e via verso la cascata di Telaga Tujuh, conosciuta anche con il nome di Seven Wells Waterfall. È immersa proprio nella giungla tropicale ed è possibile ammirarla sia dal basso, dove l’acqua scende tra rocce ricoperte di muschio, oppure dall’alto, ma sarà necessario affrontare circa 700 scalini per arrivare in cima. La salita è faticosa, ma ne vale la pena. Durante il percorso, tra l’altro, sarà possibile fare la conoscenza di scimmie, uccelli e altri piccoli animali.

Osserva il panorama da Gunung Raya

Se sei un amante della natura, ma non uno sportivo esperto, quello che possiamo suggerirti è di dirigerti verso Gunung Raya, la montagna più alta di Langkawi. Svetta con i suoi 1.000 metri d’altezza e per raggiungerlo ha una strada asfaltata seppur tortuosa. La vera meraviglia? Una volta arrivato qui sarai circondato dalla nebbia tropicale e dalla frescura della foresta. Il punto panoramico in cima è effetto wow: da qui potrai ammirare l’isola nella sua interezza e scorgere tutto l’arcipelago.

Percorri il Langkawi Sky Bridge

Sei in cerca di adrenalina ed emozioni forti? Allora non perdere il Langkawi Sky Bridge. Da percorrere solo se non soffri di vertigini: il ponte pedonale si raggiunge con una cabinovia spettacolare e poi un piccolo tratto di funicolare. Già questa è un’esperienza e una vera e propria attrazione, ma il ponte ha una vista unica. Chi soffre di vertigini potrebbe trovare qualche difficoltà a percorrerlo, ma nelle giornate più limpide da qui si scorgono moltissime isole del sud della Thailandia. Camminare sospesi nel vuoto, con la giungla sotto i piedi e il cielo tutto intorno, è qualcosa che difficilmente si dimentica.

Visita il Kilim Geoforest Park

Assolutamente da non perdere in Malesia è il Kilim Geoforest Park, una riserva protetta che si estende tra grotte calcaree, fiumi di mangrovie e una fauna davvero unica. Da qui partono escursioni in barca che conducono alla scoperta del territorio, osservando nel loro habitat naturale aquile, pipistrelli e rettili senza perdere le radici di mangrovie e le scogliere da sogno.

Dove si trova e come arrivare all’arcipelago di Langkawi in Malesia

L’arcipelago di Langkawi si trova nella zona nord-ovest della Malesia, allontanandosi dalla costa di Kedah e non lontano dai confini con la Thailandia. Si compone di ben 99 isole principali, 104 con la bassa marea. Bagnato dal mare delle Andamane, è una delle destinazioni tropicali più amate nella zona del sud-est asiatico.

L’isola è ben collegata grazie a diversi porti di attracco, tutto dipende dalla destinazione finale. Si può ad esempio arrivare a Langkawi partendo da Koh Lipe e quindi attraccando al Telaga Harbour Marina oppure puntare al Kuah Jetty.

In caso però tu stia arrivando da Kuala Lumpur o da un’altra destinazione più lontana, puoi prendere un volo, che però vi ricordiamo essere l’opzione meno sostenibile. Sull’isola, infatti, si trova l’Aeroporto di Pulau-Langkawi che offre diverse rotte. Chi invece preferisce l’aereo deve sapere che l’opzione migliore è trovare un collegamento dall’aeroporto di Kuala Lumpur oppure da Singapore.

L’arcipelago è poi ben collegato attraverso trasporti pubblici e privati che danno modo di scoprire la zona in tutta la sua bellezza. L’opzione migliore, però, è noleggiare un motorino una volta arrivati qui: è questo il mezzo che garantisce migliore libertà e flessibilità.