Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ufficio Stampa/iStock Arcipelago di Langkawi, location principale de "Il signore delle mosche"

Basato su un romanzo originale di William Golding, Il signore delle mosche è stato adattato per la prima volta come serie Tv ed è disponibile dal 22 febbraio 2026 su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Si tratta di uno dei libri più studiati e discussi del Novecento, che racconta la storia di un gruppo di giovanissimi studenti bloccati su un’isola tropicale a seguito di un grave incidente aereo.

La moderna rivisitazione per la Tv del celebre romanzo del 1954, suddivisa in 4 puntate, è stata realizzata dal creatore di Adolescence, Jack Thorne, con il contributo del leggendario compositore Hans Zimmer. Oltre alla storia, a conquistare i telespettatori sono i luoghi spettacolari in cui è stata ambientata: un arcipelago lontano, in particolare, conquista per la sua bellezza selvaggia e le spiagge paradisiache sulle quali si specchia una natura tropicale rigogliosa.

Partiamo per un viaggio alla scoperta di tutte le location reali della serie Tv Il signore delle mosche.

Di cosa parla

Un gruppo di studenti bloccati su un’isola tropicale: sono gli unici sopravvissuti a un incidente aereo mortale. Nel tentativo di sopravvivere, si formano delle fazioni all’interno del gruppo e una lotta per la leadership divide i ragazzi. Ma la tragedia non è lontana.

Il capobranco Ralph (Winston Sawyers) e l’intelligente vice Piggy (David McKenna) cercano di mantenere l’ordine nel gruppo e di trovare un modo per lasciare l’isola in cui sono capitati, mentre il chierichetto Jack (Lox Pratt) guida una banda rivale che abbraccia la propria natura selvaggia. Riusciranno a salvarsi?

Ufficio Stampa

Dove è stata girata la serie Tv

Dalle spiagge tropicali (reali) a diverse location del Regno Unito, ecco dove sono state girate le scene de Il signore delle mosche.

Malesia

L’ambientazione principale della serie Tv Il signore delle mosche è l’isola tropicale sulla quale i ragazzi rimangono bloccati, formata da spiagge paradisiache, fitte foreste pluviali e vette impressionanti. Per girare scene in un ambiente di questo tipo, è stato scelto l’arcipelago di Langkawi, in Malesia (che è stato anche location delle riprese dello show Money Road).

“Abbiamo camminato per giorni nella giungla per trovare queste location – ha raccontato il produttore esecutivo Joel Wilson -. Abbiamo trascorso circa sei mesi visitando diversi posti nel mondo che avevano spiagge tropicali”. Le riprese su queste isole sono durate 3 mesi e non sono sempre state semplici: hanno dovuto affrontare il clima tropicale con tornado e livelli di marea in continuo cambiamento, oltre che gli abitanti naturali della zona, come serpenti, ragni e scorpioni.

iStock

Diverse location scelte non erano mai state usate prima per riprese cinematografiche. Un esempio? La spiaggia chiamata Dead Tree Beach (nell’episodio 2), che vediamo quando Jack si arrampica sulle rocce. Le sedi dei due gruppi rivali si muovono inoltre in due distese di sabbia appartenenti alle spiagge di Cawi e di Palm Point.

Regno Unito

Ci spostiamo in Regno Unito per scoprire le altre location de Il signore delle mosche. Innanzitutto, l’incidente aereo è stato filmato all’aeroporto di Duxford, in Inghilterra, mentre le scene in flashback nelle quali i ragazzi lasciano l’Inghilterra salutando le loro famiglie sono state girate al Duxfield Airfield, parte dell’Imperial War Museum.

Nel terzo episodio, in un flashback, viene mostrato il periodo di Simon come chierichetto: queste scene, con il coro, sono state girate nella Cattedrale di St Albans, nell’omonima città di St Albans, nella contea dell’Hertfordshire. Sull’uniforme scolastica di Simon spunta lo stemma della Bishop Wordsworth’s School, che è la scuola in cui William Golding insegnò inglese, filosofia, greco e teatro tra il 1940 e il 1961.

Un altro flashback (nel 4° episodio) vede come protagonista Ralph, nel quale ricorda una battuta di caccia con il padre, quando i due erano sulle tracce di un cervo nella campagna inglese: queste scene sono state girate al Windsor Great Park, che è stato utilizzato anche come location per le riprese di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e di Avengers: Doomsday. Si tratta di un parco reale di oltre 2.000 ettari situato a sud del Castello di Windsor, al confine tra le contee del Berkshire e del Surrey, in Inghilterra.