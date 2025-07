©Tine Uffelmann Visit Nordsjælland Il Castello di Frederiksborg sorto su tre isolotti sul lago

A una trentina di chilometri da Copenhagen, si erge il castello di Frederiksborg (Frederiksborg Slot) circondato da magnifici giardini. Detto così non sembra nulla di eccezionale. Invece, questa meraviglioso palazzo danese si sviluppa su tre isolette nel laghetto Slotsø, a Hillerød. Il castello di Frederiksborg è stato a lungo la sede dei re della Danimarca ed è il castello rinascimentale più grande della Scandinavia. Un luogo talmente affascinante da essere stato usato come location per la celebre serie Tv spagnola La casa di carta trasmessa su Netflix.

La storia del Castello di Frederiksborg

Prende il nome da Federico II in quanto sorse sulle rovine di un precedente castello acquisito proprio da Federico II. Fu fatto costruire in stile rinascimentale olandese nel XVI secolo da re Cristiano IV di Danimarca e di Norvegia per magnificare il suo potere e fu commissionato ad Hans van Steenwinckel il Vecchio, un architetto fiammingo di Anversa. Per realizzarlo, vennero impiegate anche le pietre dei monasteri chiusi durante la riforma protestante. Dopo un incendio devastante scoppiato a metà del XIX secolo, il palazzo venne ricostruito da J.C. Jacobsen, fondatore della birra Carlsberg che per Copenhagen, dove un intero quartiere, Carlsberg City, è nato sul luogo della ex fabbrica, e la Danimarca ha fatto davvero molto, e dal 1878 ospita il Museo di storia nazionale.

Come visitare il Castello di Frederiksborg

Un tour del museo consente di ammirare le magnifiche stanze, come la Sala dei cavalieri (Riddershalen) o la Cappella dell’Incoronazione (Slotskirken). La magnifica cappella risale al 1617 e, fortunatamente, non è stata colpita dall’incendio del 1859. Vi furono incoronati i re di Danimarca tra il 1671 e il 1840. Nel 1693, re Cristiano V convertì la chiesa nella Cappella dei Cavalieri per due Ordini danesi: l’Ordine dell’Elefante e l’Ordine di Dannebrog (il Panno Danese, ovvero la bandiera). Le pareti sono rivestite con centinaia di blasoni delle famiglie reali e nobiliari del mondo. Si possono visitare più di 70 sale aperte al pubblico, con soffitti dorati, tappezzerie alle pareti e molti dipinti. Visitare il castello consente anche di ripercorrere 500 anni di storia danese, dal Medioevo al XXI secolo, illustrata da ritratti, arredi, tappezzerie e altri oggetti d’arte.

©Mark Gray

Dal 1° aprile a 31 ottobre, nei weekend e nei giorni festivi, i visitatori vengono accolti dagli ospiti del castello che indossano i costumi dell’epoca legati alle collezioni del museo. I costumi sono realizzati esclusivamente per il museo e sono stati creati sull’esempio degli abiti dipinti nei quadri appesi alle pareti delle sale. I figuranti sono in realtà studenti di storia e di arte dell’università e sono a disposizione dei visitatori per rispondere a domande inerenti al museo, il loro abbigliamento o il ritratto di riferimento. Un vero salto nel tempo. Il museo è aperto 365 giorni all’anno, anche a Natale e a Capodanno.

I giardini del Castello di Frederiksborg

Dal castello si accedell’immenso parco che comprende un giardino barocco e un romantico giardino all’inglese. Il giardino barocco incarna l’ideale del XVIII secolo caratterizzato dallo sforzo dell’uomo di controllare la natura, mentre il giardino romantico o all’inglese esprime la ricerca del naturale del XIX secolo. Nel giardino barocco si trova anche il Bath House Palace (Badstueslot) di re Federico II che, saltuariamente, viene utilizzato dalla Famiglia reale danese per i pranzi di caccia. I terreni comprendono anche il giardino in stile barocco ricreato nel 1996 secondo i progetti originali del 1725 di J.C. Krieger. C’è anche una bellissima caffetteria aperta d’estate.

Il battello sul lago di Slotsø

Dal centro di Hillerød, è possibile percorrere il miglio nautico più bello della Danimarca sul lago che circonda il Castello di Frederiksborg. Il piccolo traghetto parte da Hillerød Square e arriva al giardino barocco facendo due tappe, una al giardino delle rose e l’altra al giardino barocco. Il viaggio dura circa 30 minuti ed è incredibilmente pittoresco.

©Tine Uffelmann Visit Nordsjælland

Come arrivare al Castello di Frederiksborg

Il Castelo di Frederiksborg è facilmente raggiungibile da Copenhagen in treno. Dalla stazione centrale København H si prende l’S-train e, dopo circa 50 minuti viaggio, si scende direttamente alla stazione di Hillerød.

Una volta giunti in stazione, ci sono due belle alternative da fare a piedi (circa 15 minuti) o con una bicicletta a noleggio: si può fare una pittoresca passeggia lungo il sentiero che costeggia il lago del castello (Slotssøen) godendosi la splendida natura della Zelanda settentrionale oppure passeggiare lungo Slotsgade attraversando la vivace via principale di Hillerød, con i suoi accoglienti caffè e negozi. In ogni caso, c’è anche la possibilità di prendere un autobus (301 o 302) che dalla stazione vi lascerà a due passi dal castello.