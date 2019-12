Un ostello a tema Star Wars: in Islanda il sogno si trasforma in realtà

Fan di Star Wars, ora potrete finalmente, proprio come i vostri beniamini. Esiste infatti uno splendido ostello che, al contrario di quanto si possa pensare, è davvero dotato di tutti i confort. Ed è naturalmente a tema cosmico-galattico, tanto che vi sembrerà di dormire in una cabina che fluttua nel vuoto dello spazio infinito. Ilnon è vicinissimo, ma per una vacanza all'insegna dell'avventura è la location perfetta. Si trova infatti in Islanda , nel cuore di Reykjavik, ed è la sistemazione ideale per chi vuole esplorare la splendida cittadina.