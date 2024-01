In questa caverna esiste l’alloggio più esclusivo del mondo. E puoi dormirci

Situato nelle terre remote dell'Arkansas nord occidentale, questo ex rifugio antiaereo ora ospita un alloggio di lusso: ecco come prenotare

Fonte: Jam Press/beckhamcave.com / IPA Beckham Creek Cave Lodge

Ci mettiamo in viaggio per tantissimi motivi, e anche se questi sono differenti gli uni dagli altri sono tutti accomunati dal medesimo desiderio di vivere e condividere esperienze uniche, quelle che passano anche per gli alloggi.

Hotel a tema, case immerse nella natura, lodge di lusso e sistemazioni da mille e una notte: le strutture ricettive non sono più solo i luoghi del riposo e del ristoro, ma sono diventati parte integrante e caratterizzante delle nostre esperienze di viaggio.

Ed è proprio di un luogo così che vogliamo parlarvi oggi. Di una caverna delle meraviglie che ospita uno degli alloggi più esclusivi del mondo, un lodge confortevole e lussuoso nel quale potrete dormire durante un viaggio in Arkansas. Benvenuti nel Beckham Creek Cave Lodge.

Questo ex rifugio antiaereo ora è un lodge di lusso

Il nostro viaggio di oggi ci conduce nelle terre sconfinate e remote dell’Arkansas. È qui che tra aspre montagne, parchi lussureggianti e aree naturali selvagge, esiste quella che può essere considerata una delle esperienze più incredibili di una vita intera. Certo si tratta di un lungo viaggio, ma siamo certi che i chilometri percorsi valgono la fatica.

Percorrendo gli insidiosi sentieri delle Montagne Ozark nell’Arkansas nord occidentale, e giungendo nei pressi della città di Jasper, è possibile raggiungere una caverna che anche se a prima vista assomiglia a tutte le altre, in realtà nasconde un incredibile segreto. Proprio qui, anni fa, fu costruito un rifugio antiaereo che oggi è stato trasformato in un alloggio esclusivo e unico al mondo.

Stiamo parlando del Beckham Creek Cave Lodge che, come gli stessi gestori ammettono, è diverso da qualsiasi altro posto sulla terra. Il motivo? Gli interni della caverna, labirintici e intricati, ospitano una lussuosa e confortevole casa pronta a ospitare 8 viaggiatori.

Fonte: Jam Press/beckhamcave.com / IPA

Dormire in una caverna remota: l’esperienza incredibile

Protetto alla stregua di un tesoro prezioso, il Beckham Creek Cave Lodge è situato su una scogliera che domina l’intera valle in un territorio privato a pochi chilometri da Jasper, città e capoluogo della contea di Newton nello Stato dell’Arkansas. Una casa nella grotta che può ospitare fino a 8 persone e che si dichiara “un alloggio unico al mondo”. E in effetti, a guardare le fotografie, non facciamo fatica a crederlo.

Perfetto per fughe romantiche, per ritiri o per riunioni tra amici o familiari, questo alloggio offre tutto ciò che si può desiderare da una vacanza: posizione strategica, viste mozzafiato, silenzio e tranquillità, comfort e lusso da hotel a 5 stelle. L’appartamento, infatti, ospita 4 camere da letto e 4 bagni, una suite privata per una luna di miele indimenticabile, una cucina dotata di ogni comfort e una zona living. Non mancano una cascata naturale e un piccolo laghetto situato appena al di fuori della caverna.

Oltre a rilassarsi all’interno dei suggestivi ambienti, è possibile andare alla scoperta della natura circostante. Partendo dalla caverna, infatti, gli ospiti possono esplorare le grotte, visitare le cascate e attraversare le zone selvagge fermandosi a contemplare la natura nelle aree ristoro. Beckham Creek Cave Lodge è dotato, inoltre, di un eliporto per chi sogna un’entrata scenica.

Ma quanto costa realizzare questo sogno al Beckham Creek Cave Lodge? La tariffa, si legge dal sito, è di 2200 dollari a notte, tasse escluse, per avere l’appartamento tutto per sé. È richiesta, inoltre, una prenotazione minima di 2 notti.