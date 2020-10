Italia magica: i luoghi delle fate, degli gnomi e degli elfi

Il Belpaese è ricco di luoghi che potremmo definire magici. Tanti sono i boschi, i borghi (e chi più ne ha più ne metta) in cui sono avvenuti avvistamenti decisamente mistici. Leggende, storie e narrazioni dal fascino straordinario e che vale la pena esplorare per vivere un'atmosfera assolutamente unica nel suo genere. Ecco perché oggi vi porteremo in viaggio nell'Italia magica, quella degli gnomi, dei folletti e delle fate.