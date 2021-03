Dall’alba al tramonto: il panorama italiano che cambia con le luci del Sole

editato in: da

Ci sono dei momenti della giornata in cui restiamo estasiati dai panorami che ci circondano e da quel gioco di luci e di ombre che modifica, sensibilmente, la vista del territorio davanti ai nostri occhi. L’Italia è ricca di luoghi meravigliosi che meritano di essere contemplati dall’alba al tramonto.

Ma ce n’è uno, che più di tutti, sembra assorbire la luce del Sole e trasformarsi, con essa, attraverso sfumature e sfaccettature sempre inedite e bellissime. Stiamo parlando della Val d’Orcia, un territorio che non ha bisogno di presentazioni.

Ci troviamo immersi nella bellezza di un paesaggio senza eguali, che non è replicabile, né tanto meno paragonabile a qualcos’altro nel mondo. È qui che, tra colline, vigneti, calanchi e praterie, ogni attività del Sole, e la sua assenza, restituiscono dei panorami inediti e incredibili.

Val d’Orcia all’alba

Quando la città è ancora in dormiveglia, e i primi pastori si preparano a uscire, ecco che le prime luci del Sole accarezzano delicatamente la natura incontaminata di un territorio meraviglioso tingendo tutto di oro e di rosa. Osservare l’alba in quest’ampia campagna situata in Toscana nella provincia di Siena, può essere un’esperienza unica nel suo genere e assolutamente irripetibile.

Il tramonto in Val d’Orcia

Osservare la bellezza di un territorio dove storia, natura e tradizione si intrecciano in maniera imprescindibile, restituisce sempre emozioni indescrivibili tutto l’anno. Questa valle naturale, che prende il nome dal fiume omonimo che si snoda a sud della Toscana, subisce tutta l’influenza della luce, a ogni ora del giorno. Quando il Sole si prepara a salutare gli abitanti, le sinuose colline che si alternano ai campi coltivati e agli uliveti si tingono di oro e la Val d’Orcia si trasforma in una tela sulla quale il pittore sembra aver utilizzato la tecnica del fondo oro.

La Val d’Orcia immersa nella nebbia

Anche l’assenza del Sole può restituire un panorama degno da fiaba. Provate a dare un’occhiata alla Val d’Orcia immersa nella nebbia. Le nubi, più o meno fitte, tipiche di questo fenomeno, creano interessanti giochi di luce e di forme andandosi ad adagiare dolcemente sulle colline toscane.

Anche un fenomeno metereologico apparentemente ostico, come la nebbia, è in grado di trasformare questo splendido paesaggio e, se è possibile rendere ancora più bello questo territorio, già Patrimonio Mondiale dell’Unesco.