Dormire tra le onde dell’oceano nell’hotel più piccolo del mondo

Fonte: Getty Images Hotel Puntagrande

Le esperienze di viaggio, quelle uniche, straordinarie e indelebili, passano anche per gli alloggi. Stanze, strutture ricettive e case da affittare, infatti, non sono più soltanto i luoghi del riposo e del ristoro, ma veri e propri elementi caratterizzanti dell’intera avventura.

Lo abbiamo imparato alloggiando nelle case sugli alberi, nei glamping di lusso e nelle baite immerse nella natura. E poi, ancora, in tutte quelle strutture ricettive stravaganti, bizzarre e spettacolari. E oggi è proprio in uno di questi luoghi che vogliamo portarvi, una struttura solitaria e selvaggia che permette di dormire tra le onde dell’oceano e che è entrata nel Guinness World Records come l’hotel più piccolo del mondo. Pronti a vivere un’esperienza mozzafiato?

Dormire alle Canarie, nell’hotel più piccolo del mondo

Per vivere questa avventura al di fuori dall’ordinario dobbiamo recarci in uno dei posti più suggestivi e affascinanti del mondo. Stiamo parlando di El Hierro, la piccola e selvaggia isola delle Canarie. Organizzare un viaggio qui, in qualsiasi periodo dell’anno e in ogni stagione, è sempre un’ottima idea. Ad attendere i viaggiatori, infatti, ci sono paesaggi di una bellezza indescrivibile.

Scogliere frastagliate a strapiombo sul mare, paesaggi vulcanici e boschi di pini, piscine naturali e spiagge dorate bagnate dalle acque turchesi e cristalline dell’oceano, un patrimonio naturalistico immenso, quello che appartiene a quest’isola, che fa di El Hierro un vero e proprio paradiso terrestre tutto da scoprire.

E se tutto questo non dovesse bastarvi, sappiate che potete rendere ancora più straordinario il vostro viaggio a El Hierro alloggiando in un hotel davvero speciale. Non uno qualunque, ma quello entrato nel Guinness World Record come l’hotel più piccolo del mondo. Una struttura ricettiva solitaria e selvaggia posta in una posizione privilegiata che permette di dormire tra le onde dell’oceano. Trascorrere la notte qui, questo è chiaro, è un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita.

Dormire tra le onde dell’oceano

Ci troviamo al cospetto dell’Hotel Puntagrande, una struttura ricettiva adagiata su una lingua di roccia che si fonde con l’oceano selvaggio. L’edificio, dichiarato dal Governo dell’arcipelago spagnolo come bene di interesse culturale, ha una storia antichissima e affascinante.

Situata a La Frontera, nell’isola di El Hierro, la struttura è stata costruita nel 1830. Si trattava di una casa di circa 40 metri quadri, la prima e l’unica in questa zona dell’isola, che poi è stata ampliata e trasformata in un hotel a due piani, una delle strutture ricettive più esclusive e suggestive delle Isole Canarie e del mondo intero.

L’hotel in questi anni ha catturato l’attenzione di migliaia di viaggiatori, non solo per essere entrato nel Guinnes dei primati come l’hotel più piccolo del mondo nel 1989, ma anche per la sua posizione privilegiata e completamente immersa in uno dei paesaggi più spettacolari dell’isola.

L’hotel più piccolo del mondo è dotato di 5 stanze, 3 camere e una suite, costruite in pietra lavica e tutte affacciate direttamente sull’Oceano Atlantico, lontano da ogni insediamento urbano e industriale. Alloggiare qui, e risvegliarsi con il suono delle onde dell’oceano è un’esperienza unica, fatta di natura, bellezza e libertà.