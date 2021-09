Come in un sogno: dormire sotto le stelle in una bolla

Non c’è un solo angolo in Toscana che non sappia incantare: campagne infinite, dolci colline, paesaggi sinuosi, borghi nascosti e cieli magici. Chi conosce bene la regione italiana sa che questa non smette mai di stupire, a ogni ora del giorno e della notte. E alla bellezza indiscussa di un territorio così straordinariamente variegato, si aggiungono anche delle esperienze incredibili che ci fanno sognare.

È il caso della Bubble Suite situata tra gli uliveti di Vada, un alloggio inedito e romantico che regala ai viaggiatori un’avventura romantica e sognante: dormire in un angolo di paradiso nel cuore della Toscana sotto la volta celeste.

Questa camera da letto, dalle pareti e dal soffitto trasparente, è completamente immersa nella natura, così da consentire agli ospiti di vivere un’esperienza autentica e unica, senza però rinunciare al benessere fisico e al comfort di una camera di lusso.

La Bubble Suite del Relais Antico Podere San Francesco, infatti, è pensata per soddisfare le esigenze dei viaggiatori che sognano un’esperienza selvaggia, senza però rinunciare al lusso. Ispirandosi quindi ai migliori glamping internazionali, questa bolla immersa nel verde a pochi passi dal mare, è l’alloggio perfetto per vivere una vacanza incredibile.

La Bubble Suite è stata collocata all’interno del parco del Podere, tra gli uliveti e i vigneti di Vada, a Rosignano Marittimo, ed è dotata di ogni comfort. C’è un grande letto matrimoniale, situato proprio sotto al soffitto trasparente, che consente di ammirare le stelle prima di andare a dormire.

Nel giardino che circonda questa suite delle meraviglie è presente anche una vasca idromassaggio a disposizione degli ospiti da utilizzare ogni momento. Qui è possibile rilassarsi notte e giorno godendo della vista più bella del mondo, quella della natura toscana.

Dormire in una bolla trasparente è un’esperienza che ci affascina da sempre. Se da una parte infatti possiamo lasciarci coccolare da un’atmosfera calda e confortevole, dall’altra possiamo farci incantare dalla meravigliosa vista della natura. E basta una semplice passeggiata per raggiungere la spiaggia e per beneficiare della vista del mare.

Il prezzo per dormire nella Bubble Suite del Relais Antico Podere San Francesco parte da 89 euro a notte per due persone.