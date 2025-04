Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: Getty Images Il ponte più alto del mondo in Cina si attraversa in pochi minuti

Dopo tanti mesi di lavori è pronto ad aprire nell’estate 2025 quello che diventerà a tutti gli effetti il ponte più alto del mondo: nella Cina sud-occidentale, e più precisamente nella provincia di Guizhou, svetterà il ponte del Grand Canyon Huajiang con una vista unica. Oltre 625 metri d’altezza in un luogo che molti conoscono per le spaccature geologiche e i paesaggi mozzafiato. Si sfida la gravità con una struttura poetica che sembra una linea tracciata nel cielo e che supera il fiume sottostante con un’altezza che quasi doppia il viadotto di Millau in Francia.

Il ponte più alto del mondo è quello del Grand Canyon Huajiang

Inaugurerà ufficialmente nell’estate 2025 il ponte del Grand Canyon Huajiang in Cina. Non solo i 625 metri d’altezza, ma anche la lunghezza di 2890 metri lo rendono una struttura da record. Da lontano sembra solo una linea sottile tra le nuvole, ma l’opera è frutto di un lavoro meticoloso e mostra l’efficienza dell’architettura all’avanguardia. La struttura è realizzata intrecciando travi reticolari in acciaio e pesa complessivamente 22.000 tonnellate, l’equivalente di tre Tour Eiffel. Ogni componente è stato calcolato al millimetro per resistere alle tensioni del terreno, ai venti impetuosi che attraversano la gola e all’usura del tempo. Il ponte da record in Cina è una risposta concreta ad un’esigenza di connettere territori difficili migliorando l’accessibilità e la modalità. Non si tratta dunque di un vezzo artistico o del desiderio di battere un record. Se in passato per attraversare il Grand Canyon Huajiang serviva molto tempo tra strade tortuose e salite ripide, ora basterà un minuto.

Il ponte più alto del mondo è uno spettacolo

Non sorprende che già in tanti parlino di questo luogo come di una futura meraviglia da fotografare, un’icona per viaggiatori e sognatori. La vista dalla passerella pedonale prevista lungo il ponte promette di essere una delle più spettacolari al mondo: sotto di voi, un canyon profondo che si perde nel verde e nel silenzio; intorno, montagne ricoperte di nebbia che sembrano sussurrare leggende antiche. Proprio come il Golden Gate di San Francisco o il Tower Bridge di Londra, il Ponte del Grand Canyon Huajiang è destinato a diventare un simbolo del nostro tempo. Ma a differenza dei suoi predecessori, non nasce solo per stupire: nasce per connettere luoghi che altrimenti rimarrebbero lontani, per dare voce a territori silenziosi, per unire l’uomo e la natura senza ferirla.

Fonte: Getty Images

Nel mondo moderno, dove spesso la velocità e l’efficienza sembrano tutto, questa opera ci ricorda che anche il coraggio di sognare in grande ha un valore profondo. Attraversare questo ponte sarà come volare, senza ali. E forse, in quel breve tragitto sospesi sull’abisso, capiremo quanto sia straordinaria la capacità dell’uomo di guardare in faccia il vuoto e trasformarlo in connessione. Il ponte più alto del mondo sta per aprire: dall’estate 2025 sarà possibile attraversare questo territorio impervio con una vista da sogno ed estremamente suggestiva che però metterà a dura prova chi soffre di vertigini.

Dove si trova e come arrivarci

Il ponte sul Grand Canyon Huajiang si trova nella provincia cinese del Guizhou tra i paesaggi del canyon suggestivi e profondi. Svetta per circa 625 metri d’altezza ed è lungo quasi 3 chilometri. Si potrà percorrere partendo dalla città di Guiyang e seguendo le strade che attraversano le montagne fino alla gola di Huajiang.