I nuraghi sono sicuramente i simboli più preziosi della Sardegna, oratori silenziosi di un’antica civiltà, tra le più singolari di tutto il Mediterraneo. Seppur se ne possano visitare tanti sparsi in ogni angolo dell’isola (i nuraghi sardi sono oltre 7000), uno dei siti più belli da visitare è sicuramente Su Nuraxi a Barumini. Situato a circa 65 chilometri a nord di Cagliari, contiene i resti della fortezza nuragica più grande e completa ed è diventato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel 1997.

Visitarlo durante un vostro viaggio in Sardegna significa non solo ammirare un’opera architettonica incredibile, ma anche visitare una zona, che è quella della Marmilla, dove si respira un’atmosfera particolare, tra colline sinuose, mandorleti in fiore e parchi dove corrono liberi gli ultimi cavallini selvaggi d’Europa.