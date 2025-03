Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Panorama della città medievale di Carcassonne

Nel cuore dell’Occitania, nel sud della Francia, si erge la magnifica città di Carcassonne, un autentico gioiello medievale che sembra uscito da un libro di fiabe. Si tratta infatti di una delle città medievali meglio conservate e più affascinanti d’Europa. Adagiata sulla collina che domina la valle dell’Aude, la sua cittadella fortificata è un concentrato di storia, cultura e architettura straordinaria, che racconta oltre 2000 anni di conquiste politiche e militari, influenze catari e crociate. Il suo profilo inconfondibile, con torri e imponenti bastioni, è il frutto di numerose modifiche architettoniche avvenute nel corso dei secoli, culminate nella restaurazione ottocentesca dell’architetto Viollet-le-Duc. Iscritta nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO, Carcassonne è una destinazione imperdibile per gli amanti della storia e della cultura, ma anche per chi desidera semplicemente immergersi in un’atmosfera fuori dal tempo.

La Città Medievale Patrimonio Unesco

La Città Medievale di Carcassonne è un capolavoro dell’architettura difensiva, protetta da due possenti cinte murarie che si estendono per circa 3 chilometri, rafforzate da ben 52 torri che raccontano storie di guerre, assedi e conquiste. Un tempo teatro delle crociate albigesi contro i catari, la città ha saputo conservare intatta la sua atmosfera antica. Passeggiando in questo labirinto di stradine acciottolate, tra botteghe artigianali e affascinanti piazzette, ci si immerge in un’atmosfera fuori dal tempo, in cui riecheggiano leggende e tradizioni del passato. L’accesso avviene attraverso due ingressi maestosi: la Porta Narbonese, caratterizzata da due torri gemelle e il ponte levatoio, e la Porta dell’Aude, che si apre verso la valle dell’omonimo fiume.

Il Castello dei Conti

Nel cuore della cittadella si erge il Castello dei Conti, costruito nel XII secolo dai visconti di Carcassonne, i Trencavel. Questo imponente maniero, concepito come una cittadella dentro la cittadella, fu progettato per resistere agli assedi più feroci. Con le sue nove torri, tra cui spicca la Torre Pinte, era la prima linea di difesa in caso di attacco, mentre la doppia cinta muraria offriva un’ulteriore linea di difesa, circondata da un fossato e protetta da un barbacane. Le mura interne del castello rivelano tracce dell’originaria struttura gallo-romana, mentre gli affreschi ben conservati all’interno testimoniano il passaggio dei secoli.

Oltre alla sua imponente architettura, il castello ospita una vasta collezione di manufatti medievali, tra cui armi, armature e sculture gotiche e romaniche. Aggirandosi tra le sue mura, i visitatori possono immaginare la vita quotidiana dei cavalieri e delle famiglie nobili che qui trovarono rifugio durante i secoli turbolenti del Medioevo. Non bisogna poi perdere la vista mozzafiato dai bastioni, da cui si possono ammirare le possenti mura della città e la distesa della valle dell’Aude.

Fonte: iStock

La Basilica di Saint-Nazaire

Accanto alle fortificazioni, la Basilica di Saint-Nazaire è una delle più belle chiese della regione, testimone dell’evoluzione architettonica dal romanico al gotico. Costruita nell’XI secolo e consacrata da Papa Urbano II nel 1096, fu successivamente ampliata nel XIII secolo, quando la nuova architettura gotica venne adottata per il coro e le cappelle laterali.

Uno degli elementi più straordinari della basilica è la combinazione di questi due stili: la navata romanica si distingue per la sua sobrietà e solidità, mentre il transetto gotico svetta con le sue arcate a sesto acuto e le magnifiche vetrate colorate, considerate tra le più belle della Francia meridionale, con dettagli finissimi che raffigurano scene bibliche e santi. Durante la visita, si rimane incantati dalla luce soffusa che filtra attraverso i vetri, creando un’atmosfera di sacralità e mistero.

La Porta Narbonese e il cammino di ronda

Tra le quattro porte che danno accesso alla cittadella, la Porta Narbonese è senza dubbio la più imponente. Notevole esempio dell’ingegneria medievale, risale al 1280 ed è fiancheggiata da due torri gemelle e collegata a un piccolo ponte in pietra che sovrasta un antico fossato. Oltre alla sua funzione difensiva, la porta offre una visuale straordinaria sulla città bassa e, nelle giornate limpide, da qui si arriva a scorgere la città di Narbonne in lontananza.

Percorrere il cammino di ronda, che si snoda tra le maestose mura difensive, alte fino a 17 metri, è un’esperienza da non perdere. Un tempo questo stretto passaggio serviva ai soldati per sorvegliare il perimetro della cittadella, mentre oggi offre un punto di vista privilegiato su Carcassonne e i suoi dintorni. Ogni angolo racconta una storia e ogni scorcio regala una vista spettacolare, perfetta per gli amanti della fotografia.

I musei della Città Medievale

Oltre alle fortificazioni e agli edifici religiosi, Carcassonne ospita una serie di piccoli musei che raccontano la vita e la cultura della città nel corso dei secoli, consentendo di approfondire la sua storia e le sue tradizioni. Il Museo della Scuola offre un salto indietro nel tempo con ricostruzioni di antiche aule, complete di banchi di legno, calamai e quaderni d’epoca. Il Museo dell’Inquisizione, invece, documenta il periodo oscuro della caccia agli eretici e presenta una collezione di strumenti di tortura utilizzati tra il XII secolo e la Rivoluzione Francese. Un’esperienza tanto inquietante quanto istruttiva.

Il Ponte Vecchio

Il Ponte Vecchio (Pont Vieux) collega la cittadella fortificata alla Bastide Saint-Louis, la parte bassa della città, e rappresenta uno dei punti panoramici più iconici di Carcassonne. Costruito nel XIV secolo, è lungo 210 metri e fa parte del Cammino di Santiago di Compostela verso la Spagna. Luogo carico di storia e suggestioni, offre un panorama eccezionale sulla città, soprattutto al tramonto quando le luci dorate accendono le mura medievali, creando uno spettacolo indimenticabile. Durante la festa nazionale del 14 luglio, da qui si possono ammirare i suggestivi fuochi d’artificio che illuminano la città.

La Bastide Saint-Louis

Al di là delle mura, la Bastide Saint-Louis rappresenta la parte più moderna di Carcassonne. Costruita a partire dal XIII secolo per volere di re Luigi IX per ospitare la popolazione che cresceva oltre i confini della cittadella, oggi questo quartiere è un vivace centro di vita cittadina, con eleganti palazzi, ristoranti, boutique e chiese storiche, testimoni dello sviluppo economico della città nel corso dei secoli. Cuore della Bastide è Place Carnot, la piazza principale animata da mercati, caffè e dalla splendida fontana di Nettuno in marmo. Passeggiare tra le sue strade significa scoprire un’altra faccia di Carcassonne, fatta di tradizioni, commercio e un’atmosfera conviviale.

La cattedrale di Saint-Michel

Costruita nel XIII secolo in stile gotico languedociano, la cattedrale di Saint-Michel è un altro luogo di grande interesse. Dichiarata cattedrale nel 1803 e restaurata da Viollet-le-Duc dopo un incendio nel 1849, colpisce per la sua imponenza e per i magnifici rosoni che decorano la facciata.

La Maison de la Laine et du Drap

Per comprendere l’importanza dell’industria tessile a Carcassonne, una visita alla Maison de la Laine et du Drap (Casa della Lana e del Tessuto) è d’obbligo. Situato in rue Trivalle, questo centro racconta la storia della lavorazione della lana, dal filatoio ai telai, fino alla tintura con i celebri blu di Carcassonne. Un viaggio affascinante nella tradizione artigianale della città.