Tra boschi incantati, sale sontuose e tunnel nazisti, il Castello di Książ svela un passato oscuro e affascinante nel cuore della Polonia del sud

iStock La facciata color pastello del Castello di Książ

In alto, affacciato sulla rigogliosa campagna polacca, sorge il sensazionale Castello di Książ. Un castello color confetto che, circondato da boschi incantati, sembra uscito direttamente da una fiaba. Ma non fatevi ingannare dalla sua estetica romantica: la sua storia è tutt’altro che fiabesca. Tra tunnel segreti, vicende legate al nazismo e leggende da brivido, il castello offre un’esperienza di visita diversa e suggestiva, perfetta per chi è alla ricerca di avventura e mistero.

Conosciuto come la perla della regione della Bassa Slesia, fu costruito nel XIII secolo e occupato per centinaia di anni dalla famiglia Hochberg, una delle casate più ricche e influenti della Prussia. Tuttavia, divenne famoso per eventi storici più recenti e risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.

Il lato oscuro del Castello di Książ

La storia del Castello di Książ attraversa secoli di splendore, potere e trasformazioni, ma è durante la Seconda Guerra Mondiale che il suo destino prende una piega oscura e inquietante. Sottratto alla famiglia Hochberg dai nazisti, il castello divenne parte di un progetto avvolto nel mistero.

Secondo alcune voci, Adolf Hitler avrebbe addirittura considerato Książ come possibile quartier generale, ipotesi alimentata dalle imponenti modifiche strutturali avviate in quegli anni. Il vero enigma, però, si nasconde sottoterra. Tra il 1943 e il 1945, i nazisti scavarono una fitta rete di tunnel sotterranei, parte del segreto Progetto Riese, il cui scopo non è mai stato chiarito del tutto.

Operazioni militari segrete? Rifugi strategici? Ancora oggi non esistono certezze. Oggi, però, è possibile visitare circa 1,5 km di questi cunicoli in cemento armato, tra cui i resti di un ascensore che, secondo la leggenda, avrebbe dovuto condurre direttamente alla presunta stanza da letto di Hitler.

iStock

Gli interni del castello e i suoi giardini incantati

I sotterranei non sono però l’unica attrazione di questo straordinario gioiello architettonico. Il Castello di Książ offre diversi itinerari di visita che conducono alla scoperta dei suoi interni riccamente decorati, testimoni di secoli di vita aristocratica.

Tra le sale più affascinanti spiccano il Salone Massimiliano, con i suoi soffitti monumentali, le eleganti sale barocche un tempo destinate ai ricevimenti ufficiali e gli appartamenti della principessa Daisy, che raccontano il lato più intimo e raffinato della famiglia Hochberg. A completare l’esperienza ci pensano i giardini terrazzati e la celebre Palmiarnia di Wałbrzych, costruita all’inizio del Novecento come dono d’amore dal principe Hans Heinrich XV alla moglie.

Qui, tra oltre 250 specie di piante esotiche provenienti da tutto il mondo, grotte artificiali e sentieri immersi nel verde, il visitatore scopre un volto completamente diverso del castello: luminoso, romantico e sorprendentemente poetico, in netto contrasto con i misteri che si celano sottoterra.

Dove si trova e come visitarlo

Il Castello di Książ si trova nella città di Wałbrzych, nel sud-ovest della Polonia, immerso nel verde della Bassa Slesia. È facilmente raggiungibile da Breslavia (Wrocław), distante circa un’ora e venti di auto. Da Wrocław si può arrivare anche in treno fino a Wałbrzych e poi salire su un autobus locale.

Il castello è aperto tutto l’anno, con orari che variano in base alla stagione: da aprile a ottobre è visitabile tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00, mentre nei mesi invernali l’orario è più ridotto.

Per chi ama le atmosfere da brivido, imperdibile è il tour serale “Książ Castle by Night”, una visita notturna di 90 minuti tra corridoi inquietanti illuminati solo da lanterne! E, se volete aggiungere qualche altra meta particolare al vostro viaggio in Polonia, non perdetevi anche la famosa “foresta storta”.