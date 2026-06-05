Una fortezza tra le onde e la macchia mediterranea: Castello del Boccale, la sentinella che sfida il Tirreno

Tra Antignano e il Romito, una delle immagini più sorprendenti della costa toscana racconta secoli di storia affacciati direttamente sulle onde

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Serena Proietti Colonna

Travel blogger

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

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Una fortezza tra le onde e la macchia mediterranea: Castello del Boccale, la sentinella che sfida il Tirreno
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L'affascinante Castello del Boccale

Chi arriva lungo la strada litoranea che collega Livorno a Quercianella difficilmente riesce a restare indifferente davanti a una sagoma che sembra uscita da un romanzo d’avventura. Tra il blu del Mar Tirreno e il grigio dorato delle scogliere del Romito, arroccat0 su uno sperone roccioso che entra nel mare con straordinaria eleganza, c’è il Castello del Boccale, uno degli edifici più fotografati della costa livornese e uno dei simboli paesaggistici più riconoscibili della Toscana affacciata sul mare.

Da una parte l’acqua trasparente della celebre Cala dei Pirati, dall’altra una costruzione dall’aspetto fiabesco che domina il panorama dall’alto. Ma il Romito, del resto, è un promontorio che rappresenta uno degli ambienti costieri più spettacolari dell’intera regione. A rendere ancora più affascinante il contesto contribuisce la vicina area di Calafuria, una riserva naturale che tutela circa 115 ettari di vegetazione mediterranea integrata perfettamente con l’ambiente marino.

Siamo in un angolo d’Italia, dunque, in cui architettura e natura sembrano appartenere alla stessa narrazione, costruita nel corso dei secoli tra esigenze difensive, trasformazioni aristocratiche e recuperi contemporanei.

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