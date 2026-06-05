Siamo in un angolo d’Italia, dunque, in cui architettura e natura sembrano appartenere alla stessa narrazione, costruita nel corso dei secoli tra esigenze difensive, trasformazioni aristocratiche e recuperi contemporanei.

Chi arriva lungo la strada litoranea che collega Livorno a Quercianella difficilmente riesce a restare indifferente davanti a una sagoma che sembra uscita da un romanzo d’avventura. Tra il blu del Mar Tirreno e il grigio dorato delle scogliere del Romito , arroccat0 su uno sperone roccioso che entra nel mare con straordinaria eleganza, c’è il Castello del Boccale , uno degli edifici più fotografati della costa livornese e uno dei simboli paesaggistici più riconoscibili della Toscana affacciata sul mare.

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Breve storia del Castello del Boccale

La parte più antica di questo complesso della Toscana coincide con una torre d'avvistamento edificata nel XVI secolo per volontà della famiglia Medici. La posizione risultava particolarmente favorevole per il controllo della costa e delle rotte marittime che attraversavano questo tratto di Tirreno.

Secondo diverse testimonianze storiche, prima ancora della torre medicea poteva sorgere una struttura medievale realizzata dalla Repubblica di Pisa. L'area possedeva infatti un evidente valore strategico e consentiva una visuale molto ampia sul mare aperto.

La torre originaria, conosciuta anche con i nomi di Torre del Maroccone e Torre del Diavolo, ospitava il castellano e una piccola guarnigione. Le dimensioni contenute raccontano bene la sua funzione principale, legata all'osservazione e alla segnalazione piuttosto che alla difesa armata vera e propria. Lo spazio disponibile risultava infatti insufficiente persino per l'installazione dell'artiglieria.

La svolta arrivò sul finire dell'800: la proprietà passò alla marchesa Eleonora Ugolini, figura determinante per l'aspetto attuale del complesso. La nobildonna decise di incorporare l'antica torre all'interno di una residenza molto più ampia, realizzata secondo il gusto neomedievale allora particolarmente apprezzato.

Merlature, richiami castellani e soluzioni decorative ispirate al Medioevo trasformarono radicalmente il profilo dell'edificio. Qualche decennio più tardi la dimora venne acquistata dalla famiglia Whitaker-Ingham, che modificò ulteriormente la struttura eliminando le merlature e introducendo coperture a falda inclinata.

L'inizio del XXI secolo segnò una nuova fase della sua storia con un importante intervento di recupero che restituì dignità a una costruzione rimasta per lungo tempo in condizioni di degrado. Il restauro riportò in primo piano il valore architettonico del complesso, successivamente convertito in residenza privata con appartamenti indipendenti.

Come funziona la visita del Castello del Boccale

Se si raggiunge il Castello del Boccale si deve sapere che esso costituisce una proprietà privata a uso residenziale. L'esperienza di visita ruota quindi principalmente attorno all'osservazione esterna e al rapporto straordinario tra edificio e paesaggio. Paradossalmente, però, questa limitazione contribuisce al suo magnetico fascino: gran parte della magia nasce proprio dalla prospettiva offerta dalla strada costiera e dagli affacci sulla scogliera.

L'elemento più spettacolare è senza dubbio la torre medicea quadrata, riconoscibile sul lato rivolto verso il mare. La struttura originaria misurava circa 5,7 metri per lato e raggiungeva un'altezza di 13 metri rispetto alle fondazioni. Ancora oggi rappresenta il cuore storico del complesso.

Attorno a essa si sviluppa il corpo principale dell'edificio, caratterizzato da una pianta rettangolare e da tre torrette circolari che alleggeriscono il profilo complessivo. Grandi finestre incorniciate dalla pietra riflettono la luce del sole e accentuano il carattere scenografico della costruzione.

Da lontano il castello sembra emergere direttamente dalla roccia. Le pareti chiare si mescolano armoniosamente con i colori del mare, che durante le giornate limpide assume tonalità comprese tra il turchese e il blu intenso. Vale la pena soffermarsi anche sulla sottostante Cala dei Pirati, conosciuta semplicemente come Boccale.

Tra gli scogli affiorano le cosiddette vasche, antiche cavità legate all'estrazione dell'arenaria in età etrusco-romana. Alcune risultano parzialmente sommerse dalle onde, altre restano ben visibili sulla superficie rocciosa. L'insieme mette in scena un paesaggio fuori dal comune: rocce levigate dal mare, piscine naturali, acqua cristallina e la sagoma del castello che vanno a costruire uno degli scorci più emblematici della costa toscana.

Chi ama la fotografia trova qui condizioni ideali soprattutto nelle prime ore del mattino e al tramonto. La luce radente esalta i volumi dell'edificio e regala riflessi particolarmente suggestivi sul Tirreno.

Dove si trova e come arrivare

Il Castello del Boccale si trova nella parte meridionale di Livorno, oltre il quartiere di Antignano, lungo Via del Littorale. La posizione coincide con il primo tratto della celebre scogliera del Romito, uno dei percorsi panoramici più belli della Toscana. Partendo dal centro cittadino basta seguire la litoranea in direzione Quercianella. Dopo Antignano la strada inizia a costeggiare tratti sempre più spettacolari della costa e il maniero compare chiaramente sul lato affacciato verso il mare.

L'automobile rappresenta la soluzione più pratica. Durante la stagione estiva, però, i posti disponibili lungo la litoranea risultano piuttosto richiesti e conviene programmare l'arrivo nelle fasce orarie meno frequentate. Anche motociclette e biciclette consentono di apprezzare pienamente il percorso, caratterizzato da continui affacci panoramici sul Tirreno.

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Una volta raggiunta la zona del Boccale, basta affacciarsi verso la scogliera per comprendere il motivo della fama di questo luogo, perché davanti agli occhi appare una delle immagini più riconoscibili della costa livornese: un castello costruito quasi sull'acqua, una torre nata per osservare l'orizzonte e un tratto di mare che conserva intatta la capacità di sorprendere.