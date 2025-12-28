Castello di Karlštejn, dove la storia boema incontra la magia del Medioevo in Repubblica Ceca

Un’imponente fortezza medievale, non lontana da Praga, tra i boschi boemi, nata per custodire incredibili tesori e simbolo del potere imperiale della Boemia

Il Castello di Karlštejn in Boemia centrale

Il Castello di Karlštejn è una delle fortezze medievali più iconiche e visitate della Repubblica Ceca, situato nella regione della Boemia Centrale. Posto su una collina che domina il piccolo borgo omonimo e la valle del fiume Berounka, questo castello, il terzo in ordine di importanza sul territorio nazionale (dopo quello di Praga e quello di Konopiste), attira ogni anno centinaia di migliaia di visitatori per la sua storia millenaria, l’architettura affascinante e la vicinanza a Praga.

