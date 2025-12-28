Il Castello di Karlštejn è una delle fortezze medievali più iconiche e visitate della Repubblica Ceca , situato nella regione della Boemia Centrale. Posto su una collina che domina il piccolo borgo omonimo e la valle del fiume Berounka, questo castello, il terzo in ordine di importanza sul territorio nazionale (dopo quello di Praga e quello di Konopiste), attira ogni anno centinaia di migliaia di visitatori per la sua storia millenaria, l’architettura affascinante e la vicinanza a Praga.

La storia del Castello di Karlštejn

La costruzione del Castello di Karlštejn iniziò nel 1348 per volontà di Carlo IV, re di Boemia e Sacro Romano Imperatore, con l’obiettivo principale di custodire in sicurezza i gioielli della corona e le Sacre Reliquie.

L’edificio originario fu completato intorno al 1365, quando venne consacrata la Cappella della Santa Croce all’interno della Torre Grande. Nel corso dei secoli, la fortezza fu soggetta a varie trasformazioni architettoniche.

Importante centro culturale e politico, Karlštejn non è mai stato solo un magnifico simbolo del potere regale, ma anche un luogo strategico: pur assediato durante i conflitti, come quelli degli Ussiti, è riuscito a conservare gran parte dei suoi tesori per lunghi periodi.

Verso la fine del XIX secolo, il castello fu restaurato secondo i canoni neogotici, operazione che gli conferì l’aspetto che ammiriamo oggi.

Curiosità e misteri

L'incredibile Castello di Karlštejn è ricco di elementi sorprendenti e dettagli poco conosciuti, che lo rendono affascinante anche per chi ama la storia e le leggende.

Si dice che Carlo IV avesse voluto il castello come luogo non solo per conservare i tesori, ma anche per esprimere la sua profonda devozione religiosa, per questo motivo alcune aree dovevano rimanere sacre ed era proibito l'accesso alle donne che lo avrebbero distratto dallo scopo religioso.

Altra particolarità è costituita dagli affreschi e dai simboli artistici presenti nella Cappella della Santa Croce (dove Re Carlo entrava solo dopo essersi tolto le scarpe e aver chinato il capo), che rappresentano alcuni dei più importanti esempi di arte gotica ceca dell’epoca.

Il castello è inoltre famoso per la sua posizione scenografica e per il pozzo profondo decine di metri che anticamente serviva come risorsa idrica nei tempi di assedio, ancora oggi visitabile nelle aree interne con guida autorizzata.

iStock

Dove si trova e come visitarlo

Il Castello di Karlštejn si trova a circa 30 km a sud-ovest di Praga e si può raggiungere in tre modi:

in treno : il treno Praga Karlštejn parte dalla stazione centrale di Praga e impiega circa 40 minuti,

: il treno Praga Karlštejn parte dalla stazione centrale di Praga e impiega circa 40 minuti, in auto : si può seguire la strada E50 da Praga,

: si può seguire la strada E50 da Praga, in bus: si può partecipare a un tour guidato che comprende anche il trasporto in bus.

La visita al Castello di Karlštejn può essere organizzata seguendo due diversi percorsi guidati che permettono di scoprire gli ambienti più significativi della fortezza.

L’itinerario basic conduce attraverso le sale storiche del castello, all'interno della Torre Mariana (dove sono ancora oggi custoditi i tesori), alla Sala dei Cavalieri, a quella degli antenati e a quella delle udienze, alla camera da letto del re e alla galleria dei Premyslidi.

Per chi desidera un’esperienza più approfondita, è disponibile un percorso exclusive che include, oltre agli spazi del percorso basic, anche aree sacre e spazi normalmente non accessibili (come la Torre Grande).

Prima di organizzare una visita al castello, accertarsi tramite i canali ufficiali che sia possibile visitarlo e controllare anche il calendario eventi al castello.