Castelli di tufo sulla Luna: questo luogo sembra un sogno

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Tramonto sul lago di Mono

L’uomo sogna di andare sulla Luna, un desiderio questo che potrebbe trasformarsi in realtà nel giro di pochi anni. La corsa alla conquista del nostro satellite naturale, infatti, è cominciata diversi anni fa e da quel momento sono molte le persone che auspicano di poter immergersi in quel paesaggio così particolare e suggestivo che fino a questo momento abbiamo visto solo in foto.

Non tutti sanno, però, che è possibile avere un assaggio di quel panorama anche restando con i piedi per terra. Dall’altra parte del mondo, infatti, esiste un luogo che non ha nulla a che invidiare alla candida Luna. Uno specchio d’acqua sulle cui sponde la natura ha deciso di forgiare il suo più grande capolavoro.

Ci troviamo nella Contea di Mono dove sorge l’omonimo lago, uno dei più suggestivi degli Stati Uniti D’America. Proprio qui, dove castelli di tufo si innalzano verso il cielo ricreando un paesaggio lunare, è possibile ammirare uno degli scenari più incredibili del mondo intero.

California: il paesaggio lunare che sembra un sogno

Guardando le fotografie del lago di Mono viene quasi spontaneo pensare a un fotomontaggio. Le immagini che ritraggono questo luogo, infatti, sono così belle da non sembrare vere, e invece sono reali e per questo ancora più straordinarie.

Sono diversi gli avventurieri che, negli anni, si sono spinti fino a qui per toccare con mano la meraviglia di un luogo che sembra catapultare sulla Luna. Tutto merito di quelle formazioni rocciose che sovrastano l’area e che svettano verso il cielo, rendendo l’atmosfera ancora più incantata.

Questo lago è situato in California, e più precisamente nella Contea di Mono, dalla quale prende il nome. Secondo gli esperti, le origini del Mono Lake, risalgono a oltre 700.000 anni fa, a seguito dell’eruzione di antichi vulcani che hanno portato alla creazione della Long Valley Caldera.

Le sponde del lago sono occupate da numerose formazioni rocciose che si sono sedimentate nel corso degli anni e che hanno creato un paesaggio che per molti aspetti ricorda proprio quello lunare.

Fonte: iStock

Torri di tufo sulla Luna

Le formazioni sedimentarie hanno modificato in maniera univoca l’intero paesaggio conferendogli l’aspetto attuale. Lo scenario che si apre davanti allo sguardo di chi arriva fin qui è davvero surreale: sembra di trovarsi sulla superficie lunare puntellata da tante torri. In realtà, quei monumenti rocciosi, altro non sono che i depositi di carbonato di calcio che si sono accumulati nel tempo sott’acqua e che sono emersi dopo con l’abbassamento del livello del lago portando alla luce torri, colonne e agglomerati che sembrano dei veri e propri castelli.

Anche se questa zona è ancora poco battuta dal turismo di massa, vale davvero la pena raggiungerla. Le suggestioni provocate da un paesaggio unico nel suo genere sono davvero infinite. Neanche i Pink Floyd ne rimasero immuni, al punto tale da scegliere per la copertina interna dell’album Wish You Were Here una foto di Mono Lake.

Il lago fa parte del Mono Lake Tufa State Natural Reserve, una riserva naturale istituita nel 1981 dallo Stato della California per preservare le torri di tufo e il patrimonio paesaggistico e naturalistico dell’intera aerea. Il parco può essere visitato in autonomia oppure prendendo parte alle visite guidate organizzate dalla Mono Lake Committee.