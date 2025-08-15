16 nuove rotte per l’autunno da Venezia, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Pescara, ecco dove portano i voli WizzAir con tariffe competitive e partenze già dall'autunno

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Alicante, tra le nuove 16 rotte di Wizz Air per l'autunno

Una buona notizia per gli amanti dei viaggi: WizzAir ha annunciato una nuova espansione ambiziosa aggiungendo 16 tratte al proprio già ricco catalogo. Un vero e proprio salto in avanti che ci aiuterà a raggiungere sedici destinazioni che da quest’autunno saranno attive da Venezia, Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Pescara.

Le nuove tratte WizzAir per l’autunno

Punto di partenza dell’espansione? Venezia che vanta l’arrivo del terzo aeromobile Airbus A321neo incredibilmente silenzioso e green. Ma la vera novità da qui è che dal 1 dicembre da Marco Polo sarà possibile svegliarsi con un caffè sulla laguna e cenare a Londra Luton, approfittando di un volo giornaliero che rende la capitale britannica più vicina che mai.

Chi sogna un assaggio di Mediterraneo fuori stagione potrà invece optare per Valencia, con collegamenti frequenti a partire dalla stessa data, o volare verso il sole di Cipro grazie ai collegamenti per Larnaca, disponibili tre volte a settimana in inverno e due in estate. E per i viaggiatori che amano l’inaspettato, le novità comprendono anche Tallinn, la perla baltica, Kutaisi in Georgia, e Tel Aviv, crocevia di storia, mare e cultura contemporanea.

L’ondata di novità non si ferma in Laguna. Milano Malpensa è a tutti gli effetti la porta accessibile per la zona sud della Spagna con voli verso Siviglia e Alicante. Non mancano però tre nuovi collegamenti con Glasgow e l’interesse verso la Romania con Brasov e Cluj-Napoca come scali.

Anche Roma Fiumicino entra in gioco con tre nuove destinazioni che uniscono l’eleganza francese di Bordeaux, la maestosità scozzese di Glasgow e il fascino montano di Brasov, città medievale incastonata tra i Carpazi. Tutte saranno operative tra ottobre 2025 e gennaio 2026, ampliando le possibilità di viaggio sia per chi parte dalla capitale sia per chi vi transita.

iStock

Un’attenzione speciale va anche al centro Italia: Pescara conquista la sua connessione diretta con Iași, in Romania, con due voli settimanali a partire da dicembre. Un’aggiunta che dimostra come l’espansione di WizzAir non si concentri solo sulle grandi città, ma abbracci anche aeroporti più piccoli, offrendo a un pubblico più ampio la possibilità di partire senza scali verso destinazioni internazionali.

Il piano di espansione WizzAir

Le nuove sedici tratte che partiranno dall’autunno e sono acquistabili dal 14 agosto hanno come sempre il punto di forza WizzAir: prezzi competitivi e tariffe low cost con molte date sotto i 20 euro a tratta.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di WizzAir, ha dichiarato nel comunicato stampa ufficiale: “Siamo entusiasti di annunciare un’altra significativa espansione in Italia, che rimane il nostro mercato più importante in Europa” (…) “Una parte fondamentale di questo impegno è aggiunta di un terzo aeromobile alla nostra base di Venezia, che ci consentirà di offrire ancora più rotte e opportunità ai passeggeri nel Nord-Est. Le nuove connessioni da Venezia, insieme a quelle da Malpensa, Fiumicino e Pescara, non sono solo un’espansione del network, ma una testimonianza tangibile del nostro investimento in Italia e della nostra dedizione a soddisfare una domanda in crescita”.

La lista dei nuovi collegamenti verso l’Europa settentrionale, orientale e occidentale è una scelta della compagnia che vuole coprire in modo più capillare le località offrendo un servizio sempre più completo.