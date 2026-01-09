La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

C’è un momento, durante l’inverno, in cui il desiderio di partire si fa più forte del freddo! Le giornate sono corte, i cappotti sempre più pesanti e la routine sembra sempre chiedere una pausa. È proprio allora che la mente comincia a viaggiare: c’è chi sogna atmosfere ovattate, luci soffuse e città avvolte da un fascino invernale, e chi invece sente il richiamo di cieli più luminosi, temperature miti e destinazioni capaci di far dimenticare la stagione.

L’inverno, quindi, può trasformarsi nell’occasione perfetta per una fuga improvvisata. Ad aiutarvi in questo ci pensa la nuova promozione WizzAir: solo fino alla mezzanotte di oggi 9 gennaio 2026, troverete tanti voli a partire da 19,99 euro (ne abbiamo trovati alcuni ancora più economici) per viaggiare dal 9 gennaio al 30 aprile 2026.

Non sapete dove andare? Ecco qualche meta particolare da raggiungere!

Da Milano Malpensa a Ocrida

Sono diversi i voli da 18,89 euro che, da Milano Malpensa, vi porteranno a Ocrida. Ed è un prezzo perfetto per scoprire una delle destinazioni più affascinanti e sottovalutate dei Balcani, soprattutto fuori dall’alta stagione.

Affacciata sulle acque tranquille del Lago di Ocrida, questa piccola città della Macedonia del Nord conquista con il suo centro storico che scende ripido verso il lago, tra vicoli acciottolati, chiese antiche e panorami che sembrano usciti da un dipinto. Il cuore della visita parte dall’Upper Gate, dove si incontra il Teatro Ellenistico, costruito dai Greci e poi ampliato dai Romani, ancora oggi utilizzato durante l’Ohrid Summer Festival.

Poco più in alto domina la Fortezza di Samuele, da cui lo sguardo abbraccia lago e città. Scendendo, si susseguono capolavori come la Chiesa di San Giovanni a Kaneo, spettacolare sul lago, e Santa Sofia, con preziosi affreschi bizantini. Ocrida si gira a piedi, con salite decise, ma ripaga ogni passo con un’atmosfera autentica e senza folla nei mesi invernali!

Da Roma Fiumicino a Suceava

Con voli a partire da 14,99 euro, invece, potrete raggiungere Suceava. Un’occasione perfetta per scoprire una città dal forte valore storico, spesso usata solo come tappa, ma capace di raccontare secoli di storia moldava e rumena. Antica capitale del Principato di Moldavia tra il XIV e il XVI secolo, Suceava è oggi la porta d’accesso ideale alla Bucovina, regione nel nord-est della Romania famosa per i suoi paesaggi e per i celebri Monasteri Dipinti, Patrimonio UNESCO.

Ma prima di mettersi in viaggio nei dintorni, vale la pena dedicare del tempo alla città. Dalla Chiesa di San Giorgio, anch’essa UNESCO, ai resti della Corte Principesca, simbolo del passato medievale. Interessante anche il Museo Etnografico della Bucovina, che conserva costumi tradizionali e oggetti della vita quotidiana rurale. Completano l’itinerario la Chiesa di Mirăuți del XIV secolo, il Monastero di Zamca e il Museo del Villaggio della Bucovina, perfetto per immergersi nelle tradizioni locali.

Da Bologna a Chișinău

Infine, con voli da Bologna a partire da 24,99 euro, potrete scoprire un’altra meta sottovalutata: Chișinău. Capitale verde e sorprendentemente vivace, è perfetta per una breve fuga economica e fuori dai soliti circuiti. Spesso ignorata dal turismo di massa, Chisinau mescola atmosfere post-sovietiche, ampi viali alberati e una vita notturna dinamica che si concentra tra wine bar, locali underground e caffè moderni. Non è una città da “colpo di fulmine”, ma conquista chi viaggia con curiosità e voglia di osservare!