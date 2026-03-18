La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock La città UNESCO di Berat al tramonto

Mentre ci lasciamo alle spalle il grigiore dell’inverno, la mente scappa già verso la luce di aprile e i prossimi viaggi. I dati più recenti, però, parlano chiaro: se le grandi capitali europee e le rotte intercontinentali stanno vedendo un aumento dei costi dei servizi che sfiora il 16%, la vera opportunità per chi vuole viaggiare low cost risiede nelle esperienze di prossimità e nelle mete emergenti.

Massimizzare il budget non significa rinunciare alla qualità, ma cambiare prospettiva. Che il vostro desiderio sia un on the road in totale libertà con il camper, un itinerario lento sulle rotaie o la scoperta di angoli d’Europa ancora non travolti dal turismo di massa, aprile offre la finestra temporale perfetta per esplorare senza la folla dell’alta stagione.

Dove andare? Noi vi consigliamo queste mete!

Albania on the road

L’Albania si conferma una delle mete più affascinanti e convenienti per un viaggio on the road da fare ad aprile, ideale sia con il camper che con l’auto imbarcandosi da Bari o Brindisi. In questo periodo, la riviera albanese si libera dalla congestione estiva, permettendo di affrontare anche le curve spettacolari del Passo di Llogara senza il peso del traffico turistico. L’itinerario perfetto, però, unisce il richiamo costiero di Himare e Ksamil al fascino dell’entroterra, dove consigliamo di fare tappa nelle città UNESCO di Berat e Argirocastro.

Sebbene l’attuale instabilità geopolitica abbia aumentato anche in Albania il costo del carburante, il Paese resta una meta economica. Il risparmio reale si percepisce nella sosta e nella tavola: i campeggi sono estremamente economici e una cena a base di prodotti locali raramente supera i 15 euro.

Sarajevo e il treno panoramico verso Mostar

Anche la Bosnia ed Erzegovina è attualmente una meta splendida da raggiungere. Atterrando a Sarajevo con diversi voli low cost, potrete scoprire la bellezza di una città dove l’Oriente incontra l’Occidente tra il profumo di caffè turco e i bazar della Baščaršija.

Per arricchire la vostra esperienza potete inserire nell’itinerario il viaggio verso Mostar in treno, un percorso ferroviario spettacolare che si snoda attraverso le Alpi Dinariche. Questa tratta, nota per la famosa “ferrovia a ferro di cavallo”, offre viste panoramiche mozzafiato sul fiume Neretva, attraversando tunnel scavati nella roccia e vallate profonde.

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Romania e l’arte rurale della Bucovina

Se la Transilvania è sicuramente la meta più nota, la Bucovina è il segreto meglio custodito per chi cerca un viaggio a basso costo nel 2026. Situata nel nord-est della Romania, questa regione distesa tra le pendici dei Carpazi orientali offre lo scenario perfetto per scoprire i leggendari Monasteri Affrescati, siti UNESCO unici al mondo per le loro pareti esterne interamente dipinte con scene bibliche che hanno sfidato i secoli.

Per raggiungerla sono presenti voli low cost che collegano l’Italia a Suceava o Iași con tariffe che in primavera sono estremamente vantaggiose. Una volta a destinazione, l’auto è il mezzo ideale per esplorare monasteri come Voroneț e Sucevița, percorrendo strade panoramiche che attraversano passi montani e villaggi rurali.

A pieni polmoni nella natura della Slovenia

La Slovenia è la destinazione green per eccellenza di questa primavera 2026. Attraversando il confine in auto o in camper entrerete in un polmone verde dove la gestione del territorio è un modello di sostenibilità da imitare. Ad aprile, il paesaggio è un’esplosione di contrasti: mentre le cime delle Alpi Giulie conservano le ultime nevi, i laghi di Bled e Bohinj si specchiano in acque già limpide e turchesi, circondati da boschi in pieno risveglio. Acquistate la vignetta autostradale, dormite nelle aree sosta apposite e mangiate nei tanti agriturismi presenti a bordo strada. E non dimenticate gli scarponi da trekking, perché la Slovenia è il regno dell’outdoor.

In Polonia tra cultura e natura

Chiudiamo i nostri consigli con il sud della Polonia, una destinazione che nel 2026 continua a offrire uno dei migliori rapporti qualità-prezzo. Il punto di partenza ideale è Cracovia: ad aprile la città si risveglia con i mercatini primaverili e i suoi famosi bar mleczny (i bar latteria), dove è possibile gustare abbondanti piatti di pierogi o zuppe tradizionali.

Dalla stazione centrale di Cracovia, con un viaggio in bus o treno rapido ed economico, si raggiunge anche Zakopane, la perla dei Monti Tatra. Seppur le vette più alte siano ancora incappucciate di neve, nelle valli sbocciano distese infinite di crochi viola.