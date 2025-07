iStock Il famoso monastero di Voronet, facilmente raggiungibile da Suceava

La Romania è un Paese famoso per i suoi castelli medievali, per le chiese gotiche e per le sue città incantevoli, molte delle quali ancora estranee al turismo di massa. Il tutto immerso in uno dei paesaggi più enigmatici dell’Europa sud-orientale, dove le fitte foreste e le cime innevate hanno fatto da ispirazione per la creazione di personaggi famosi del folklore popolare, uno su tutti Dracula.

Ma, avete mai sentito parlare di Suceava? Situata nella regione storica della Bucovina, questa città si rivela ai visitatori come una piacevole sorpresa, con il suo fascino medievale e le architetture che mostrano il suo passato come crocevia di culture e popoli differenti.

Cosa vedere nella città di Suceava

Suceava è un luogo ricco di fascino, custode di numerosi siti medievali, musei ed edifici storici. Tra questi, merita una visita la fortezza, conosciuta anche come Cittadella di Suceava: si tratta di un castello edificato durante il regno di Petru di Moldavia, successivamente ampliato e rafforzato per ricoprire un ruolo cruciale nel sistema di fortificazioni costruito alla fine del XIV secolo per proteggere la regione dall’avvento degli Ottomani.

Della Corte Principesca di Suceava invece, anch’essa costruita e sviluppata da Petru di Moldavia, possiamo ammirare solamente le rovine. Originariamente costruita in legno, venne modificata dopo il 1400 includendo una cinta muraria in pietra e un complesso di edifici più robusti.

Per quanto riguarda i musei, a Suceava si trovano il Bucovina Village Museum, dove ammirare la riproduzione a cielo aperto di un villaggio composto da 21 case, e il Bucovina Museum, ideale per approfondire la storia della città e della regione.

La regione della Bucovina è famosa anche per i suoi monasteri, riconosciuti Patrimonio UNESCO. A Suceava potrete ammirare il Monastero di San Giovanni il Nuovo, caratterizzato da interni ed esterni particolarmente suggestivi, realizzati tra il 1514 e il 1522 da Stefano IV di Moldavia. Tuttavia, uno dei più belli e famosi può essere raggiunto con un’ora di auto: stiamo parlando del Monastero di Voronet, denominato “la Cappella Sistina dell’Est”.

iStock

Dove si trova la città di Suceava

La città di Suceava è situata nel cuore della Romania nord-orientale, al confine tra la pianura moldava e le colline boscose della Bucovina, una delle regioni più affascinanti e inedite del Paese. In passato capitale del Principato di Moldavia, oggi Suceava rappresenta per i turisti la porta d’accesso ideale per scoprire un territorio ricco di storia, spiritualità e paesaggi verdi, il tutto immersi in atmosfere dal fascino medievale tra fortezze e monasteri ortodossi.

Perché andare a Suceava

In un periodo in cui non si parla d’altro che di overtourism e mete affollate, scoprire destinazioni inedite è un must per i viaggiatori più curiosi. Se fate parte di questa categoria, Suceava è la meta perfetta per voi, facilmente raggiungibile grazie al nuovo collegamento aereo proposto da WizzAir. La compagnia aerea, infatti, ha annunciato tre nuove rotte da e per Suceava dagli aeroporti di Venezia, Bergamo e Bologna.

Questa rappresenta un’occasione perfetta perché Suceava non è solo storia medievale, ma anche un punto di partenza strategico per andare alla scoperta dei celebri monasteri dipinti della Bucovina, Patrimonio UNESCO, come Voroneț, Humor e Moldovița, tutti facilmente raggiungibili in giornata.