Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Vista panoramica su Tirana al tramonto

Certe offerte arrivano nel momento giusto e fanno venire voglia di aprire subito il calendario, controllare le ferie, immaginarsi già in partenza. È il caso della nuova promozione Wizz Air, attiva fino alla mezzanotte del 14 gennaio, con sconti fino al 15% su una selezione di voli. Il periodo di viaggio è ampio, flessibile, invitante: dal 14 gennaio al 21 maggio.

Insomma, c’è tutto il tempo per programmare una fuga invernale, una primavera anticipata o semplicemente un weekend diverso dal solito. E se siete iscritti al Wizz Discount Club, in alcuni casi il prezzo scende ancora un po’. Ecco 3 mete assolutamente insolite e scontatissime da prendere al volo.

Da Milano Malpensa ad Alicante

Alicante è una città di mare, sì, ma senza l’ansia dell’estate perenne. A febbraio si gira con calma, si cammina sul lungomare senza folla, si sale al Castello di Santa Bárbara con il vento che arriva dal Mediterraneo e una luce che sembra già primaverile.

La vera bellezza è che ora si può partire per Alicante da Milano con biglietti scontati a 36,68 euro. È perfetta per staccare qualche giorno, per mangiare bene spendendo poco, per respirare aria diversa senza fare troppe ore di volo. È anche una buona base per esplorare la Costa Blanca, con i suoi paesi bianchi e le spiagge ancora selvagge fuori stagione. Tra il Mercado Central, le stradine del Barrio Vell e una gita fuori porta ad Altea o Villajoyosa, il rischio è quello di riempire le giornate più di quanto avevate previsto.

iStock

Da Roma Fiumicino a Tirana

Tirana è una città che cambia in fretta. C’è il passato che pesa, certo, ma anche una vitalità che sorprende chi arriva senza aspettative. Bar pieni, locali che aprono ovunque, colori forti, contrasti continui. E una sensazione costante: qui sta succedendo qualcosa.

Con tante date disponibili da 29,98 euro da Roma Fiumicino, diventa una delle occasioni più interessanti di questa promo. È vicina, economica, diretta. Perfetta per un weekend lungo, magari improvvisato. Si mangia bene, si spende poco, ci si muove facilmente. Piazza Skanderbeg, il Bunk’Art, il quartiere Blloku e una salita sul monte Dajti bastano per farsi un’idea di quanto la capitale albanese sia più complessa di come la si racconta.

iStock

Da Napoli a Brașov

Brașov è una meta insolita che pochi conoscono. Siamo in Romania, nel pieno della Transilvania. Con tanti voli da Napoli a partire da 36,68 euro, Brașov entra di diritto nella lista delle mete più sorprendenti della promozione Wizz Air. È fredda in inverno, certo. Ma anche suggestiva, silenziosa, affascinante. Le piazze medievali, le chiese gotiche, le strade acciottolate. E poi i dintorni: castelli, sentieri, panorami che sembrano disegnati. La chiesa Nera, la piazza del Consiglio, la strada della Corda e le escursioni nei Carpazi raccontano una città che vive bene anche lontano dalle rotte più battute.

iStock

Il tempo stringe. La promozione scade alla mezzanotte del 14 gennaio e, come spesso succede, i posti migliori sono anche i primi ad andare via. Le date ci sono, le tariffe pure. Sta a voi decidere se lasciarle scorrere o trasformarle in un biglietto già prenotato.