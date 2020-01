Wizz Air, biglietti scontati per viaggiare verso quattro mete

editato in: da

Dopo la fine delle festività natalizie, gennaio ha riportato alla vita di tutti i giorni tra lavoro, routine e impegni di ogni tipo. Dopo esserci lasciati alle spalle uno dei periodi più festosi dell’anno, con la consapevolezza dei molti mesi che ancora ci separano dall’estate, lunedì 20 gennaio è il Blue Monday, il più deprimente tra tutti i lunedì del calendario.

Bene, conosciamo soltanto un modo per scacciare la malinconia e ritrovare benessere ed entusiasmo: concedersi un viaggio, una vacanza o anche semplicemente una gita fuori porta per il weekend.

Wizz air, proprio in questo periodo, propone biglietti a prezzi davvero scontati per volare in Europa alle tariffe più economiche alla scoperta di città sempre affascinanti e nuove mete di notevole interesse. Prenotando nelle prossime ore, potrete approfittare di incredibili sconti a partire da 9,99 euro (solo andata) per concedervi una pausa rigenerante. Non vi resta che scegliere la vostra destinazione preferita e staccare la spina dal grigiore della routine quotidiana.

Qualche esempio? La compagnia aerea low cost ungherese vi permette di volare da Bari a Praga a partire da 24,99 euro. Vi immergerete, così, nella bellezza raffinata della “città delle cento torri”, nota per la Piazza della Città Vecchia con i colorati edifici barocchi, chiese di stile gotico e il celebre orologio astronomico medievale.

Con partenza dagli aeroporti di Bari e Torino, invece, raggiungerete Budapest con biglietti scontati da 14,99 euro e ammirerete così la perla del Danubio, una delle città più belle d’Europa che sa regalare scorci incredibili. La capitale dell’Ungheria ha davvero moltissimo da offrire: terme, monumenti, musei, splendidi esempi di architettura e ponti suggestivi.

Se amate Vienna e volete scoprirla per la prima volta oppure vi è rimasta nel cuore e desiderate tornarci, partite da Roma con biglietti da 9,99 euro e lasciatevi incantare dal suo immenso patrimonio artistico e culturale tra palazzi imperiali, edifici storici e contemporanei e l’area del MuseumsQuartier dove sono esposte opere di numerosi artisti.

Infine, da Torino con 22,49 euro potrete conoscere Chinisau, la capitale della Moldavia, risorta dopo la distruzione della Seconda Guerra Mondiale e pronta a sorprendervi con differenti stili architettonici, ampie aree verdi, cattedrali e musei di grande interesse storico e archeologico.

Non vi resta che prenotare e fare le valigie!