Al mare in Costa del Sol: ecco dove andare, dalle calette più appartate alle spiagge urbane con tutti i comfort, e ce n’è davvero per tutti i gusti

iStock Una delle spiagge di Nerja, tra le più belle della Costa del Sol

Con i suoi 325 giorni di sole all’anno, ben 161 chilometri di costa e oltre 120 spiagge bagnate dal Mediterraneo, la Costa del Sol è uno dei luoghi più iconici della Spagna meridionale. Siamo in provincia di Málaga, in Andalusia: una regione che incarna in tutto e per tutto l’idea di vacanza, per il suo clima mite e il mare caldo; ma anche per lo stile di vita rilassato che la contraddistingue, la cucina e l’accoglienza dei suoi abitanti. L’estate qui significa staccare la spina, dimenticare lo stress e abbandonarsi al piacere del mare e della vita en la calle (in strada, all’aria aperta). Ecco una selezione delle migliori spiagge della Costa del Sol, da est a ovest.

Playa de Burriana – Nerja

Burriana è la spiaggia più famosa di Nerja, cittadina situata a circa 50 chilometri da Málaga. Con i suoi oltre 800 metri di sabbia dorata, offre tutti i servizi necessari per una giornata al mare perfetta e confortevole: ristoranti, noleggio lettini, docce e una vasta gamma di sport acquatici, dal kayak al diving. Il lungomare è pieno di locali e chiringuitos dove gustare paella e pesce fresco. Molto frequentata, Burriana è ideale anche per famiglie con bambini.

Playa de Maro – Nerja

Nascosta tra gli scogli e circondata da un paesaggio verde e incontaminato, la Playa de Maro è una delle calette più suggestive della Costa del Sol. Conosciuta anche come Cala de Maro, è apprezzata per le sue acque cristalline perfette per lo snorkeling e per quell’atmosfera un po’ selvaggia, lontana da strutture turistiche invasive (c’è comunque la possibilità di noleggiare ombrellone e lettini e di mangiare qualcosa).

iStock

Playa Carabeíllo – Nerja

Affacciata tra Nerja e Burriana, Playa Carabeíllo (o Carabeíllo Chico) è una piccola baia riparata di sabbia dorata e acque cristalline, Bandiera Blu. Circondata da scogliere che la proteggono dal vento, è una spaggia piuttosto intima: senza grandi servizi, intrattenimento e animazioni, qui si possono osservare i pescatori locali che attraccano le loro barche nel loro tran tran quotidiano.

Playa de Calahonda – Nerja

Non va confusa con l’omonima vicino a Marbella, questa Calahonda neritina è una piccola cala di 120 m incastonata tra scogliere, caratterizzata da sabbia fine, acque trasparenti e un contesto molto curato. Ideale per chi cerca tranquillità e snorkeling, la baia è ben mantenuta, con servzi, bagnino e facilità di accesso da Nerja.

iStock

Playa de la Cala del Moral – Rincón de la Victoria

A meno di 10 chilometri da Málaga, questa lunga e ampia spiaggia – forse meno suggestiva di altre – si distingue per la sua anima family friendly. Accessibile e ben attrezzata, in spiaggia ci sono parchi giochi per bambini, un piccolo acquapark galleggiante e un comodo sentiero litoraneo che collega diversi paesi della costa. La sabbia è scura e il mare tranquillo, perfetto per nuotare in sicurezza.

Playa del Castillo – Fuengirola

Situata ai piedi del Castello Sohail, che d’estate ospita concerti ed eventi, questa spiaggia è una delle più ampie e pulite di Fuengirola. Bandiera Blu europea per le sue acque limpide, la spiaggia è piuttosto tranquilla e rilassante, nonostante la vicinanza con il centro urbano. Dispone di una zona per cani, ampi parcheggi e una lunga passeggiata sul mare, ideale per chi ama camminare.

Playa de Los Boliches – Fuengirola

Nel cuore del quartiere più animato di Fuengirola, questa spiaggia ampia e curata è particolarmente amata dalle famiglie e comoda ai locali e residenti. Sabbia fine, mare calmo, aree giochi e numerosi servizi la rendono proprio una meta ideale anche per chi viaggia con bambini. Non mancano ristoranti e chiringuitos.

Playa de La Caleta e Playa de La Malagueta – Málaga

Una delle spiagge urbane più centrali e accessibili di Málaga, situata a pochi minuti a piedi dal centro storico, La Caleta ha sabbia scura, mare calmo e una bella passeggiata pedonale che costeggia tutta la spiaggia. Sempre a due passi dal centro di Málaga, La Malagueta è la spiaggia cittadina per eccellenza. Con sabbia scura, palme e tutti i servizi immaginabili (noleggio lettini, docce, ristoranti), è perfetta per chi soggiorna in città, anche fuori stagione estiva e per chi desidera mangiare dell’ottimo pesce sulla spiaggia.

iStock

Playa de Los Álamos – Torremolinos

Frequentata soprattutto da giovani e appassionati di sport acquatici, Los Álamos è una delle spiagge più dinamiche della Costa del Sol. Qui si trovano club per praticare kitesurf e beach bar e locali alla moda che proseguono l’attività fino a sera.

Playa de Playamar – Torremolinos

Playamar è una delle spiagge più lunghe e frequentate di Torremolinos. La sabbia è fine, il mare tranquillo e la zona è ricca di servizi: da lettini e ombrelloni fino a ristoranti e aree per lo sport. È una spiaggia molto amata anche per la sua vicinanza al centro cittadino.

iStock

Playa de La Carihuela – Torremolinos

Situata tra il centro di Torremolinos e Benalmádena, La Carihuela è una spiaggia storica, famosa anche per la sua tradizione gastronomica a base di “pescaíto frito”. Puttosto costruita, e frequentata da famiglie e anziani, è perfetta per chi cerca relax, servizi e buona cucina in riva al mare. Il lungomare è ricco di locali, gelaterie e negozietti.

Playa de Bil-Bil – Benalmádena

Nel cuore di Benalmádena si trova questa spiaggia compatta, lunga circa 400 metri e caratterizzata da sabbia fine e acque moderatamente mosse. Deve il suo nome al curioso castello in stile arabo che si affaccia sul mare, oggi sede di eventi culturali e mostre. Frequentata da locali e turisti, è ideale per un tuffo veloce o una passeggiata sul lungomare, magari al tramonto.

Playa de El Cristo – Estepona

Questa piccola cala di circa 700 metri, insignita della Bandiera Blu, si trova a poca distanza dal porto turistico di Estepona. Le sue acque calme e poco profonde, insieme alla sabbia scura e alla presenza di zone ombreggiate da alberi, la rendono perfetta per le famiglie con bambini. Ben attrezzata ma mai troppo affollata, è una delle spiagge più amate dai residenti proprio per la sua tranquillità.

Playa de Artola-Cabopino – Marbella

Tra dune protette e pinete, Artola-Cabopino è una delle spiagge più selvagge e naturali di Marbella. Dimenticate i grattacieli e le discoteche: qui regna il silenzio, la sabbia bianca e fine si mescola al verde della vegetazione mediterranea; l’acqua è trasparente e l’accesso è comodo grazie ad alcune passerelle in legno. Nelle vicinanze si trova il porticciolo di Cabopino, che merita una visita.

iStock

Playa Real de Zaragoza – Marbella

A circa 13 chilometri dal centro di Marbella, questa lunga spiaggia di 1,7 km è una lunga distesa di sabbia dorata, con mare calmo e tanto spazio, anche in alta stagione. Nonostante sia molto conosciuta, infatti, non è mai eccessivamente affollata. Lungo la costa si alternano chiringuitos eleganti e locali più informali, perfetti per un pranzo in riva al mare o un aperitivo con vista.