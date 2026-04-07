Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Un viaggio di primavera a Bilbao

Aprile è un ottimo mese per partire e a confermarlo sono i prezzi. Non solo le giornate sono più lunghe, con più ore di luce e temperature piacevoli da vivere, ma ci sono anche promozioni che, nonostante la crisi carburante in atto, fanno venire voglia di viaggiare (magari con una copertura assicurativa per tutelarsi al massimo). Vueling propone una nuova promozione: voli da 26 euro a persona acquistabili fino al 12 aprile per partire tra il 15 aprile e il 30 giugno.

Giusto il tempo di organizzarsi, scegliere una meta e non pensarci troppo. Le destinazioni che abbiamo selezionato non sono casuali: 3 città che si prestano al weekend come poche altre in Europa, con carattere proprio e qualcosa di concreto da offrire… non solo foto per i social.

Da Roma a Malaga

Da Roma si vola verso Malaga con tratte a partire da 52 euro. La località si visita in mille modi diversi e nessuno di questi è sbagliato. C’è chi si ferma in città, chi usa l’aeroporto come trampolino verso Siviglia o Granada, chi sceglie la Costa del Sol e ci mette poco a innamorarsene e chi invece rimane e scopre che Malaga, da sola, ha più di quanto possa sembrare.

Il centro storico ha cambiato faccia negli ultimi anni. Calle Larios è la strada principale, sempre animata, sempre rumorosa nel modo giusto. Il Museo Picasso è uno dei più visitati di Spagna, e non solo per la fama del nome: la collezione permanente è solida, il percorso ben costruito. Vale comprare il biglietto online per evitare file.

L’Alcazaba è il punto panoramico più suggestivo: la fortezza moresca arrampicata sulla collina offre una vista sul porto e sul Mediterraneo difficile da dimenticare. Si sale a piedi o con l’ascensore dalla strada.

A livello gastronomico, ha una specialità che non si trova facilmente altrove: gli espetos, sarde infilzate su canne di bambù e cotte alla brace sulla spiaggia. Si mangiano ai chiringuitos, i locali sul mare, preferibilmente con i piedi nella sabbia.

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Da Milano a Bilbao

Con meno di 26 euro si parte da Milano a Bilbao, weekend inclusi. La città è tutta da scoprire e nonostante non rappresenti l’immagine da cliché della Spagna ha un forte legame con l’arte.

Il Guggenheim è ovviamente il punto di partenza obbligato. Progettato da Frank Gehry e inaugurato nel 1997, ha trasformato una città industriale in declino in una delle destinazioni culturali più visitate d’Europa. Le mostre temporanee cambiano spesso e vale la pena verificare cosa c’è in programma prima di partire. Ma anche solo l’architettura dell’edificio, vista dall’esterno con la luce del mattino che rimbalza sui pannelli di titanio, vale il viaggio.

Poi c’è il Casco Viejo, il centro storico, dove perdersi tra le Siete Calles, le 7 strade medievali, e fermarsi nei bar a fare il giro dei pintxos. Non chiamateli tapas. Qui si ordina al bancone, si sceglie guardando, si beve txakoli freddo. È il modo giusto di stare in città.

Per chi ha qualche ora in più, il Monte Artxanda si raggiunge con la funicolare e regala una vista panoramica che vale la salita.

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Da Torino a Barcellona

Con voli a meno di 26 euro si raggiunge invece Barcellona partendo da Torino. Una città che molti hanno già visto, ma in cui vale sempre la pena ritornare. Cosa vedere? Sicuramente la Sagrada Família, con la facciata cambia e la luce del pomeriggio che filtra attraverso le vetrate colorate è capace di emozionare.

Il quartiere del Born è il posto giusto per capire il ritmo della città: mercatini, librerie indipendenti, bar dove si beve vermouth già a mezzogiorno senza che nessuno ci faccia caso. Il Mercat de Santa Caterina, meno affollato della Boqueria, è da scegliere se volete comprare qualcosa o semplicemente guardarvi attorno.

Per chi vuole uscire dai soliti itinerari, Montjuïc vale la salita: il castello, i giardini, la vista sul porto e sulla città dall’alto. In primavera, con le temperature ancora miti, è il posto perfetto dove passare un pomeriggio senza fretta.