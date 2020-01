Vueling, l’offerta lampo per volare in tutta Europa fino a giugno

editato in: da

Voglia di vacanza? Se pensate che sia troppo presto, forse non avete ancora visto la nuova offerta di Vueling: vi aspettano migliaia di biglietti a prezzi stracciati. È l’occasione perfetta per concedervi quel viaggetto che avete sempre rimandato, o per regalarvi un fine settimana all’avventura in qualche splendida capitale europea.

La compagnia aerea low cost ha lanciato una promozione di quelle da acchiappare al volo. Prenotando oggi, potrete trovare tantissimi biglietti a partire da 27,99 euro per viaggiare dal 1° marzo al 16 giugno 2020 su tutto il network europeo. Dovrete però affrettarvi, perché l’offerta lampo scadrà tra poche ore: avete tempo fino alle 23:59 di questa sera, venerdì 31 gennaio. Non avete ancora scelto la meta da raggiungere grazie a questa promozione strepitosa? Potreste seguire i nostri suggerimenti e optare per la destinazione che più vi stuzzica la fantasia.

La Spagna in primavera merita assolutamente una visita. Ci sono tante città d’arte davvero stupende, dove potrete ammirare bellezze che attirano turisti da tutto il mondo. Una di queste è senza dubbio Valencia, così affascinante e ricca di sorprese da poter fare tranquillamente concorrenza a Madrid e Barcellona. Il suo centro storico vi regalerà tantissime emozioni, e non potete proprio perdere un giro all’interno dell’enorme complesso architettonico conosciuto come la Città delle Arti e della Scienza. Costruito su quello che era il letto del fiume Turia, il museo è talmente grande da richiedere almeno due intere giornate per visitarlo tutto.

Un’altra meta piuttosto classica è Copenhagen, città che tuttavia non stanca mai e regala sempre qualche nuova sorpresa. Pur essendo piuttosto piccola, nasconde un’infinità di bellezze come il suo centro storico. Un’attrazione molto amata dai turisti è il Giardino di Tivoli, un enorme parco divertimenti perfetto per chi viaggia con i più piccoli – ma molto apprezzato anche dagli adulti in cerca di un po’ di spensieratezza. E se volete portare a casa una foto ricordo, non dimenticate di fare un salto presso il porto, dove sorge la famosissima statua della Sirenetta.

Se invece volete optare per qualcosa di più originale, perché non Dubrovnik? Negli ultimi anni, la Croazia ha visto aumentare notevolmente il flusso turistico, e la bellissima città conosciuta anche come Ragusa è una delle più visitate. Merito forse della sua rinnovata fama ottenuta grazie alle riprese de Il Trono di Spade, una delle serie tv di più grande successo di tutti i tempi. Sono proprio le mura di Dubrovnik, punteggiate da forti e bastioni che riportano a tempi di epiche battaglie, la sua caratteristica più affascinante.