Volotea, l’offerta speciale: voli low cost e i bambini viaggiano gratis

C’è chi pensa che, una volta messa su famiglia, viaggiare diventi impossibile. Certo, sarà un po’ più faticoso, ma l’espressione di meraviglia negli occhi dei più piccoli davanti alle bellezze del mondo è una soddisfazione impagabile. E oggi, viaggiare con i bambini può anche essere molto economico.

Volotea ha appena lanciato una nuova promozione dedicata proprio alle famiglie che vogliono andare in settimana bianca, o semplicemente che desiderano concedersi un weekend fuori porta alla scoperta di qualche splendida località europea. Se prenotate entro il 21 febbraio, potrete volare a prezzi imbattibili fino a giugno 2020 e i bambini fino ai 14 anni viaggiano gratis. L’offerta è valida per tutto il network europeo della compagnia ed è limitata ad un bambino per ogni adulto accompagnatore. Inoltre, i posti per i bambini sopra i due anni sono limitati, quindi dovrete affrettarvi.

Volete approfittare della promozione, ma non sapete proprio dove andare? Vi suggeriamo qualche idea per regalare alla vostra famiglia una bellissima sorpresa. Ad esempio, potete partire da Bari e dirigervi verso Marsiglia viaggiando, nel mese di aprile, a partire da 39 euro a persona (solo andata), usufruendo del volo gratuito per i bambini. La splendida cittadina francese offre tante attività per grandi e piccini.

Dopo una bella passeggiata lungo il Porto Vecchio, potrete prendere il traghetto e raggiungere il pittoresco Castello d’If, che sorge su un isolotto a poca distanza dalla città. Questa meravigliosa fortificazione divenne famosa grazie a Il conte di Montecristo, capolavoro di Dumas, e in passato fu davvero usata come prigione. Non c’è niente di meglio che un’esplorazione del castello per stimolare lo spirito d’avventura dei vostri bambini. E poi, perché non concedersi una visita al Mucem? Il museo, ospitato all’interno dell’affascinante Fort Saint-Jean, ha diversi percorsi appositamente studiati per i più piccoli.

Un’altra meta perfetta per le famiglie è Praga: a maggio potete partire da Cagliari da 39 euro a persona (solo andata), senza pagare il viaggio per i vostri bambini. La capitale della Repubblica Ceca può regalarvi grandi emozioni, basta conoscere i luoghi giusti da visitare. I più piccoli amano gli animali, quindi perché non concedere loro una bellissima gita allo zoo di Praga? È uno dei più grandi in Europa, e ci sono tantissime attività da svolgere – si possono persino accarezzare alcuni animali. Poi potrete andare all’avventura sulla collina di Petrin, alla cima della quale si arriva con la funicolare. Sulla vetta, il labirinto degli specchi e la Torre di Petrin sono attrazioni molto amate dai piccini.

Infine, se partite da Genova possiamo consigliarvi Madrid. Viaggiando a maggio, potrete trovare biglietti a partire da 39 euro a persona (solo andata) con volo gratuito per i bambini. La città spagnola è una delle più child-friendly d’Europa: anche qui ci sono zoo e acquario, dove trascorrere tante ore divertenti, e bellissimi parchi ricchi di verde per lasciare un po’ di libertà anche ai più piccini. Per quelli più grandicelli, c’è anche la possibilità di fare un tour dello stadio Bernabeu. Un’esperienza che sicuramente non dimenticheranno mai.