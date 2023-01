In volo verso l’aurora boreale: l’esperienza mozzafiato

Fonte: iStock Volo verso l'aurora boreale

C’è uno spettacolo che si perpetua nel mondo, in determinate regioni geografiche e in alcuni periodi dell’anno, e che incanta e ispira da tempi immemori. Stiamo parlando dell’aurora boreale, un fenomeno ottico dell’atmosfera terrestre che si palesa nel cielo notturno, e che lo illumina con colori brillanti e sfavillanti che lasciano senza fiato.

I viaggiatori lo sanno bene, poche cose sanno incantare come la vista delle luci dell’aurora boreale che attraversano il cielo e che illuminano le stelle e i pianeti. Non è un caso, infatti, che migliaia di avventurieri si mettono in viaggio verso i Paesi del nord proprio per ammirare quello che è, con tutta probabilità, uno degli spettacoli più affascinanti e incantevoli del nostro pianeta.

Ma c’è un altro modo, adesso, per ammirare questo show del cielo e che si traduce in un’esperienza unica e mozzafiato. Sì perché easyJet, compagnia aerea low cost, ha organizzato un volo verso l’aurora boreale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per vivere questa inedita avventura.

Ammirare l’aurora boreale: l’esperienza a 9000 metri d’altezza

Nel mese di febbraio 2023, i viaggiatori di tutto il mondo potranno vivere l’esperienza più incredibile e magica della vita, quella che consente di ammirare l’aurora boreale in volo, a oltre 9000 metri d’altezza. L’annuncio di questa nuova ed entusiasmante rotta, ha fatto già il giro del mondo, raccogliendo consensi ed entusiasmo da parte di tutti gli avventurieri.

A offrire questo grandioso viaggio è easyJet che, grazie alla collaborazione con l’ente di beneficienza Aerobility, organizzerà nel mese di febbraio un volo a scopo benefico che porterà tutti i passeggeri a bordo alla scoperta della magia dell’aurora boreale.

A intrattenere gli ospiti, durante il viaggio, ci sarà un figura d’eccezione, si tratta del presentatore Pete Lawrence, volto di punta del programma della BBC “Sky at Night”. Non mancheranno interventi da parte di altri esperti che forniranno ai viaggiatori tutte le informazioni relative al fenomeno ottico dell’atmosfera terrestre più incantato del mondo.

In volo verso l’aurora boreale: come prenotare

Come abbiamo anticipato, l’esperienza è stata messa a punto dalla compagnia aerea low cost easyJet grazie alla nuova collaborazione con l’associazione di volo per disabili Aerobility. Per suggellare il nuovo patto, è stato organizzato un esclusivo Volo Aurora che, come il nome stesso suggerisce, condurrà gli ospiti direttamente verso l’aurora boreale, permettendo loro di ammirarla a oltre 9000 metri d’altezza.

Si tratta del primo volo organizzato dallo stop obbligato a causa dell’emergenza sanitaria, lo stesso che permetterà a centinaia di passeggeri di ammirare, da una posizione privilegiata, fantastiche vedute dal cielo.

La partenza è prevista il 18 febbraio del 2023 dall’aeroporto di London Gatwick. Il biglietto aereo, che ha un costo di circa 400 euro a persona, include un pasto di due portate al Gatwick Sofitel Hotel, l’accesso a diverse presentazioni prima della partenza e un’audio guida che sarà fornita ai passeggeri direttamente a bordo. Non mancheranno intrattenimento e rinfreschi durante il viaggio.

Il biglietti per il volo sono già disponibili, e offrono tariffe scontate ai passeggeri disabili, ai loro accompagnatori e ai bambini. I fondi raccolti dal Volo Aurora saranno devoluti in beneficienza all’associazione Aerobility per sostenere il loro lavoro.