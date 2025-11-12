Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ufficio Stampa Qantas/iStock Volo record da Londra a Syndey

C’è un nuovo aereo che promette di rivoluzionare il modo di viaggiare tra mete a lunga distanza: l’attesa è quasi finita per realizzare il sogno di un volo che colleghi Londra a Sydney senza scalo.

L’aereo Airbus dei record è di Qantas, compagnia aerea di bandiera dell’Australia, che ha svelato come sarà progettato e quando è previsto il primo volo.

Com’è l’aereo da record che cambia il modo di volare

Un volo non stop di 22 ore tra la capitale britannica e Sydney, a bordo del nuovo A350-1000 Ultra long range della compagnia Qantas, sta per rivoluzionare il modo di viaggiare.

Il “Project Sunrise” prevede di collegare Londra (e New York) con Sydney e la East Coast dell’Australia a bordo di un aereo che permetterà di battere i vecchi primati di distanza dei voli commerciali, con un’autonomia mai vista prima: una rotta di 15.700 km che supera di 400 km l’attuale detentrice del primato, la New York-Singapore di Singapore Airlines (lunga circa 15.400 km), per una riduzione del tempo di viaggio di circa 4 ore rispetto ai voli con scalo. Un obiettivo reso possibile anche grazie all’installazione di un serbatoio supplementare di 20mila litri.

In fase di costruzione e assemblaggio nello stabilimento Airbus di Tolosa, l’aereo dei record è stato studiato nei minimi dettagli e configurato su misura per offrire ai viaggiatori il massimo del comfort e del benessere durante un viaggio così lungo: il numero dei posti scenderà da oltre 300 ad appena 238, garantendo più spazio, e ci sarà una zona benessere appositamente progettata, situata tra le cabine Premium Economy ed Economy, dotata di maniglie integrate per lo stretching, programmi di esercizi guidati sullo schermo, una stazione di idratazione e una vasta gamma di bevande.

Ma non è tutto, perché le cabine sono state progettate scientificamente per combattere il jet lag, in collaborazione con specialisti dell’aviazione, il designer industriale australiano David Caon e un team multidisciplinare di esperti del sonno del Charles Perkins Centre dell’Università di Sydney. Come? Ideando un design di illuminazione unico e personalizzato e offrendo un servizio di ristorazione a orari prestabiliti.

Ufficio Stampa Qantas

Quando partiranno i primi viaggi da record

Il nuovo aereo dei record di Qantas è nelle ultime fasi di assemblaggio dei motori e della strumentazione. I voli sperimentali prenderanno il via nel 2026. Il primo volo a coprire la tratta più lunga di sempre, secondo quanto affermato dalla compagnia australiana, dovrebbe partire nel primo semestre del 2027.

La top 10 dei voli più lunghi

Fino a quando l’aereo di Qantas non sarà operativo nel 2027, a mantenere il primato di volo non stop più lungo in termini di chilometraggio è il New York JFK-Singapore di Singapore Airlines, seguito da altri 9 voli senza scalo tra i più lunghi al mondo. Ecco la top 10: