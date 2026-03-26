Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Ufficio Stampa I voli in Economy di United Airlines diventano più comodi

Viaggiare in classe economica sui voli a lungo raggio potrebbe presto diventare molto più confortevole. United Airlines ha infatti annunciato una novità destinata a cambiare le regole del gioco: sedili che si trasformano in veri e propri letti, pensati per chi desidera più spazio senza passare alle classi premium.

Una soluzione che intercetta un’esigenza sempre più diffusa tra i viaggiatori: migliorare il comfort durante i voli intercontinentali senza affrontare costi elevati.

A partire dal 2027, questa innovazione promette di ridefinire l’esperienza in Economy, introducendo un’opzione intermedia tra il classico sedile e il lusso della business class.

Cos’è la Relax Row e come funziona

La novità si chiama “Relax Row” e consiste in una fila composta da tre sedili contigui progettati per trasformarsi in una superficie completamente distesa. Grazie a poggiagambe regolabili che si sollevano fino a creare una base uniforme, i passeggeri possono distendersi durante il volo, migliorando sensibilmente la qualità del riposo.

Dopo il decollo, lo spazio può essere convertito in una sorta di letto grazie a un kit dedicato che include materassino su misura, coperta e due cuscini. Per chi viaggia con bambini, è previsto anche un piccolo peluche pensato per rendere l’esperienza più accogliente. Questa configurazione è prenotabile da singoli viaggiatori, coppie o famiglie fino a tre persone.

Ogni aeromobile offrirà un numero limitato di queste file, fino a un massimo di dodici. L’obiettivo è offrire una soluzione accessibile ma significativamente più comoda rispetto ai sedili tradizionali, mantenendo un prezzo inferiore rispetto alle classi superiori.

Il progetto sarà progressivamente introdotto dal 2027 sulla flotta a lungo raggio, in particolare sugli aeromobili widebody come Boeing 787 e Boeing 777, con l’obiettivo di superare i 200 velivoli equipaggiati entro il 2030.

United Airlines

Una nuova tendenza nel trasporto aereo

L’idea di trasformare la classe economica in uno spazio più versatile non è del tutto nuova, ma sta diventando sempre più rilevante nel settore. Negli ultimi anni, diverse compagnie aeree hanno iniziato a offrire soluzioni simili, permettendo ai passeggeri di prenotare intere file per distendersi durante il volo.

La proposta di United si inserisce in questo trend, distinguendosi però per l’integrazione strutturale del sistema: non si tratta solo di sedili liberi, ma di una configurazione progettata appositamente per diventare un letto. Questo approccio punta a migliorare in modo concreto il comfort, soprattutto nei voli di lunga durata, dove il riposo è fondamentale.

La Relax Row rappresenta anche una risposta alla crescente domanda di personalizzazione dell’esperienza di viaggio. Sempre più passeggeri sono disposti a pagare un supplemento per ottenere maggiore comodità, senza necessariamente scegliere la classe business. In questo senso, la nuova offerta si posiziona come una via di mezzo ideale tra costo e qualità.

Inoltre, questa innovazione rafforza la strategia della compagnia nel segmento “premium accessibile”, ampliando le opzioni per diverse tipologie di viaggiatori: dalle famiglie ai viaggiatori singoli, fino alle coppie in cerca di maggiore relax.

Con questa mossa, United Airlines si propone come pioniera in Nord America per questo tipo di configurazione, puntando a conquistare una fetta di mercato sempre più attenta al comfort anche nelle classi più economiche.