Dalle spiagge greche alle calette spagnole, passando per le isole italiane: i voli per l’estate 2026 sono già disponibili tra tariffe convenienti e mete da sogno

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Lanzarote è tra le mete top dell'estate 2026

C’è chi è ancora alle prese con i last minute per agosto e chi invece ha già tutto perfettamente pianificato. Per chi guarda in avanti e già sogna l’estate 2026 tra mete estive e capitali c’è una buona notizia: easyJet ha ufficialmente aperto le prenotazioni per oltre 6 milioni di posti su 35.000 voli, tra il 15 giugno e il 23 settembre 2026.

Voli estate 2026: le mete più ambite

La prossima estate dove si va in vacanza? Grazie ai collegamenti dai tantissimi aeroporti italiani serviti da easyJet l’Europa non conosce confini. Svelate già le prime destinazioni che guideranno i trend andando incontro a chi ama la spiaggia, la natura e il relax senza mai tralasciare l’aspetto culturale.

Per chi sogna tramonti infuocati e case bianche a picco sul mare, la Grecia resta una delle mete più desiderate dell’estate. Con easyJet puoi scegliere tra le isole più celebri come Mykonos, Santorini e Corfù, ideali per chi cerca un mix perfetto tra relax e movida oppure optare su qualcosa di più autentico come Creta, Rodi, Kos o Cefalonia, dove la tradizione incontra paesaggi mozzafiato e spiagge meno affollate.

Altrettanto ambite le Baleari: facili da raggiungere anche solo per un weekend, Ibiza, Minorca e Palma di Maiorca sanno far battere il cuore. Da non perdere, poi, le Canarie: Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife e Gran Canaria ti aspettano con i loro paesaggi lunari, spiagge infinite e un’estate che non finisce mai.

Con un ottimo rapporto qualità prezzo la Croazia conquista sempre più cuori: i voli di easyJet fanno raggiungere in poche ore Dubrovnik, Spalato e Zara, perfette per chi cerca un’alternativa al classico mare italiano. Il consiglio in più? noleggiare un’auto così da poter scoprire i dintorni e le spiagge più belle che non sono quasi mai in città.

Non solo all’estero: le vacanze estive 2026 easyJet puntano l’attenzione su mete italiane dove il mare è un gioiello: tanti i voli verso la Sardegna, verso la Sicilia e ovviamente Lampedusa, un piccolo angolo paradisiaco nel cuore del Mediterraneo.

Dall’Italia con le sue coste meravigliose alle isole della Grecia, spaziando per Spagna e Croazia: easyJet propone già tantissime mete da sogno per l’estate 2026.

easyJet voli estate 2026: prenotazioni aperte

easyJet continua ad essere un punto di riferimento per chi ama viaggiare e con oltre 230 rotte da e per l’Italia si punta già l’attenzione verso la prossima estate. Prenotare ora? Un’occasione da non perdere: si potrà scegliere tra tariffe più convenienti, un numero maggiore di voli e orari flessibili spaziando tra tantissime destinazioni e non dovendo scendere a compromessi.

Sono ufficialmente aperte le prenotazioni di 6 milioni di posti su 35.000 voli per date tra il 15 giugno e il 23 settembre 2026 verso alcune delle mete più calde della prossima estate, quali quelle che abbiamo raccontato nel paragrafo precedente. Da app o da sito web in pochi clic si possono riservare i posti e iniziare a sognare… perché viaggiare è sempre la migliore soluzione per riportare il buonumore.

Fughe di un weekend, lunghe vacanze estive, in solitaria o in coppia: easyJet sa conquistare i propri clienti più affezionati con tantissime opportunità.