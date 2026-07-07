In una delle librerie più belle del mondo Dua Lipa ha aperto la “biblioteca dei libri proibiti”

A Porto nasce la Manifesto Library di Dua Lipa, un archivio di libri proibiti e censurati ospitato nella celebre Livraria Lello, gioiello storico del centro

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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In una delle librerie più belle del mondo Dua Lipa ha aperto la “biblioteca dei libri proibiti”
IPA/Getty Images
Dua Lipa apre la "biblioteca dei libri proibiti" nella Livraria Lello Porto

A Porto, in Portogallo, esiste una libreria capace di attirare ogni anno migliaia di viaggiatori grazie alla sua atmosfera da fiaba e alla sua architettura spettacolare. Ora questo luogo iconico ospita anche una nuova attrazione letteraria: la “Manifesto Library”, una biblioteca dedicata ai libri proibiti, censurati o considerati controversi nel corso della storia. Il progetto porta la firma di Dua Lipa, artista internazionale da sempre appassionata di cultura e lettura, che ha scelto una delle librerie più belle del mondo per creare un vero e proprio santuario dedicato alla libertà delle idee.

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