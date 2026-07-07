A Porto , in Portogallo, esiste una libreria capace di attirare ogni anno migliaia di viaggiatori grazie alla sua atmosfera da fiaba e alla sua architettura spettacolare. Ora questo luogo iconico ospita anche una nuova attrazione letteraria: la “ Manifesto Library ”, una biblioteca dedicata ai libri proibiti , censurati o considerati controversi nel corso della storia. Il progetto porta la firma di Dua Lipa , artista internazionale da sempre appassionata di cultura e lettura, che ha scelto una delle librerie più belle del mondo per creare un vero e proprio santuario dedicato alla libertà delle idee .

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Dua Lipa apre la "biblioteca dei libri proibiti"

La “Manifesto Library” nasce dall’iniziativa globale "Service95 Book Club" (piattaforma editoriale) dedicata a società, arte e stile, fondata nel 2021 da Dua Lipa e recentemente rinominata "Same Page". L’obiettivo della cantante britannica è quello di promuovere la lettura come strumento di confronto, conoscenza e apertura verso nuove prospettive, dando spazio anche a quei testi che nel tempo hanno subito censure o limitazioni.

La biblioteca è stata inaugurata il 27 giugno nell’ambito del BABELL City of Books, nuovo festival internazionale di Porto e raccoglie 100 opere suddivise in quattro grandi aree tematiche: potere, controllo, voce e memoria. Tra i titoli presenti ci sono romanzi e saggi di autori come Margaret Atwood, Salman Rushdie, Olga Tokarczuk e Reginald Dwayne, libri che affrontano temi sociali e politici spesso al centro del dibattito pubblico.

L’apertura della "Manifesto Library" arriva in un periodo particolarmente importante per Dua Lipa, che continua a coltivare il suo legame con il mondo della letteratura. La pop star, infatti, ha partecipato come relatrice alle celebrazioni per il decimo anniversario dell’International Booker Prize e porta avanti interviste con scrittori attraverso i podcast di Service95.

In questo momento, inoltre, Dua Lipa è in viaggio di nozze in Italia, dopo il matrimonio con l’attore britannico Callum Turner, ma il suo impegno nel mondo dei libri continua con questo progetto permanente a Porto.

Livraria Lello, la libreria storica di Porto

La "Manifesto Library" si trova all’interno della celebre Livraria Lello, considerata una delle librerie più belle del mondo e uno dei luoghi culturali più affascinanti del Portogallo. Situata nel centro storico di Porto, vicino a Praça de Lisboa, questa straordinaria struttura è stata inaugurata nel 1906 dalla famiglia Lello ed è oggi una delle librerie più antiche del Paese.

Getty Images

Il suo fascino deriva soprattutto dall’inconfondibile stile architettonico, che unisce elementi neogotici e dettagli Art Nouveau. Il cuore della libreria è la famosa scalinata centrale in legno, caratterizzata da linee sinuose ed eleganti, circondata da scaffali ricchi di volumi e illuminata dalle grandi vetrate colorate. La sua atmosfera suggestiva ha alimentato anche il legame con il mondo della fantasia: secondo una popolare leggenda, la Livraria Lello avrebbe ispirato alcuni ambienti della saga di Harry Potter.

Per visitare la libreria è necessario acquistare un biglietto con ingresso a tempo, il cui costo viene poi scalato dal prezzo di un libro acquistato all’interno del negozio. Oggi, oltre ad ammirare gli ambienti storici, i visitatori possono quindi scoprire anche la Manifesto Library, un progetto che trasforma la Livraria Lello in un punto di riferimento internazionale per la difesa della cultura e della libertà di pensiero.