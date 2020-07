I vip tornano in vacanza nella splendida Forte dei Marmi

editato in: da

Forte dei Marmi è una delle località più eleganti ed esclusive d’Italia, cuore della Versilia, una meta chic dove vivere una vacanza balneare osservando il magnifico panorama delle Alpi Apuane.

Icona di stile, regala un turismo luxury tra innumerevoli occasioni di shopping nelle boutique e nei negozi di alta moda del centro, la sfavillante vita notturna e i rinomati ristoranti affacciati sul mare. Una località perfetta per l’estate dove la vita da spiaggia è protagonista negli attrezzati e splendidi stabilimenti balneari e nella magnifica passeggiata che corre parallela al litorale per cinque chilometri, ombreggiata da palme e oleandri.

Simbolo della città è il celebre pontile, utilizzato in passato come molo di spedizione per i blocchi di marmo estratti dalle vicine Alpi e oggi imitato da quasi tutte le altre località costiere della zona. La piazza circolare antistante ospita l’opera “Controvento” della scultrice e pittrice Anna Chromy.

Ogni anno, il gioiello della Versilia vede l’arrivo dei vip che qui si godono l’estate, il mare, il sole e la bellezza di questo angolo d’Italia. È il caso di Federica Panicucci con il compagno Marco Bacini che sorride felice alla “vacanza italiana” ai Bagni Piero.

Ma non soltanto. I Ferragnez hanno soggiornato all’Hotel Augustus di Forte dei Marmi per una vacanza al mare con tutta la famiglia e molti sono i personaggi famosi che hanno scelto la perla della Versilia per concedersi relax al sole e un giro tra le sculture e le attrazioni della città: la fondatrice di Coco Cloude Claudia Cennamo, l’attrice Sara Religioso, la giornalista del Tg2 Manuela Moreno, l’attore Giorgio Lupano, e l’ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio che ha postato su Instagram la colazione allo stabilimento balneare.

Forte dei Marmi è un’ambita meta per un soggiorno “sole e mare” ma regala anche sculture e monumenti storici da non perdere come, ad esempio, il Monumento ai lavoratori del mare, alto cinque metri, la centrale Piazza Garibaldi dove spiccano il Fortino che dà il nome alla città, la fontana con pozzo, e l’opera “La Vittoria” di Arturo Dazzi, e l’ottocentesca Chiesa di Sant’Ermete.

A pochi chilometri, altra tappa imperdibile sono le Terme della Versilia, per un soggiorno di puro relax e benessere.