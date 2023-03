Ora puoi viaggiare gratis nel Paese più felice del mondo

Anche nel 2023, come ormai da un po’ di anni a questa Paese, è stato stilato il World Happiness Report pubblicato dal Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite. Si tratta di una classifica che indaga la felicità globale in oltre 150 Paesi di tutto il mondo. E a occupare il primo posto, per il sesto anno consecutivo, è sempre la stessa Nazione che per festeggiare il primato confermato ha deciso di regalare viaggi.

Finlandia, Paese più felice

Il Paese più felice del mondo è la Finlandia che d’inverno o d’estate, da nord a sud, dona sempre qualcosa di sorprendente da fare. Ma di certo a decretare questo primato sono stati altri fattori, come l’aspettativa di vita in buona salute, il Pil pro capite, il sostegno sociale, il basso livello di corruzione, la generosità della comunità in cui le persone si prendono cura l’un l’altro e la libertà di prendere decisioni chiave nella propria vita.

La felicità per i finlandesi più che un sentimento innato è un vero e proprio approccio alla vita che – attenzione, attenzione – si può persino imparare. Per questo motivo è stata organizzata una masterclass dal vivo per il prossimo giugno, e le persone che saranno scelte potranno farsi un viaggio di quattro giorni completamente gratis.

Come partecipare alla masterclass in Finlandia

La felicità finlandese è un’abilità. Partendo da questo presupposto, le istituzioni territoriali hanno deciso di condividere i loro segreti per permettere anche agli altri di vivere una vita equilibrata ma con un pizzico di stravaganza. E tutto questo sarà possibile grazie alla Masterclass of Happiness, dove trainer finlandesi provenienti da svariati settori condivideranno con i partecipanti le pratiche e i metodi migliori per trovare il proprio finlandese interiore, e quindi la felicità.

La buona notizia è che non ci sono particolari requisiti per partecipare: chiunque può candidarsi, a patto che si sia maggiorenni. Basta andare sul sito visitfinland.com e completare il form apposito con i dati richiesti. Subito dopo è il momento di affrontare le challenge sui social media.

Tutto ciò deve però essere fatto entro il 2 aprile alle 23:59 CET, mentre il 2 maggio verranno annunciati i nomi dei partecipanti sui canali di Visit Finland su Instagram e TikTok.

C’è però un’ulteriore buona notizia: ci si può candidare da soli, ma anche in coppia, con gli amici e chi più ne ha ne metta. L’importante è presentare la domanda di partecipazione con un solo account.

Chi sono i candidati ideali

Come vi abbiamo detto in precedenza, se maggiorenni tutti possono partecipare alla mastercalss in Finlandia, ma possedere alcune determinate caratteristiche può rivelarsi un importante punto di forza.

Le persone più ricercate per fare questa esperienza sono estroverse, interessate al benessere e alla natura della Finlandia. Non è necessario essere esperti del miglioramento auto-guidato o possedere capacità di sopravvivenza nella natura: quello che serve per davvero è una mente aperta.

Decisamente importante è però non avere problemi a comunicare in lingua inglese, essere una persona privata – quindi non un rappresentante di un marchio o di un’azienda – e accettare di essere filmati e di condividere esperienze con altri.

In costa consiste la Masterclass of Happiness

La Masterclass of Happiness avrà luogo il 12 al 15 giugno 2023. I candidati prescelti parteciperanno a questo evento e alle sue sessioni per una durata complessiva di quattro giorni, anche se i partecipanti atterreranno in Finlandia il giorno precedente all’inizio dell’appuntamento.

Si alloggerà presso il resort all-inclusive Kuru e saranno coperte tutte le spese di viaggio e alloggio durante il soggiorno, con una stanza privata completamente accessoriata.

La masterclass si terrà in una location accuratamente selezionata per facilitare il processo di ricerca della felicità finlandese. La regione scelta per questa missione è quella dei laghi della Finlandia, dove si potranno iniziare ad apprendere le abilità fondamentali per intraprendere uno stile di vita equilibrato e connesso con la natura.

Al contempo si approfondirà anche la conoscenza di svariati temi come l’artigianato naturale, il cibo per l’anima e il corpo, esercizi nei boschi e sui laghi, suoni e musiche rilassanti, e ovviamente lo stile di vita finlandese insieme a esperti locali che faranno da personal trainer.

La regione del laghi

La regione dei laghi è il posto in cui si rifugiano i finlandesi quando vogliono staccare la spina e rientrare in contatto con la natura. Del resto è la zona lacustre più estesa d’Europa, che si distingue per essere un affascinante labirinto dominato dal verde e dal blu.

Molti dei 188.000 laghi del Paese si trovano in questa regione e si integrano alla perfezione con la natura lussureggiante delle foreste verde smeraldo che li circondano. Meravigliosa in tutti i periodi dell’anno, questa zona della Finlandia dà il meglio di sé proprio durante i mesi caldi, quando offre un gran numero di attività all’aperto da fare.

Si tratta quindi di un vero e proprio paradiso in terra che aiuta a entrare in contatto con l’anima pacifica e idilliaca del Paese scandinavo. E nelle lunghe notti bianche d’estate, quando la temperatura è mite e raramente fa buio, i panorami si fanno ancora più incantevoli.

Se doveste vincere il contest e avere la fortuna di partecipare alla masterclass, potrete certamente approfittare di questa occasione per rimanere qualche giorno in più e scoprire meglio le meraviglie di questo distretto e delle sue tradizioni.

Uno dei luoghi da non perdere è Savonlinna, la capitale della regione che si specchia sul lago Saimaa, il più grande della Finlandia e quarto in Europa. Questa località è la più ideale per imbarcarsi in una breve crociera su un battello a vapore e ammirare i magnifici panorami della regione da un punto di vista assolutamente privilegiato. Mentre passeggiando per il centro potrete scoprire la fortezza di Olavinlinna, simbolo della città, situata su un isolotto.

Altrettanto interessante è Tanpere, la città più grande del distretto in cui immergersi nello stile di vita giovane e dinamico delle località finlandesi, tra saune pubbliche, ristoranti e incantevoli scenari naturali situati a pochi passi dal centro.

Infine vi consigliamo di fare un salto a Punkaharju, una municipalità famosa soprattutto per i suoi paesaggi spettacolari, in una delle località più suggestive della Savonia Meridionale, dove le cime montuose più elevate si stagliano nel cielo tra il lago Pihlajavesi e il lago Puruvesi.

Non resta che partecipare a questo concorso e vincere un viaggio gratis nel Paese più felice del mondo.