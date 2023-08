Tassa di soggiorno: questi comuni italiani hanno raddoppiato gli incassi

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Il turismo in Italia sta vivendo una ripresa notevole. Questo nuovo slancio si riscontra nell’incremento del numero di visitatori che affollano le città d’arte, le spiagge e i siti storici del Paese.

Lo confermano i dati forniti dal Centro Studi Enti Locali per Adnkronos: gli incassi derivanti dalla tassa di soggiorno hanno raggiunto un totale di 512 milioni 329 mila 348 euro, una crescita significativo rispetto ai 266 milioni 511 mila euro registrati nel 2021.

Attualmente, i numeri mostrano un raddoppio rispetto all’anno precedente e un incremento dell’11% rispetto al 2019, prima della pandemia. Questo indica che l’industria del turismo non è solo in recupero, ma sta anche guadagnando slancio dopo il duro colpo causato dal lockdown. Una ripresa che delinea non solo un ritorno alla normalità per le molte aziende coinvolte, e costituisce anche un segnale positivo per l’intera economia nazionale.

Numeri da record per le mete italiane più gettonate

Nel 2022, i flussi turistici in Italia sono stati completamente sbloccati, segnando una completa risalita rispetto all’anno precedente. Infatti, il settore turistico ha registrato un incredibile aumento del 115%, corrispondente a oltre 58 milioni di euro in più.

Complessivamente, quasi 400 milioni di turisti hanno scelto di visitare l’Italia nel 2022, registrando incassi che contribuiscono significativamente alla ripresa economica del nostro Paese.

Secondo i dati, le città italiane più visitate dai turisti nel 2022 sono state Milano, che si è posizionata al primo posto con un incasso di oltre 48,2 milioni di euro, seguita da Firenze e Venezia che hanno raggiunto rispettivamente 42,5 milioni e 31,5 milioni di euro. La classifica prosegue con la Provincia Autonoma di Trento (22,7 milioni), Napoli (12,8 milioni), Bologna (10,2 milioni), Rimini (9,5 milioni), Torino (8,3 milioni), Sorrento (6,3 milioni) e Jesolo (5,6 milioni).

Infine, nel 2022, l’Italia si è mantenuta al quarto posto per i flussi di turismo internazionali, generando entrate pari a 21,3 miliardi di euro.

Turismo pronto a decollare nel 2023

Nel 2023, la situazione relativa all’imposta di soggiorno in Italia continuerà ad evolversi. Mentre alcune città stanno introducendo tale misura per la prima volta, altre amministrazioni comunali stanno scegliendo di riattivarla dopo anni di sospensione.

Secondo le previsioni, il totale d’introiti atteso nel 2023 raggiungerà i 678 milioni di euro. I dati rappresentano un segnale decisamente positivo per tutta l’industria del turismo italiano, offrendo speranza per un futuro più luminoso dopo un periodo di incertezza senza precedenti.

Tuttavia, nonostante gli sviluppi recenti, ci sono sfide significative che devono essere ancora affrontate. Infatti, per mantenere la posizione come una delle destinazioni turistiche più amate al mondo, l’Italia deve continuare a investire nell’innovazione e nella promozione del suo immenso patrimonio storico e culturale.

Per garantire un futuro sostenibile per le nostre risorse naturali e culturali, è cruciale cercare soluzioni innovative che permettano di bilanciare lo sviluppo economico e la salvaguardia dell’ambiente, considerando la pressione generata dal turismo di massa. Questo implica l’adozione di politiche governative efficaci e un maggiore senso di responsabilità da parte dei turisti stessi.

Sebbene la strada verso la completa ripresa del settore turistico italiano sia ancora lunga e piena di ostacoli, siamo fiduciosi che, con una strategia adeguata e un impegno costante, l’Italia potrà affrontare e superare le sfide che si presenteranno, continuando a prosperare come destinazione turistica tra le più ambite del globo.