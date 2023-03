I vigneti terrazzati a due passi dall’Italia sono un sogno

Patria di tanti pregiati vini e di meravigliosi vigneti, l’Italia vanta alcuni dei paesaggi più belli al mondo. Ma anche varcando i confini del nostro Paese possiamo trovare dei panorami da sogno: è il caso di Lavaux, piccola regione svizzera che si dipana lungo le sponde del lago di Ginevra, su cui si affaccia con i suoi incantevoli vigneti terrazzati. Sembra un’oasi uscita da una cartolina, dove la natura splende rigogliosa e il tempo scorre più lento. Andiamo alla sua scoperta.

Lavaux, i suoi bellissimi vigneti

Verdi colline digradano dolcemente sino alle acque turchesi del lago di Ginevra, ricoperte di bellissimi vigneti e punteggiate solo di tanto in tanto da qualche piccolo borgo dal fascino antico. Siamo a Lavaux, un’area lussureggiante che si estende tra Losanna e Montreux, nel cuore del Canton Vaud: meta di tantissimi turisti che amano la tipica atmosfera svizzera, questa regione è caratterizzata soprattutto da lunghi filari di viti che occupano ben 830 ettari, dai quali si ricavano alcuni dei più rinomati vini del Paese.

Nel 2007, Lavaux è entrata a far parte dei Patrimoni Mondiali dell’UNESCO, per la sua importanza storica e paesaggistica: i suoi vigneti terrazzati sono sotto tutela, e già da qualche anno tutti i produttori della zona si stanno impegnando per evitare l’utilizzo di pesticidi, così da preservare la qualità dei vitigni e dare ancora maggior valore alla regione. Il panorama è meraviglioso, con questi dolci pendii scolpiti dal tempo e ben terrazzati già dall’antichità, volti proprio ad accogliere lunghi vigneti che si affacciano sul lago.

Per godere appieno di questa meraviglia, non c’è niente di meglio che una bella passeggiata a piedi o in bicicletta, soprattutto in primavera o in autunno, quando i colori della natura sono al loro massimo splendore. Ci sono tantissimi sentieri che si dipanano tra i vigneti, come ad esempio il circuito che tocca i borghi di Chexbres, Saint-Saphorin, Rivaz ed Epesses: adatto proprio a tutti, l’itinerario conduce alla scoperta di panorami mozzafiato. E lungo il percorso è possibile approfittarne per fare visita a qualche cantina (con degustazione di ottimi vini) o per concedersi un lauto pasto nei tipici ristoranti tradizionali.

Cosa vedere a Lavaux e dintorni

Una delle esperienze più suggestive da fare a Lavaux è un giro a bordo dei tanti trenini che percorrono il lungolago, con vista bellissima sui vigneti. Come ad esempio il Lavaux Express, un convoglio su pneumatici che affronta due itinerari circolari (entrambi della durata di circa un’ora) alla scoperta dei meravigliosi paesaggi della regione. Un’altra alternativa è il treno dei vigneti, che collega Vevey a Chexbres: tra il lago di Ginevra e la splendida cornice delle Alpi, sembra quasi di essere in un sogno.

Nei dintorni si possono poi visitare piccoli borghi e graziose città d’arte. Una è proprio Vevey, che è anche tappa della celebre Via Francigena: tra le sue molte bellezze, ci sono alcune chiese assolutamente da vedere e il suggestivo Castello dell’Aile, costruito nell’800. A poca distanza c’è poi Montreux, vivace polo culturale e artistico della regione, che con i suoi festival attira sempre tantissimi turisti. Qui si può passeggiare tra le strette viuzze del centro storico, e poi incamminarsi lungo la Promenade che costeggia il lago, ammirando le statue di personaggi famosi (come Freddie Mercury e la Principessa Sissi) che la costellano.