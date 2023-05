Skorpios, l’isola greca (di Onassis) sta per diventare un resort di lusso

La Grecia, si sa, è una meta molto amata dai turisti di tutto il mondo, soprattutto per le vacanze estive. E non smette mai di stupire. Tra le ultime novità ce n’è una (non per tutti) che riguarda una delle isole greche più famose, sulla quale pochissimi hanno avuto la fortuna di metterci piede.

Si tratta della piccolissima ma meravigliosa isola di Skorpios, nel Mar Ionio. È un’isola privata. Apparteneva ad Aristotele Onassis, che qui si sposò con Jacqueline Kennedy Onassis nel 1968. E in quel periodo divenne “the place to be” per tutto il jet set internazionale. Alla sua morte, la figlia Athina decise di mettere in vendita Skorpios e fu acquistata, nel 2013, da un magnate russo, Dmitry Rybolovlev, che per alcuni anni se l’è goduta, ma che ora ha deciso di trasformarla in un resort super lusso che aprirà nel 2024.

Un nuovo paradiso (di lusso) greco

Secondo le prime indiscrezioni pubblicate dal Daily Mail, sarà una sorta di parco dei divertimenti per super ricchi, con un eliporto, una marina per fare attraccare i super-yacht (l’isola sarà raggiungibile solo via mare o via aria), un campo da calcio, diversi campi da tennis, un anfiteatro per concerti e spettacoli privati, un lago artificiale, un vigneto, una fattoria e altri servizi di altissima gamma. Si chiamerà VIP Exclusive Club.

Naturalmente ci sarà l’hotel, un resort a cinque stelle con 12 suite e nove ville di grandi e medie dimensioni immerse nel verde, una spa e diversi ristoranti e potrà ospitare, nella più completa privacy, un massimo di 50 persone. Secondo le stime fatte finora, un soggiorno di una settimana sull’isola da favola potrebbe costare circa 1 milione di euro. Se si pensa che l’isola fu acquistata per circa 1,1 milioni di dollari e che per realizzare il resort se ne spenderanno 440 di milioni, i proprietari, di questo passo, faranno in fretta a recuperare le spese.

Eco-esort per nababbi

Estremo lusso, quindi, per un’idea nata dallo studio norvegese Snøhetta, riconosciuto a livello internazionale per progetti prestigiosi quali la Biblioteca di Alessandria e la nuova sede del quotidiano “Le Monde” a Parigi. Il progetto di base per la nuova Skorpios è quello di creare un’isola verdissima e con il massimo utilizzo possibile del meraviglioso paesaggio. Una struttura che sarà di un’incomparabile bellezza.

Non mancheranno comunque tutte le più avveniristiche tecnologie offerte dal mercato: telecamere di sorveglianza ovunque, fibra ottica e connessioni per qualunque tipo di esigenza degli ospiti, tutto assolutamente invisibile e compatibile con il paesaggio.

In sostanza, per i Rybolovlev l’obiettivo primario è quello di creare il primo complesso di alloggi di lusso in Grecia situato su un’isola privata. Ma il tutto, chiaramente, con molta attenzione e in completa armonia con l’ambiente circostante. L’unico edificio presente sull’isola che non subirà variazioni né interventi strutturali sarà la villa rosa, quella appartenuta a Onassis in persona, che molto probabilmente diventerà un museo. Privato anche quello, ovviamente.

Non resta che aspettare un anno per veder sbocciare un nuovo resort a dir poco da sogno e chissà, magari, un giorno, riuscire anche ad andarci.