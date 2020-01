Ryanair, nel 2020 aumenta ancora il costo del bagaglio a mano

editato in: da

Ryanair ha aggiornato le regole sui bagagli. Spedire un trolley dal 2020 costerà di più. Gli aumenti riguardano i bagagli a mano che passano da 6 ai 14 euro e per gli imbarchi prioritari che consentono automaticamente di imbarcare una seconda valigia.

Rimane gratuito il primo bagaglio a mano ovvero la borsa piccola o lo zaino con dimensioni che non devono superare i 40x25x20 centimetri e che possa essere collocato sotto il sedile di fronte.

Chi ha provato a prenotare un volo Ryanair ultimamente, viste le numerose offerte low cost proposte (ce n’è quasi una al giorno), se ne era già accorto.

Chi viaggia per più di un giorno è praticamente obbligato a portare con sé qualche cambio in più e a pagare il bagaglio a mano.

L’aumento del costo del bagaglio a mano equivale al 16,7% in più rispetto a quanto si spendeva alla fine del 2019 e addirittura il 133% in più rispetto a quanto costava alla fine del 2018. Come riporta il Corriere della Sera, questa manovra aumenterà i ricavi dalle spese extra-volo per l’azienda.

Le tariffe vanno da un minimo di 6-6,60 euro prenotando il biglietto aereo con largo anticipo fino a 10-14 euro a seconda della tratta. La tariffa massima sarà di 15,40 euro per i voli nazionali, che paradossalmente costeranno più di quelli europei.

Chi prenota la Priority (non è detto che sia disponibile per tutti, vige la regola di chi prima arriva meglio alloggia) ha ancora diritto a imbarcare una borsa piccola e un trolley di dimensioni 55x40x20 cm e dal peso massimo di 10 chilogrammi. La Priority costa tra i 6 e i 12 euro a seconda della tratta aerea e del periodo in cui si vola.