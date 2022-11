Per il quarto anno consecutivo l’Italia è la migliore meta a corto raggio

Quando si tratta di vacanze, ognuno ha le proprie preferenze: c’è chi ama il mare e chi la montagna, alcuni prediligono le grandi città d’arte o i piccoli borghi in cui il tempo sembra essersi fermato e altri invece la natura incontaminata. L’Italia è un territorio meraviglioso, che unisce tutto questo e tanto altro. Uno scrigno di bellezze da scoprire e una lunghissima serie di sorprese davvero per tutti i gusti. I turisti stranieri lo sanno bene, tanto che hanno scelto il nostro Paese come migliore meta a corto raggio.

Reader Awards 2022, il primato dell’Italia

Ogni anno, il National Geographic stila un elenco di splendide destinazioni turistiche in tutto il mondo, tra le migliori scelte dai propri esperti. Spetta poi ai lettori inglesi votare la propria meta preferita, magari trovando spunto per organizzare le prossime vacanze. I Traveller Reader Awards 2022 si sono da poco conclusi, e i risultati portano alla luce le tendenze di viaggio dei turisti del Regno Unito in questi ultimi mesi. Infatti, dopo oltre due anni di pandemia e innumerevoli restrizioni, questo è l’anno della ripresa e c’è davvero una gran voglia di tornare ad esplorare il mondo (nonostante le difficoltà dovute ai prezzi schizzati alle stelle).

Per il settore turistico italiano c’è una splendida notizia: se, come dimostrano diverse indagini condotte di recente, il nostro Paese è considerato tra le migliori destinazioni per chi vuole concedersi un viaggio di piacere, ora arriva una nuova conferma. I Reader Awards hanno eletto proprio l’Italia come miglior meta a corto raggio – dal momento che la si raggiunge con pochissime ore di aereo, partendo dalla Gran Bretagna. È la quarta volta consecutiva che ciò accade, ed è un vanto notevole (soprattutto se si considera che i Reader Awards vengono organizzati da appena 7 anni).

L’Italia è riuscita a strappare ancora una volta il podio a tante altre destinazioni bellissime e rinomate: quest’anno, dietro il nostro Paese si sono classificate la Grecia e la Croazia, due tra le mete estive per eccellenza. Il merito di questa vittoria? Semplicemente il fatto che, entro i suoi confini, racchiude un patrimonio di inestimabile valore: “Dall’arte e dall’archeologia (e dalla dolce vita) delle città di Firenze, Roma e Venezia ai laghi del nord, alle spiagge del sud e alle pendici delle Dolomiti, l’Italia ha tutto in uno ‘stivale'” – si legge sulle pagine del National Geographic – “E alla base di tutto, cibo e vino per incantare gli dei e un generale senso di benessere“.

Le località più belle d’Italia per gli stranieri

Se l’Italia è uno scrigno di bellezze tutte da visitare, quali sono quelle irrinunciabili, almeno per gli stranieri? C’è spazio sicuramente per le grandi città come Torino, Bologna e Palermo, dove l’offerta turistica è davvero ampia: dai musei alle attrazioni gratuite, passando per i paesaggi incantevoli e i locali che offrono tante prelibatezze tipiche, qui si può vivere una vacanza all’insegna della scoperta e della cultura.

Sono poi tantissimi coloro che amano la tranquillità e i ritmi più lenti dei piccoli borghi italiani. Da quelli adagiati sulle sponde dei laghi, con vista incredibile sulla loro distesa azzurra, a quelli abbarbicati tra le rocce da cui si gode di un panorama mozzafiato: tra i più apprezzati ci sono Bard (con il suo forte meraviglioso), Tropea e Tremezzo, tutti luoghi dove respirare l’atmosfera autentica del nostro Paese. Infine, in inverno ci sono molte località di montagna amate dai turisti stranieri: le piste da sci delle Dolomiti, gli impianti valdostani e le più modeste altezze appenniniche hanno conquistato il cuore di tanti viaggiatori provenienti da ogni angolo del mondo.