Sta per nascere la prima città senza auto

Avete mai sognato di vivere in una città senza auto? Se è così sappiate che il vostro desiderio potrebbe avverarsi presto. Il Kuwait, infatti, ha presentato un progetto residenziale e ambientale di città sostenibile, un’idea che mira ad affrontare in maniera intelligente i cambiamenti climatici nel Paese.

XZero City, la città più sostenibile del mondo

Avrà il nome di XZero City e, secondo quanto proposto, la città sarà interamente percorribile a piedi, mentre lo stile di vita dei residenti sarà in completa armonia con la natura circostante, grazie a impianti verdi e soluzione multifunzione per minimizzare l’impatto umano sul paesaggio.

Ben 1.600 ettari di unità residenziali, posti di lavoro e servizi per un totale di 100.000 residenti. Sviluppato da URB, l’ambizioso progetto ha l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sostenibile con standard di vita elevati, ma a basso impatto ambientale. Una delle sue più interessanti particolarità è che sarà a forma a fiore e che è stata definita come “la città più percorribile al mondo”. Offrirà, infatti, uno stile di vita sostenibile e un’aria respirabile con emissioni di carbonio inquinanti pari a zero.

Una vera e propria walking city che vuole sfruttare tutti i vantaggi dell’ecosostenibilità, sia in campo sociale che ambientale ed economico. La città sarà del tutto autosufficiente: fornirà l’apporto calorico alimentare necessario ai residenti grazie alle sue aree produttive che impiegheranno metodi di agricoltura green e urbana come orti comunitari, biodome, acquaponica, fattorie verticali e agricoltura biosalina.

Una luogo in cui vivere sereni è che è stato progettato per ottimizzare la densità e la distribuzione dei servizi, per creare una metropoli percorribile, rendendo ottimale anche il rapporto tra gli spazi verdi: tutto questo contribuirà a mitigare gli effetti dell’aumento delle temperature e dell’effetto isola di calore urbano.

Il paesaggio resiliente e multifunzionale

Come detto in precedenza, una delle idee di base della XZero City è abolire le auto in quanto la città sarà interamente percorribile a piedi. Il progetto mette al centro dello sviluppo un paesaggio resiliente e multifunzionale che farà sì che si potrà rinunciare del tutto alle automobili, grazie a oltre 44 chilometri di percorsi dedicati alla mobilità verde.

Gli hub della città, come ospedali, scuole, parchi e zone commerciali, saranno collegati tramite strade percorribili a piedi e con mezzi di trasporto ecologici. Non è casuale nemmeno la forma di fiore perché, secondo gli esperti, una struttura così pensata potrà ridurre al minimo i tempi di percorrenza: con i mezzi pubblici o con le biciclette, monopattini e scooter elettrici, qualsiasi cosa sarà raggiungibile in meno di 10 minuti. L’intera comunità residenziale, inoltre, è stata ideata per promuovere salute, benessere e biodiversità e più del 65% dell’area totale della smart city sarà destinata a spazi aperti.

Ma non finisce qui, perché XZero City punterà anche sulle energie rinnovabili. Saranno installati, infatti, marciapiedi permeabili che faranno sì che l’acqua piovana fluirà per essere poi riutilizzata. È stato scelto persino il suo stesso orientamento con lo scopo di ridurre la domanda di energia fornendo contemporaneamente una quantità sufficiente di esposizione sole/ombra e ai flussi di vento, per sfruttare l’energia solare ed eolica.